Türk Dışişleri, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısına ilişkin açıklama yaptı: 'Küresel istikrarı riske atacak nitelikte'

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef... 28.02.2026, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir" denildi.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:

