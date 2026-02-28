https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/turk-disisleri-irana-yonelik-abd-israil-saldirisina-iliskin-aciklama-yapti-kuresel-istikrari-riske-1103889595.html
Türk Dışişleri, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısına ilişkin açıklama yaptı: 'Küresel istikrarı riske atacak nitelikte'
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir" denildi.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir" denildi.
Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:
Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz.
Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.
İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır