Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/turk-disisleri-irana-yonelik-abd-israil-saldirisina-iliskin-aciklama-yapti-kuresel-istikrari-riske-1103889595.html
Türk Dışişleri, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısına ilişkin açıklama yaptı: 'Küresel istikrarı riske atacak nitelikte'
Türk Dışişleri, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısına ilişkin açıklama yaptı: 'Küresel istikrarı riske atacak nitelikte'
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef... 28.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-28T17:00+0300
2026-02-28T17:00+0300
poli̇ti̇ka
türk dışişleri
türkiye cumhuriyeti
abd
i̇ran
türkiye
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/11/1054800852_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_14a543110d30f83b6350bdb5b1b10d42.jpg
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir" denildi.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/putin-guvenlik-konseyi-uyeleriyle-toplanti-gerceklestirdi-1103889437.html
türkiye cumhuriyeti
abd
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/11/1054800852_76:0:623:410_1920x0_80_0_0_625d92b2b93e57cdf3bacf852ab11bda.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türk dışişleri, türkiye cumhuriyeti, abd, i̇ran, türkiye, i̇srail
türk dışişleri, türkiye cumhuriyeti, abd, i̇ran, türkiye, i̇srail

Türk Dışişleri, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısına ilişkin açıklama yaptı: 'Küresel istikrarı riske atacak nitelikte'

17:00 28.02.2026
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
© DHA
Abone ol
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmelerin küresel istikrarı riske atacak nitelikte olduğunu dile getirildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir" denildi.
Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:

Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz.

Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle Ukrayna harekatını istişare etti - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
DÜNYA
Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi
16:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала