Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi
Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirerek İran çevresindeki durumu ele aldı. 28.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle video konferans formatında bir toplantı düzenledi. Toplantıda, İran çevresinde gelişen durum görüşüldü..Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, toplantıda İran etrafında şekillenen durumun ayrıntılı şekilde ele alındığını belirtti.
i̇ran
