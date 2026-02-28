https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/thy-tum-ortadogu-ucuslarini-iptal-etti-1103885953.html

THY tüm Ortadoğu uçuşlarını iptal etti

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrası bölgede artan gerilim ve hava sahalarının kapatılması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Ortadoğu seferlerini... 28.02.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093890464_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6caac51b50fe7a13ec7ab436533d7eca.jpg

ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırının ardından Orta Doğu’da yükselen tansiyon, sivil havacılığı da etkiledi. Türk Hava Yolları (THY), bölgedeki bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması nedeniyle çok sayıda seferini iptal ettiğini duyurdu.Karar, yolcular arasında “THY Ortadoğu uçuşları iptal mi?” ve “Hangi ülkelere uçuşlar durduruldu?” sorularını gündeme taşıdı.2 Mart’a kadar i̇ptal edilen seferlerTHY’den yapılan açıklamaya göre;yönelik seferler 2 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi.28 Şubat i̇çin i̇ptal edilen ülkelerAyrıca aşağıdaki ülkelere yapılacak uçuşlar ise 28 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilmeyecek:THY, hava sahasındaki gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini ve güvenlik durumuna göre ilave sefer iptallerinin gündeme gelebileceğini belirtti.

