THY tüm Ortadoğu uçuşlarını iptal etti
THY tüm Ortadoğu uçuşlarını iptal etti
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrası bölgede artan gerilim ve hava sahalarının kapatılması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Ortadoğu seferlerini... 28.02.2026, Sputnik Türkiye
ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırının ardından Orta Doğu’da yükselen tansiyon, sivil havacılığı da etkiledi. Türk Hava Yolları (THY), bölgedeki bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması nedeniyle çok sayıda seferini iptal ettiğini duyurdu.Karar, yolcular arasında “THY Ortadoğu uçuşları iptal mi?” ve “Hangi ülkelere uçuşlar durduruldu?” sorularını gündeme taşıdı.2 Mart’a kadar i̇ptal edilen seferlerTHY’den yapılan açıklamaya göre;yönelik seferler 2 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi.28 Şubat i̇çin i̇ptal edilen ülkelerAyrıca aşağıdaki ülkelere yapılacak uçuşlar ise 28 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilmeyecek:THY, hava sahasındaki gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini ve güvenlik durumuna göre ilave sefer iptallerinin gündeme gelebileceğini belirtti.
THY tüm Ortadoğu uçuşlarını iptal etti

13:02 28.02.2026 (güncellendi: 13:48 28.02.2026)
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrası bölgede artan gerilim ve hava sahalarının kapatılması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Ortadoğu seferlerini iptal etti. Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün uçuşları 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, BAE ve Umman seferleri ise 28 Şubat 2026 için durduruldu.
ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırının ardından Orta Doğu’da yükselen tansiyon, sivil havacılığı da etkiledi. Türk Hava Yolları (THY), bölgedeki bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması nedeniyle çok sayıda seferini iptal ettiğini duyurdu.
Karar, yolcular arasında “THY Ortadoğu uçuşları iptal mi?” ve “Hangi ülkelere uçuşlar durduruldu?” sorularını gündeme taşıdı.

2 Mart’a kadar i̇ptal edilen seferler

THY’den yapılan açıklamaya göre;
Lübnan
Suriye
Irak
İran
Ürdün
yönelik seferler 2 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi.

28 Şubat i̇çin i̇ptal edilen ülkeler

Ayrıca aşağıdaki ülkelere yapılacak uçuşlar ise 28 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilmeyecek:
Katar
Kuveyt
Bahreyn
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
Umman
THY, hava sahasındaki gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini ve güvenlik durumuna göre ilave sefer iptallerinin gündeme gelebileceğini belirtti.
iran abd israil - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
DÜNYA
İsrail ve ABD, İran'a hava saldırısı düzenledi: Tahran karşılık vermeye başladı
09:39
