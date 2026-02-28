https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/thy-tum-ortadogu-ucuslarini-iptal-etti-1103885953.html
THY tüm Ortadoğu uçuşlarını iptal etti
THY tüm Ortadoğu uçuşlarını iptal etti
Sputnik Türkiye
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrası bölgede artan gerilim ve hava sahalarının kapatılması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Ortadoğu seferlerini... 28.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-28T13:02+0300
2026-02-28T13:02+0300
2026-02-28T13:48+0300
dünya
lübnan
suriye
irak
türk hava yolları (thy)
türkiye
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093890464_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6caac51b50fe7a13ec7ab436533d7eca.jpg
ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırının ardından Orta Doğu’da yükselen tansiyon, sivil havacılığı da etkiledi. Türk Hava Yolları (THY), bölgedeki bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması nedeniyle çok sayıda seferini iptal ettiğini duyurdu.Karar, yolcular arasında “THY Ortadoğu uçuşları iptal mi?” ve “Hangi ülkelere uçuşlar durduruldu?” sorularını gündeme taşıdı.2 Mart’a kadar i̇ptal edilen seferlerTHY’den yapılan açıklamaya göre;yönelik seferler 2 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi.28 Şubat i̇çin i̇ptal edilen ülkelerAyrıca aşağıdaki ülkelere yapılacak uçuşlar ise 28 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilmeyecek:THY, hava sahasındaki gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini ve güvenlik durumuna göre ilave sefer iptallerinin gündeme gelebileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/israil-irana-hava-saldirisi-duzenledi-1103883677.html
lübnan
suriye
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093890464_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_42588231412c9c1eda7a3d24a58705a4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lübnan, suriye, irak, türk hava yolları (thy), türkiye, ortadoğu
lübnan, suriye, irak, türk hava yolları (thy), türkiye, ortadoğu
THY tüm Ortadoğu uçuşlarını iptal etti
13:02 28.02.2026 (güncellendi: 13:48 28.02.2026)
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrası bölgede artan gerilim ve hava sahalarının kapatılması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Ortadoğu seferlerini iptal etti. Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün uçuşları 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, BAE ve Umman seferleri ise 28 Şubat 2026 için durduruldu.
ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırının ardından Orta Doğu’da yükselen tansiyon, sivil havacılığı da etkiledi. Türk Hava Yolları (THY), bölgedeki bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması nedeniyle çok sayıda seferini iptal ettiğini duyurdu.
Karar, yolcular arasında “THY Ortadoğu uçuşları iptal mi?” ve “Hangi ülkelere uçuşlar durduruldu?” sorularını gündeme taşıdı.
2 Mart’a kadar i̇ptal edilen seferler
THY’den
yapılan açıklamaya göre;
yönelik seferler 2 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi.
28 Şubat i̇çin i̇ptal edilen ülkeler
Ayrıca aşağıdaki ülkelere yapılacak uçuşlar ise 28 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilmeyecek:
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
THY, hava sahasındaki gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini ve güvenlik durumuna göre ilave sefer iptallerinin gündeme gelebileceğini belirtti.