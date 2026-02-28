Türkiye
Netanyahu'dan İran halkına 'rejimi devirin' çağrısı
Netanyahu’dan İran halkına ‘rejimi devirin’ çağrısı
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına yönelik yaptığı açıklamada, mevcut rejimi devirmeleri çağrısında bulundu. 28.02.2026
dünya
benyamin netanyahu
i̇srail
i̇ran
ortadoğu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkını mevcut yönetimi devirmeye çağırarak, "Kendi kaderinizi belirleme fırsatını size vereceğiz, böyle bir şans hayatta bir kez gelir" dedi. İsrail kamuoyuna da seslenen Netanyahu, "İsrail halkı önümüzdeki günlerde dayanıklı ve metin olmalıdır" diye konuştu.Netanyahu, Ortadoğu'daki dengelere ilişkin olarak ise, "Biz Ortadoğu'nun çehresini değiştiriyoruz ve İsrail'i yok etme planı artık sona erdi" ifadelerini kullandı.
benyamin netanyahu, i̇srail, i̇ran, ortadoğu
benyamin netanyahu, i̇srail, i̇ran, ortadoğu

Netanyahu’dan İran halkına ‘rejimi devirin’ çağrısı

22:16 28.02.2026
Netanyahu
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına yönelik yaptığı açıklamada, mevcut rejimi devirmeleri çağrısında bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkını mevcut yönetimi devirmeye çağırarak, “Kendi kaderinizi belirleme fırsatını size vereceğiz, böyle bir şans hayatta bir kez gelir” dedi.
İsrail kamuoyuna da seslenen Netanyahu, “İsrail halkı önümüzdeki günlerde dayanıklı ve metin olmalıdır” diye konuştu.
Netanyahu, Ortadoğu’daki dengelere ilişkin olarak ise, “Biz Ortadoğu’nun çehresini değiştiriyoruz ve İsrail’i yok etme planı artık sona erdi” ifadelerini kullandı.
