Netanyahu’dan İran halkına ‘rejimi devirin’ çağrısı
Netanyahu’dan İran halkına ‘rejimi devirin’ çağrısı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına yönelik yaptığı açıklamada, mevcut rejimi devirmeleri çağrısında bulundu. 28.02.2026
2026-02-28T22:16+0300
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkını mevcut yönetimi devirmeye çağırarak, “Kendi kaderinizi belirleme fırsatını size vereceğiz, böyle bir şans hayatta bir kez gelir” dedi. İsrail kamuoyuna da seslenen Netanyahu, “İsrail halkı önümüzdeki günlerde dayanıklı ve metin olmalıdır” diye konuştu.Netanyahu, Ortadoğu’daki dengelere ilişkin olarak ise, “Biz Ortadoğu’nun çehresini değiştiriyoruz ve İsrail’i yok etme planı artık sona erdi” ifadelerini kullandı.
