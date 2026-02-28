https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/rusya-disisleri-bakanligi-abd-ve-israilin-irana-yonelik-duzenledigi-saldirilari-kinadi-1103887569.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırıları kınadı
Siyasi ve diplomatik çözüm yoluna derhal geri dönülmesini talep eden Rusya Dışişleri Bakanlığı, barışçıl çözümün bulunmasına yardımcı olmaya hazır olduklarını... 28.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı yazılı açıklamayla, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.Bu pervasız hamleden önce yapılan askeri, siyasi ve propaganda hazırlıklarının ölçeği ve niteliğinin, uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını ihlal eden, egemen ve bağımsız bir BM üyesi ülkeye karşı önceden planlanmış ve kışkırtılmamış bir silahlı saldırı eylemi olduğundan şüphe bırakmadığını kaydeden Bakanlık şu ifadeyi kullandı:Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) dahil uluslararası topluma, Ortadoğu'da barışı, istikrarı ve güvenliği yok etmeyi amaçlayan sorumsuz eylemlere ilişkin derhal objektif ve tavizsiz bir değerlendirme sunma çağrısını içeren açıklamada şu vurgulandı:Saldırganların niyetlerinin açık ve net olduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, bunun İran'daki anayasal düzeni yıkmak, güç ve hegemonyanın emirlerine boyun eğmeyi reddeden yöneticilerini ortadan kaldırmak olduğunu belirterek şunu kaydetti:Bu düşüncesiz adımların küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi için vahim sonuçlarının açıkça görmezden gelindiğine dikkat çekilirken Amerikan-İsrail ikilisinin, İranlıların nükleer silah edinmesini engelleme bahanesinin arkasına saklandığı kaydedilerek, "UAEA güvenceleri altındaki nükleer tesislerin bombalanması kabul edilemez" dendi.Aslında Washington ve Tel Aviv'in motivasyonlarının nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, şunu kaydetti:ABD yönetiminin son birkaç aydır dünya düzeninin uluslararası hukuk temellerine, yani iç işlerine karışmama, güç tehdidinden veya kullanımından vazgeçme ve uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl çözümü ilkelerine karşı gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı saldırıların seri niteliğinde olmasının özellikle endişe verici olduğuna dikkat çekilirken şu net ifade eklendi:
15:12 28.02.2026 (güncellendi: 15:13 28.02.2026)
Siyasi ve diplomatik çözüm yoluna derhal geri dönülmesini talep eden Rusya Dışişleri Bakanlığı, barışçıl çözümün bulunmasına yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı yazılı açıklamayla, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.
Bu pervasız hamleden önce yapılan askeri, siyasi ve propaganda hazırlıklarının ölçeği ve niteliğinin, uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını ihlal eden, egemen ve bağımsız bir BM üyesi ülkeye karşı önceden planlanmış ve kışkırtılmamış bir silahlı saldırı eylemi olduğundan şüphe bırakmadığını kaydeden Bakanlık şu ifadeyi kullandı:
Ayrıca kınanması gereken bir diğer husus da, saldırıların bir kez daha, İran etrafındaki duruma uzun vadeli normalleşmeyi sağlamayı amaçlayan yeni müzakere süreci kisvesi altında gerçekleştirilmesi ve İsrail'in Rus tarafına ilettiği, İran'la askeri çatışmaya ilgi duymadığı yönündeki sinyallere rağmen yapılması.
Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) dahil uluslararası topluma, Ortadoğu'da barışı, istikrarı ve güvenliği yok etmeyi amaçlayan sorumsuz eylemlere ilişkin derhal objektif ve tavizsiz bir değerlendirme sunma çağrısını içeren açıklamada şu vurgulandı:
Washington ve Tel Aviv bir kez daha, bölgeyi hızla insani, ekonomik ve muhtemelen radyolojik bir felakete yaklaştıran tehlikeli bir maceraya girişti.
Saldırganların niyetlerinin açık ve net olduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, bunun İran'daki anayasal düzeni yıkmak, güç ve hegemonyanın emirlerine boyun eğmeyi reddeden yöneticilerini ortadan kaldırmak olduğunu belirterek şunu kaydetti:
Bu insan yapımı krizin öngörülemeyen zincirleme reaksiyon ve artan şiddet de dahil olumsuz sonuçlarından tüm sorumluluk tamamen onlara ait.
Bu düşüncesiz adımların küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi için vahim sonuçlarının açıkça görmezden gelindiğine dikkat çekilirken Amerikan-İsrail ikilisinin, İranlıların nükleer silah edinmesini engelleme bahanesinin arkasına saklandığı kaydedilerek, "UAEA güvenceleri altındaki nükleer tesislerin bombalanması kabul edilemez" dendi.
Aslında Washington ve Tel Aviv'in motivasyonlarının nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, şunu kaydetti:
Aslında Ortadoğu'yu kontrolsüz bir gerilim uçurumuna sürükleyerek, özellikle bölgedeki ülkeleri, ortaya çıkan tehditlere karşı giderek daha gelişmiş yetenekler edinmeye teşvik ettiklerinin farkında olmaları gerekiyor.
ABD yönetiminin son birkaç aydır dünya düzeninin uluslararası hukuk temellerine, yani iç işlerine karışmama, güç tehdidinden veya kullanımından vazgeçme ve uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl çözümü ilkelerine karşı gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı saldırıların seri niteliğinde olmasının özellikle endişe verici olduğuna dikkat çekilirken şu net ifade eklendi:
Siyasi ve diplomatik çözüm yoluna derhal geri dönülmesini talep ediyoruz. Rusya, daha önce olduğu gibi, uluslararası hukuka, karşılıklı saygıya ve çıkarlar dengesine dayalı barışçıl çözümlerin bulunmasına yardımcı olmaya hazır.