Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırıları kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırıları kınadı

28.02.2026

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı yazılı açıklamayla, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.Bu pervasız hamleden önce yapılan askeri, siyasi ve propaganda hazırlıklarının ölçeği ve niteliğinin, uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını ihlal eden, egemen ve bağımsız bir BM üyesi ülkeye karşı önceden planlanmış ve kışkırtılmamış bir silahlı saldırı eylemi olduğundan şüphe bırakmadığını kaydeden Bakanlık şu ifadeyi kullandı:Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) dahil uluslararası topluma, Ortadoğu'da barışı, istikrarı ve güvenliği yok etmeyi amaçlayan sorumsuz eylemlere ilişkin derhal objektif ve tavizsiz bir değerlendirme sunma çağrısını içeren açıklamada şu vurgulandı:Saldırganların niyetlerinin açık ve net olduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, bunun İran'daki anayasal düzeni yıkmak, güç ve hegemonyanın emirlerine boyun eğmeyi reddeden yöneticilerini ortadan kaldırmak olduğunu belirterek şunu kaydetti:Bu düşüncesiz adımların küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi için vahim sonuçlarının açıkça görmezden gelindiğine dikkat çekilirken Amerikan-İsrail ikilisinin, İranlıların nükleer silah edinmesini engelleme bahanesinin arkasına saklandığı kaydedilerek, "UAEA güvenceleri altındaki nükleer tesislerin bombalanması kabul edilemez" dendi.Aslında Washington ve Tel Aviv'in motivasyonlarının nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, şunu kaydetti:ABD yönetiminin son birkaç aydır dünya düzeninin uluslararası hukuk temellerine, yani iç işlerine karışmama, güç tehdidinden veya kullanımından vazgeçme ve uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl çözümü ilkelerine karşı gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı saldırıların seri niteliğinde olmasının özellikle endişe verici olduğuna dikkat çekilirken şu net ifade eklendi:

