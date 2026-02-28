Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik temelsiz saldırganlığını kınadığı belirtildi. 28.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’u arayarak, ABD ve İsrail’in saldırılarını püskürtmeye yönelik planlarını açıkladığı aktarıldı.Arakçi’nin, “İran nükleer programı ile ilgili durumu barışçıl çözüme kavuşturmaya yönelik müzakereleri bir kez daha sekteye uğratan ABD-İsrail saldırganlığını püskürtmek için İran yönetiminin attığı adımlar hakkında bilgi verdiği” bildirildi.Bakanlığın açıklamasında, Lavrov'un ABD ve İsrail'in İran'a yönelik kışkırtılmayan silahlı saldırısını kınadığı belirtilerek, "Bu saldırının uluslararası hukukun ilke ve normlarını ihlal ettiği ve bölgesel ve küresel istikrar ve güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğuracağını tamamen göz ardı edildiği kaydedildi” ifadesi kullanıldı.İran'a yönelik saldırıların derhal durdurulması ve durumun siyasi ve diplomatik çözüm yoluna geri döndürülmesi gerektiğini söylediğini kaydeden Lavrov, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi de olmak üzere tüm platformlarda, “uluslararası hukuka, karşılıklı saygıya ve çıkarlar dengesine dayalı barışçıl çözümlerin aranmasını kolaylaştırmaya” hazır olduğunu dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

15:45 28.02.2026 (güncellendi: 15:46 28.02.2026)
Lavrov İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
Lavrov İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik temelsiz saldırganlığını kınadığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’u arayarak, ABD ve İsrail’in saldırılarını püskürtmeye yönelik planlarını açıkladığı aktarıldı.
Arakçi’nin, “İran nükleer programı ile ilgili durumu barışçıl çözüme kavuşturmaya yönelik müzakereleri bir kez daha sekteye uğratan ABD-İsrail saldırganlığını püskürtmek için İran yönetiminin attığı adımlar hakkında bilgi verdiği” bildirildi.
Bakanlığın açıklamasında, Lavrov'un ABD ve İsrail'in İran'a yönelik kışkırtılmayan silahlı saldırısını kınadığı belirtilerek, "Bu saldırının uluslararası hukukun ilke ve normlarını ihlal ettiği ve bölgesel ve küresel istikrar ve güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğuracağını tamamen göz ardı edildiği kaydedildi” ifadesi kullanıldı.
İran'a yönelik saldırıların derhal durdurulması ve durumun siyasi ve diplomatik çözüm yoluna geri döndürülmesi gerektiğini söylediğini kaydeden Lavrov, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi de olmak üzere tüm platformlarda, “uluslararası hukuka, karşılıklı saygıya ve çıkarlar dengesine dayalı barışçıl çözümlerin aranmasını kolaylaştırmaya” hazır olduğunu dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırıları kınadı
15:12
