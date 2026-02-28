https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/pentagonla-anlastilar-chatgpt-abd-savas-bakanligina-tam-hizmet-verecek-1103889168.html
Pentagon’la anlaştılar: ChatGPT, ABD Savaş Bakanlığı’na 'tam hizmet' verecek
Sputnik Türkiye
Anthropic’in güvenlik gerekçesiyle geri adım atmasının ardından OpenAI, yapay zeka modellerini Pentagon’un gizli ağı içinde kullanmak üzere anlaşma sağladı... 28.02.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091437520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c9c6aa8208b2177c0ebd6bcec0a831a.jpg
Anthropic'in güvenlik gerekçesiyle geri adım atmasının ardından OpenAI, yapay zeka modellerini Pentagon'un gizli ağı içinde kullanmak üzere anlaşma sağladı. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) tam erişim talebi sonrası yaşanan kriz, Washington'da yapay zeka yarışını yeni bir aşamaya taşıdı.
ABD merkezli OpenAI (ChatGPT), ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) ile kritik bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında OpenAI’nin yapay zeka modelleri, Pentagon’un gizli ağı içinde kullanılacak.
Bu gelişme, ABD’de savunma alanında yapay zeka kullanımının kapsamının genişlediğine işaret ederken, kamuoyunda “Pentagon yapay zeka kullanacak mı?” ve “ChatGPT askeri alanda nasıl kullanılacak?” sorularını gündeme taşıdı.
Anthropic krizi ve güvenlik tartışması
Süreç, Claude yapay zeka modelinin üreticisi Anthropic ile Pentagon arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası hız kazandı. Anthropic CEO’su Dario Amodei, ABD Savunma Bakanlığı’nın teknolojilerinin sınırsız ve güvenlik önlemleri kaldırılarak kullanılmasına yönelik talebine “vicdanen uyamayacaklarını” açıklamıştı.
Pentagon’un, şirketten tüm güvenlik bariyerlerini kaldırmasını ve tam erişim sağlamasını istediği; Anthropic’in ise bu şartları kabul etmediği belirtilmişti. Bu durum, hükümet sözleşmelerinin iptali tehdidini gündeme getirmişti.
OpenAI ile stratejik anlaşma
Anthropic ile yaşanan kriz derinleşirken, OpenAI, kendi yapay zeka modellerinin Pentagon’un gizli sistemlerinde kullanılmasına yönelik anlaşmaya vardı.
Uzmanlara göre bu gelişme, ABD yapay zeka savunma stratejisi, Pentagon yapay zeka entegrasyonu, askeri yapay zeka projeleri ve OpenAI hükümet iş birliği başlıklarında yeni bir dönemi başlatabilir.