https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/pentagonla-anlastilar-chatgpt-abd-savas-bakanligina-tam-hizmet-verecek-1103889168.html

Pentagon’la anlaştılar: ChatGPT, ABD Savaş Bakanlığı’na 'tam hizmet' verecek

Pentagon’la anlaştılar: ChatGPT, ABD Savaş Bakanlığı’na 'tam hizmet' verecek

Sputnik Türkiye

Anthropic’in güvenlik gerekçesiyle geri adım atmasının ardından OpenAI, yapay zeka modellerini Pentagon’un gizli ağı içinde kullanmak üzere anlaşma sağladı... 28.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-28T16:25+0300

2026-02-28T16:25+0300

2026-02-28T16:25+0300

dünya

abd

openai

abd savunma bakanlığı (pentagon)

pentagon

haberler

abd

chatgpt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091437520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c9c6aa8208b2177c0ebd6bcec0a831a.jpg

ABD merkezli OpenAI (ChatGPT), ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) ile kritik bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında OpenAI’nin yapay zeka modelleri, Pentagon’un gizli ağı içinde kullanılacak.Bu gelişme, ABD’de savunma alanında yapay zeka kullanımının kapsamının genişlediğine işaret ederken, kamuoyunda “Pentagon yapay zeka kullanacak mı?” ve “ChatGPT askeri alanda nasıl kullanılacak?” sorularını gündeme taşıdı.Anthropic krizi ve güvenlik tartışmasıSüreç, Claude yapay zeka modelinin üreticisi Anthropic ile Pentagon arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası hız kazandı. Anthropic CEO’su Dario Amodei, ABD Savunma Bakanlığı’nın teknolojilerinin sınırsız ve güvenlik önlemleri kaldırılarak kullanılmasına yönelik talebine “vicdanen uyamayacaklarını” açıklamıştı.Pentagon’un, şirketten tüm güvenlik bariyerlerini kaldırmasını ve tam erişim sağlamasını istediği; Anthropic’in ise bu şartları kabul etmediği belirtilmişti. Bu durum, hükümet sözleşmelerinin iptali tehdidini gündeme getirmişti.OpenAI ile stratejik anlaşmaAnthropic ile yaşanan kriz derinleşirken, OpenAI, kendi yapay zeka modellerinin Pentagon’un gizli sistemlerinde kullanılmasına yönelik anlaşmaya vardı.Uzmanlara göre bu gelişme, ABD yapay zeka savunma stratejisi, Pentagon yapay zeka entegrasyonu, askeri yapay zeka projeleri ve OpenAI hükümet iş birliği başlıklarında yeni bir dönemi başlatabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/rusya-disisleri-bakani-lavrov-iranli-mevkidasi-arakci-ile-gorustu-1103887961.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, openai, abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, haberler, abd, chatgpt