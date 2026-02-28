‘Ortadoğu’daki gerilim petrol fiyatlarını ve deniz güvenliğini tehdit ediyor’

Uzman analistlerin değerlendirmelerine göre, vadeli piyasalarda petrol fiyatlarında 10 ila 15 dolar arasında bir artış yaşanabilir. Bu, farklı zaman dilimlerinde gerçekleşse bile oldukça hissedilir bir durum olacak. Özellikle, Arjantin gibi gelişmekte olan ekonomilerin önümüzdeki aylarda veya gelecek yıl bir toparlanma aşamasına girmesi beklenirken, bu fiyat artışı planları olumsuz etkileyecek.