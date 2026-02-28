https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/ortadogudaki-gerilim-petrol-fiyatlarini-ve-deniz-guvenligini-tehdit-ediyor-1103893193.html
‘Ortadoğu’daki gerilim petrol fiyatlarını ve deniz güvenliğini tehdit ediyor’
‘Ortadoğu’daki gerilim petrol fiyatlarını ve deniz güvenliğini tehdit ediyor’
Ortadoğu uzmanı Paulo Botta, petrol fiyatlarının 10-15 dolar artabileceğini belirtirken, Kızıldeniz'deki güvenlik sorunlarının da navlun maliyetlerini...
Ortadoğu konusunda uzman siyasi ve ekonomik danışman Paulo Botta, Radio Sputnik Mundo’ya verdiği demeçte, Ortadoğu'daki gerilimin ekonomik sonuçlarına dikkat çekti. Botta, krizin sadece petrolle sınırlı kalmayacağını, ancak ilk etkisinin petrol fiyatlarında hissedileceğini vurguladı.İkinci önemli faktör olarak Kızıldeniz’deki güvenliği işaret eden Botta, bu bağlamda özellikle Süveyş Kanalı’nın kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.
‘Ortadoğu’daki gerilim petrol fiyatlarını ve deniz güvenliğini tehdit ediyor’
Ortadoğu uzmanı Paulo Botta, petrol fiyatlarının 10-15 dolar artabileceğini belirtirken, Kızıldeniz’deki güvenlik sorunlarının da navlun maliyetlerini yükselteceğini ve gelişmekte olan ekonomileri olumsuz etkileyeceğini ifade etti.
Uzman analistlerin değerlendirmelerine göre, vadeli piyasalarda petrol fiyatlarında 10 ila 15 dolar arasında bir artış yaşanabilir. Bu, farklı zaman dilimlerinde gerçekleşse bile oldukça hissedilir bir durum olacak. Özellikle, Arjantin gibi gelişmekte olan ekonomilerin önümüzdeki aylarda veya gelecek yıl bir toparlanma aşamasına girmesi beklenirken, bu fiyat artışı planları olumsuz etkileyecek.
İran destekli silahlı grup Husilerin, saldırıları yeniden başlatacaklarını açıklaması durumu daha da karmaşık hale getirdi. Bu, deniz rotalarının değiştirilmesini zorunlu kılacak, navlun maliyetlerini artıracak, güvenlik için ek harcamalar gerektirecek ve sonuç olarak taşımacılık maliyetlerini daha da yükseltecek.