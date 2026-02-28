https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/iran-silahli-kuvvetlerimiz-saldirganlara-hak-ettikleri-dersi-verecektir-1103890332.html

İran: Silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin İran’a karşı yürüttüğü savaşın hukuk dışı olduğunu belirterek 'Silahlı kuvvetlerimiz bu güne... 28.02.2026, Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabı üzerinden ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair açıklamalarda bulundu. Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim 2012'de X üzerinden yaptığı bir gönderiyi alıntılayıp, "Silahlı Kuvvetlerimiz bu güne hazırlıklıdır ve saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir" ifadelerini kullandı.Trump'ın 2012'deki gönderisinde şunlar yazıyordu:Arakçi: Silahlı kuvvetlerimiz hazırlıklıİran Dişleri Bakanı Arakçi, X üzerinden ABD ve İsrail'in saldırılarını şu ifadelerle değerlendirdi:Arakçi ayrıca, ABD- İsrail'in İran'ın Hürmüzgan bölgesinde bulunan bir kız ilkokuluna düzenledikleri saldırıya da değindi. Konu ile ilgili şunları kaydetti:İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, kız okuluna düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 60'ı geçtiği, 80 çocuğun da yaralı olduğu aktarılmıştı.

2026

