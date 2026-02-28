Türkiye
İran: Silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir
İran: Silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabı üzerinden ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair açıklamalarda bulundu. Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim 2012'de X üzerinden yaptığı bir gönderiyi alıntılayıp, "Silahlı Kuvvetlerimiz bu güne hazırlıklıdır ve saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir" ifadelerini kullandı.Trump'ın 2012'deki gönderisinde şunlar yazıyordu:Arakçi: Silahlı kuvvetlerimiz hazırlıklıİran Dişleri Bakanı Arakçi, X üzerinden ABD ve İsrail'in saldırılarını şu ifadelerle değerlendirdi:Arakçi ayrıca, ABD- İsrail'in İran'ın Hürmüzgan bölgesinde bulunan bir kız ilkokuluna düzenledikleri saldırıya da değindi. Konu ile ilgili şunları kaydetti:İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, kız okuluna düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 60'ı geçtiği, 80 çocuğun da yaralı olduğu aktarılmıştı.
17:48 28.02.2026
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabı üzerinden ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair açıklamalarda bulundu. Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim 2012'de X üzerinden yaptığı bir gönderiyi alıntılayıp, "Silahlı Kuvvetlerimiz bu güne hazırlıklıdır ve saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir" ifadelerini kullandı.
Trump'ın 2012'deki gönderisinde şunlar yazıyordu:

Obama'nın anket sonuçları düşüşte olduğuna göre, Libya veya İran'a saldırı başlatmasını bekleyin. O çaresiz durumda.

Arakçi: Silahlı kuvvetlerimiz hazırlıklı

İran Dişleri Bakanı Arakçi, X üzerinden ABD ve İsrail'in saldırılarını şu ifadelerle değerlendirdi:

Netanyahu ve Trump'ın İran'a karşı savaşı tamamen sebepsiz, yasadışı ve gayri meşrudur.

Trump, “Önce Amerika”yı “Önce İsrail”e dönüştürdü; bu da her zaman “Sonra Amerika” anlamına gelir.

Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz bu güne hazırlıklıdır ve saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir.

Arakçi ayrıca, ABD- İsrail'in İran'ın Hürmüzgan bölgesinde bulunan bir kız ilkokuluna düzenledikleri saldırıya da değindi. Konu ile ilgili şunları kaydetti:
Yıkılan bina, İran'ın güneyinde bulunan bir kız ilkokulu. Gün ışığında, genç öğrencilerle dolu olduğu sırada bombalandı. Sadece bu yerde onlarca masum çocuk öldürüldü. İran halkına karşı işlenen bu suçlar cezasız kalmayacak.
İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, kız okuluna düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 60'ı geçtiği, 80 çocuğun da yaralı olduğu aktarılmıştı.
