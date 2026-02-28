https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/iran-silahli-kuvvetlerimiz-saldirganlara-hak-ettikleri-dersi-verecektir-1103890332.html
İran: Silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir
İran: Silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin İran’a karşı yürüttüğü savaşın hukuk dışı olduğunu belirterek 'Silahlı kuvvetlerimiz bu güne... 28.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-28T17:48+0300
2026-02-28T17:48+0300
2026-02-28T17:48+0300
dünya
abd
i̇ran
i̇srail
abbas arakçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103536380_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_7b5eca26fa25eb6cda8cf580ef9697dc.jpg
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabı üzerinden ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair açıklamalarda bulundu. Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim 2012'de X üzerinden yaptığı bir gönderiyi alıntılayıp, "Silahlı Kuvvetlerimiz bu güne hazırlıklıdır ve saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir" ifadelerini kullandı.Trump'ın 2012'deki gönderisinde şunlar yazıyordu:Arakçi: Silahlı kuvvetlerimiz hazırlıklıİran Dişleri Bakanı Arakçi, X üzerinden ABD ve İsrail'in saldırılarını şu ifadelerle değerlendirdi:Arakçi ayrıca, ABD- İsrail'in İran'ın Hürmüzgan bölgesinde bulunan bir kız ilkokuluna düzenledikleri saldırıya da değindi. Konu ile ilgili şunları kaydetti:İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, kız okuluna düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 60'ı geçtiği, 80 çocuğun da yaralı olduğu aktarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/iran---abd-muzakerelerinin-arabulucusu-umman-disisleri-bakani-busaidi-hayal-kirikligina-ugradim-1103888311.html
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103536380_0:0:907:680_1920x0_80_0_0_92b923e2cbb663291c6b62d57dae31ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, i̇srail, abbas arakçi
abd, i̇ran, i̇srail, abbas arakçi
İran: Silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin İran’a karşı yürüttüğü savaşın hukuk dışı olduğunu belirterek 'Silahlı kuvvetlerimiz bu güne hazırlıklıdır ve saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir' ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabı üzerinden ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair açıklamalarda bulundu. Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim 2012'de X üzerinden yaptığı bir gönderiyi alıntılayıp, "Silahlı Kuvvetlerimiz bu güne hazırlıklıdır ve saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir" ifadelerini kullandı.
Trump'ın 2012'deki gönderisinde şunlar yazıyordu:
Obama'nın anket sonuçları düşüşte olduğuna göre, Libya veya İran'a saldırı başlatmasını bekleyin. O çaresiz durumda.
Arakçi: Silahlı kuvvetlerimiz hazırlıklı
İran Dişleri Bakanı Arakçi, X üzerinden ABD ve İsrail'in saldırılarını şu ifadelerle değerlendirdi:
Netanyahu ve Trump'ın İran'a karşı savaşı tamamen sebepsiz, yasadışı ve gayri meşrudur.
Trump, “Önce Amerika”yı “Önce İsrail”e dönüştürdü; bu da her zaman “Sonra Amerika” anlamına gelir.
Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz bu güne hazırlıklıdır ve saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir.
Arakçi ayrıca, ABD- İsrail'in İran'ın Hürmüzgan bölgesinde bulunan bir kız ilkokuluna düzenledikleri saldırıya da değindi. Konu ile ilgili şunları kaydetti:
Yıkılan bina, İran'ın güneyinde bulunan bir kız ilkokulu. Gün ışığında, genç öğrencilerle dolu olduğu sırada bombalandı. Sadece bu yerde onlarca masum çocuk öldürüldü. İran halkına karşı işlenen bu suçlar cezasız kalmayacak.
İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, kız okuluna düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 60'ı geçtiği, 80 çocuğun da yaralı olduğu aktarılmıştı.