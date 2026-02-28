https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/lavrov-ve-katar-basbakani-el-saniden-ortadoguda-gerilimi-dusurme-cagrisi-1103891662.html
Lavrov ve Katar Başbakanı El-Sani'den Ortadoğu’da gerilimi düşürme çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran çevresinde artan gerilimi değerlendirdikleri belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran çevresinde artan gerilimi değerlendirdikleri belirtildi.
Taraflar, bölgenin tamamını istikrarsızlaştırabilecek tüm askeri eylemlerin durdurulması gerektiği konusunda ortak görüş ifade etti. Ayrıca, ABD, İsrail ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki tüm sorunların, BM Şartı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması ilkeleri temelinde, acilen siyasi ve diplomatik süreçlere dönülerek çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.