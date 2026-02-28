Lavrov ve Katar Başbakanı El-Sani'den Ortadoğu’da gerilimi düşürme çağrısı

Taraflar, bölgenin tamamını istikrarsızlaştırabilecek tüm askeri eylemlerin durdurulması gerektiği konusunda ortak görüş ifade etti. Ayrıca, ABD, İsrail ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki tüm sorunların, BM Şartı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması ilkeleri temelinde, acilen siyasi ve diplomatik süreçlere dönülerek çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.