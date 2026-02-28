Türkiye
Lavrov ve Katar Başbakanı El-Sani'den Ortadoğu’da gerilimi düşürme çağrısı
Lavrov ve Katar Başbakanı El-Sani'den Ortadoğu’da gerilimi düşürme çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran çevresinde artan gerilimi değerlendirdikleri belirtildi.
19:50 28.02.2026
© SputnikRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran çevresindeki gerilimin azaltılması gerektiğini belirterek, bölgedeki tüm askeri eylemlerin durdurulması çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran çevresinde artan gerilimi değerlendirdikleri belirtildi.
Taraflar, bölgenin tamamını istikrarsızlaştırabilecek tüm askeri eylemlerin durdurulması gerektiği konusunda ortak görüş ifade etti. Ayrıca, ABD, İsrail ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki tüm sorunların, BM Şartı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması ilkeleri temelinde, acilen siyasi ve diplomatik süreçlere dönülerek çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
DÜNYA
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İran yönetiminin tüm üyeleri hayatta
18:08
