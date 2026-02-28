İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İran yönetiminin tüm üyeleri hayatta

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/iran-disisleri-bakani-arakci-iran-yonetiminin-tum-uyeleri-hayatta-1103890544.html
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, NBC’ye verdiği demeçte ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve ülkenin cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın hayatta olduğunu söyledi.Arakçi’nin açıklamasından öne çıkan başlıklar:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, NBC’ye verdiği demeçte ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve ülkenin cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın hayatta olduğunu söyledi.
Bildiğim kadarıyla evet, hayattalar.
Arakçi’nin açıklamasından öne çıkan başlıklar:
Ülkenin dini lideri ve cumhurbaşkanı hayatta, ancak bazı komutanlar muhtemelen hayatını kaybetti.
İran, saldırgan konumundaki ABD’ye “ders verebilecek” kapasitede, ülke tamamen hazırlıklı ve önceki çatışmadan dersler çıkarılmış durumda.
Yetkililer, düşman saldırıları karşısında cumhuriyetteki durumu kontrol altında tutuyor.
Ülkede milyonlarca kişi yönetimi destekliyor, saldırılarla iktidar değişmez.
İran, ABD’nin saldırılarını püskürtmek için diğer ülkelerin yardımına ihtiyaç duymuyor ve kendi güvenliğini sağlayabilecek durumda.