İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İran yönetiminin tüm üyeleri hayatta
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İran yönetiminin tüm üyeleri hayatta
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin saldırılarının ardından İran yönetiminin tüm üyelerinin hayatta olduğunu açıkladı. 28.02.2026
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, NBC’ye verdiği demeçte ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve ülkenin cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın hayatta olduğunu söyledi.Arakçi’nin açıklamasından öne çıkan başlıklar:
18:08 28.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemiİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
© AP Photo / Vahid Salemi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin saldırılarının ardından İran yönetiminin tüm üyelerinin hayatta olduğunu açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, NBC’ye verdiği demeçte ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve ülkenin cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın hayatta olduğunu söyledi.
Bildiğim kadarıyla evet, hayattalar.
Arakçi’nin açıklamasından öne çıkan başlıklar:
Ülkenin dini lideri ve cumhurbaşkanı hayatta, ancak bazı komutanlar muhtemelen hayatını kaybetti.
İran, saldırgan konumundaki ABD’ye “ders verebilecek” kapasitede, ülke tamamen hazırlıklı ve önceki çatışmadan dersler çıkarılmış durumda.
Yetkililer, düşman saldırıları karşısında cumhuriyetteki durumu kontrol altında tutuyor.
Ülkede milyonlarca kişi yönetimi destekliyor, saldırılarla iktidar değişmez.
İran, ABD’nin saldırılarını püskürtmek için diğer ülkelerin yardımına ihtiyaç duymuyor ve kendi güvenliğini sağlayabilecek durumda.
George W Bush - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
DÜNYA
ABD’li Senatör: Trump’ın İran kararı, Bush’un Irak hatasının tekrarı
17:30
