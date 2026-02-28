Türkiye
İran - ABD müzakerelerinin arabulucusu Umman Dışişleri Bakanı Busaidi: 'Hayal kırıklığına uğradım'
İran - ABD müzakerelerinin arabulucusu Umman Dışişleri Bakanı Busaidi: 'Hayal kırıklığına uğradım'
İran-ABD müzakerelerinin arabulucusu Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları nedeniyle “hayal... 28.02.2026, Sputnik Türkiye
İran - ABD müzakerelerinin arabulucusu Umman Dışişleri Bakanı Busaidi: 'Hayal kırıklığına uğradım'

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi
İran-ABD müzakerelerinin arabulucusu Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları nedeniyle “hayal kırıklığına uğradığını” belirtti.
İran-ABD müzakerelerinin arabulucusu Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, müzakereler devam ederken İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılar başlatmasında “hayal kırıklığına uğradığını” belirtti.
Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, X hesabından, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hayal kırıklığına uğradım. Aktif ve ciddi müzakereler bir kez daha baltalandı. Bu durum ne Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına ne de küresel barışa hizmet ediyor. Ve acı çekecek masumlar için dua ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ni daha fazla bu işe bulaşmamaya çağırıyorum. Bu sizin savaşınız değil.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.
İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik “büyük bir operasyon” başlattıklarını açıkladı. Saldırılar kapsamında İran'ın başkenti Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İran misilleme saldırıları başlattı

İsrail ve İran hava sahasını kapatırken, İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi ve sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.
İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken, Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.
