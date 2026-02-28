İran - ABD müzakerelerinin arabulucusu Umman Dışişleri Bakanı Busaidi: 'Hayal kırıklığına uğradım'

Hayal kırıklığına uğradım. Aktif ve ciddi müzakereler bir kez daha baltalandı. Bu durum ne Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına ne de küresel barışa hizmet ediyor. Ve acı çekecek masumlar için dua ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ni daha fazla bu işe bulaşmamaya çağırıyorum. Bu sizin savaşınız değil.