ABD’li Senatör: Trump’ın İran kararı, Bush’un Irak hatasının tekrarı

ABD'li Senatör: Trump'ın İran kararı, Bush'un Irak hatasının tekrarı

ABD’li Senatör Andy Kim, Başkan Donald Trump’ın İran’a saldırı kararını, George W. Bush’un Irak’a müdahalesiyle aynı “tehlikeli ve pervasız hata” olarak... 28.02.2026, Sputnik Türkiye

New Jersey Senatörü Andy Kim, sosyal medya platformu X’teki paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı kararını, eski Başkan George W. Bush’un Irak’a yönelik askeri müdahalesinde yaptığı hatanın tekrarı olarak değerlendirdi.Kim, Trump’ı, İran halkını hükümete karşı ayaklanmaya çağırarak, İranlıları da tehlikeye atmakla suçladı.Demokrat Senatör Tim Kaine’in savaş yetkilerinin sınırlandırılmasına ilişkin tasarısına atıf yapan Kim, “Senato, Senatör Kaine’in savaş yetkilerine dair karar tasarısını derhal oylamalı. Ben bunu bugün yapmaya hazırım” diyerek Kongre’yi acil adım atmaya çağırdı.

