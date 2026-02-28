Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/abdli-senator-trumpin-iran-karari-bushun-irak-hatasinin-tekrari-1103890215.html
ABD’li Senatör: Trump’ın İran kararı, Bush’un Irak hatasının tekrarı
ABD’li Senatör: Trump’ın İran kararı, Bush’un Irak hatasının tekrarı
Sputnik Türkiye
ABD’li Senatör Andy Kim, Başkan Donald Trump’ın İran’a saldırı kararını, George W. Bush’un Irak’a müdahalesiyle aynı “tehlikeli ve pervasız hata” olarak... 28.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-28T17:30+0300
2026-02-28T17:30+0300
dünya
abd
donald trump
new jersey
i̇ran
senato
george w. bush
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/18/1056642731_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_48817dc4f0af4b2c09f70957681203a7.jpg
New Jersey Senatörü Andy Kim, sosyal medya platformu X’teki paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı kararını, eski Başkan George W. Bush’un Irak’a yönelik askeri müdahalesinde yaptığı hatanın tekrarı olarak değerlendirdi.Kim, Trump’ı, İran halkını hükümete karşı ayaklanmaya çağırarak, İranlıları da tehlikeye atmakla suçladı.Demokrat Senatör Tim Kaine’in savaş yetkilerinin sınırlandırılmasına ilişkin tasarısına atıf yapan Kim, “Senato, Senatör Kaine’in savaş yetkilerine dair karar tasarısını derhal oylamalı. Ben bunu bugün yapmaya hazırım” diyerek Kongre’yi acil adım atmaya çağırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/cin-disislerinden-abd-ve-israilin-irana-yonelik-saldirilari-konusunda-aciklama-endise-duyuyoruz-1103889904.html
new jersey
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/18/1056642731_110:0:1889:1334_1920x0_80_0_0_754452560e791f285497650a3e0e4ac9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, new jersey, i̇ran, senato, george w. bush
abd, donald trump, new jersey, i̇ran, senato, george w. bush

ABD’li Senatör: Trump’ın İran kararı, Bush’un Irak hatasının tekrarı

17:30 28.02.2026
© İHA / JIM LO SCALZOGeorge W Bush
George W Bush - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
© İHA / JIM LO SCALZO
Abone ol
ABD’li Senatör Andy Kim, Başkan Donald Trump’ın İran’a saldırı kararını, George W. Bush’un Irak’a müdahalesiyle aynı “tehlikeli ve pervasız hata” olarak nitelendirdi; Senato’yu savaş yetkileri tasarısını derhal oylamaya çağırdı.
New Jersey Senatörü Andy Kim, sosyal medya platformu X’teki paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı kararını, eski Başkan George W. Bush’un Irak’a yönelik askeri müdahalesinde yaptığı hatanın tekrarı olarak değerlendirdi.
Amerikalılar İran’la savaşmak istemiyor. Saldırı emri vererek Başkan Trump, bir nesil önce Başkan Bush’un aldığı aynı tehlikeli ve pervasız kararı aldı. Ulusal güvenliğimize yönelik acil bir tehdide dair ikna edici kanıt sunmadan Amerikalıları tehlikeye attı.
Kim, Trump’ı, İran halkını hükümete karşı ayaklanmaya çağırarak, İranlıları da tehlikeye atmakla suçladı.
Demokrat Senatör Tim Kaine’in savaş yetkilerinin sınırlandırılmasına ilişkin tasarısına atıf yapan Kim, “Senato, Senatör Kaine’in savaş yetkilerine dair karar tasarısını derhal oylamalı. Ben bunu bugün yapmaya hazırım” diyerek Kongre’yi acil adım atmaya çağırdı.
Çin Halk Cumhuriyeti Bayrağı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
POLİTİKA
Çin Dışişleri'nden ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları konusunda açıklama: 'Endişe duyuyoruz'
17:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала