ABD'li Senatör: Trump'ın İran kararı, Bush'un Irak hatasının tekrarı
ABD’li Senatör: Trump’ın İran kararı, Bush’un Irak hatasının tekrarı
Sputnik Türkiye
ABD'li Senatör Andy Kim, Başkan Donald Trump'ın İran'a saldırı kararını, George W. Bush'un Irak'a müdahalesiyle aynı "tehlikeli ve pervasız hata" olarak... 28.02.2026
New Jersey Senatörü Andy Kim, sosyal medya platformu X’teki paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı kararını, eski Başkan George W. Bush’un Irak’a yönelik askeri müdahalesinde yaptığı hatanın tekrarı olarak değerlendirdi.Kim, Trump’ı, İran halkını hükümete karşı ayaklanmaya çağırarak, İranlıları da tehlikeye atmakla suçladı.Demokrat Senatör Tim Kaine’in savaş yetkilerinin sınırlandırılmasına ilişkin tasarısına atıf yapan Kim, “Senato, Senatör Kaine’in savaş yetkilerine dair karar tasarısını derhal oylamalı. Ben bunu bugün yapmaya hazırım” diyerek Kongre’yi acil adım atmaya çağırdı.
new jersey
i̇ran
New Jersey Senatörü Andy Kim, sosyal medya platformu X’teki paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı kararını, eski Başkan George W. Bush’un Irak’a yönelik askeri müdahalesinde yaptığı hatanın tekrarı olarak değerlendirdi.
Amerikalılar İran’la savaşmak istemiyor. Saldırı emri vererek Başkan Trump, bir nesil önce Başkan Bush’un aldığı aynı tehlikeli ve pervasız kararı aldı. Ulusal güvenliğimize yönelik acil bir tehdide dair ikna edici kanıt sunmadan Amerikalıları tehlikeye attı.
Kim, Trump’ı, İran halkını hükümete karşı ayaklanmaya çağırarak, İranlıları da tehlikeye atmakla suçladı.
Demokrat Senatör Tim Kaine’in savaş yetkilerinin sınırlandırılmasına ilişkin tasarısına atıf yapan Kim, “Senato, Senatör Kaine’in savaş yetkilerine dair karar tasarısını derhal oylamalı. Ben bunu bugün yapmaya hazırım” diyerek Kongre’yi acil adım atmaya çağırdı.