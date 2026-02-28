https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/disisleri-bakani-fidandan-diplomasi-trafigi-bolgedeki-saldirilar-masada-1103890806.html

Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği: Bölgedeki saldırılar masada

Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği: Bölgedeki saldırılar masada

28.02.2026

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İspanya ve Macaristan dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirerek bugün bölgede yaşanan saldırıları ele aldı.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre Fidan, Abdullah bin Zayid, Peter Szijjarto ve Jose Manuel Albares ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.Gün içinde 7 ülkeyle daha temasBakan Fidan’ın diplomasi trafiği akşam saatlerinde de sürdü. Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanları ile de telefon görüşmeleri yaptı.Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan’ın birçok mevkidaşıyla telefonda gerçekleştirdiği görüşmelerde bölgede bugün yaşanan gelişmelerin ele alındığını ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımların değerlendirildiğini aktardı.

