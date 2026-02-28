Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a yönelik saldırılardan endişeliyiz

Ramazan ayında gönül ve kültür coğrafyamızdaki dostlarımızı unutmuyoruz. Bir taraftan Pakistan-Afganistan, bir taraftan ise Körfez'deki olaylar malumunuz. Ramazan ayında gönül ve kültür coğrafyamızdaki dostlarımızı unutmuyoruz. Bir taraftan Pakistan-Afganistan, bir taraftan ise Körfez'deki olaylar malumunuz.

Komşumuz İran'a yönelik Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başlayan Amerika-İsrail saldırılarından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz.

Uzun bir süredir anlaşmazlıkların diyalog yoluyla müzakere masasında çözülmesi için çok ciddi emek verdik. İsrail'in süreci zehirleme çabaları devam ettiği için netice alamadık.

Kardeş İran halkına yapılan saldırıları esefle karşılıyoruz. Füze ve dron saldırılarını kabul edilemez olarak buluyoruz. Üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve yapacağız.

Hem taraflar arasındaki güven bunalımı aşılmadığı hem de İsrail'in süreci zehirleme çabaları devam ettiği için istenen netice alınamadı.

Sağduyu ve aklıselim hakim olmaz, diplomasiye alan açılmazsa bölgemiz bir ateş çemberine sürüklenme riskiyle karşı karşıyadır. Daha fazla kanın akmaması, bölgemizin daha büyük acılar yaşamaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerekiyor.