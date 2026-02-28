Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/cumhurbaskani-erdogan-irana-saldirilardan-endiseliyiz-1103892516.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a yönelik saldırılardan endişeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a yönelik saldırılardan endişeliyiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İftarı’nda açıklamalarda bulundu. 28.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-28T20:23+0300
2026-02-28T20:44+0300
türki̇ye
türkiye
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103764690_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c55d5bcd1a33d0f203cf4b73a88b6c10.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/disisleri-bakani-fidandan-diplomasi-trafigi-bolgedeki-saldirilar-masada-1103890806.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103764690_191:0:2847:1992_1920x0_80_0_0_9179c3806a6cf87667d633009791a9df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, recep tayyip erdoğan
türkiye, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a yönelik saldırılardan endişeliyiz

20:23 28.02.2026 (güncellendi: 20:44 28.02.2026)
© Erçin ErtürkErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
© Erçin Ertürk
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İftarı’nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:
Ramazan ayında gönül ve kültür coğrafyamızdaki dostlarımızı unutmuyoruz. Bir taraftan Pakistan-Afganistan, bir taraftan ise Körfez'deki olaylar malumunuz.
Komşumuz İran'a yönelik Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başlayan Amerika-İsrail saldırılarından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz.
Uzun bir süredir anlaşmazlıkların diyalog yoluyla müzakere masasında çözülmesi için çok ciddi emek verdik. İsrail'in süreci zehirleme çabaları devam ettiği için netice alamadık.
Kardeş İran halkına yapılan saldırıları esefle karşılıyoruz. Füze ve dron saldırılarını kabul edilemez olarak buluyoruz. Üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve yapacağız.
Hem taraflar arasındaki güven bunalımı aşılmadığı hem de İsrail'in süreci zehirleme çabaları devam ettiği için istenen netice alınamadı.
Sağduyu ve aklıselim hakim olmaz, diplomasiye alan açılmazsa bölgemiz bir ateş çemberine sürüklenme riskiyle karşı karşıyadır. Daha fazla kanın akmaması, bölgemizin daha büyük acılar yaşamaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerekiyor.
Eş zamanlı olarak önce ateşkesin tesisi ardından da müzakere masasına dönülmesi için diplomatik çabalarımızı hızlandıracağız.
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği: Bölgedeki saldırılar masada
18:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала