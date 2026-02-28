https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/cin-disislerinden-abd-ve-israilin-irana-yonelik-saldirilari-konusunda-aciklama-endise-duyuyoruz-1103889904.html
Çin Dışişleri'nden ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları konusunda açıklama: 'Endişe duyuyoruz'
Çin Dışişleri'nden ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları konusunda açıklama: 'Endişe duyuyoruz'
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları konusunda endişe duyulduğu belirtildi. 28.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-28T17:15+0300
2026-02-28T17:15+0300
2026-02-28T17:15+0300
poli̇ti̇ka
çin dışişleri bakanlığı
i̇ran
abd
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/15/1072717087_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_15ff8f91244a5ad25e798499b630930b.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarından derin endişe duyduğunu ifade ederek İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.Söz konusu açıklamada, "Çin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarından büyük endişe duymaktadır. İran'ın devlet egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerekmektedir" cümlesi yer aldı.Orta Doğu'da çatışmaların 'derhal' durdurulması çağrısıÇin Dışişleri Bakanlığı'nın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, bu tür gelişmelerin derin endişe yarattığı dile getirildi.Açıklamada ayrıca şu cümlelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/turk-disisleri-irana-yonelik-abd-israil-saldirisina-iliskin-aciklama-yapti-kuresel-istikrari-riske-1103889595.html
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/15/1072717087_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_bdc5aa8b9a2764b026c6462d04213b69.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin dışişleri bakanlığı, i̇ran, abd, i̇srail
çin dışişleri bakanlığı, i̇ran, abd, i̇srail
Çin Dışişleri'nden ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları konusunda açıklama: 'Endişe duyuyoruz'
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları konusunda endişe duyulduğu belirtildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarından derin endişe duyduğunu ifade ederek İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Söz konusu açıklamada, "Çin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarından büyük endişe duymaktadır. İran'ın devlet egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerekmektedir" cümlesi yer aldı.
Orta Doğu'da çatışmaların 'derhal' durdurulması çağrısı
Çin Dışişleri Bakanlığı'nın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, bu tür gelişmelerin derin endişe yarattığı dile getirildi.
Açıklamada ayrıca şu cümlelere yer verildi:
Çin, gerilimin daha da tırmanmasını engellemek amacıyla, Orta Doğu'daki askeri eylemlerin derhal sona erdirilmesini, diyalog ve müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve bölgedeki barış ile istikrarın korunmasını çağrısında bulunmaktadır.