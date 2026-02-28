https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/cin-disislerinden-abd-ve-israilin-irana-yonelik-saldirilari-konusunda-aciklama-endise-duyuyoruz-1103889904.html

Çin Dışişleri'nden ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları konusunda açıklama: 'Endişe duyuyoruz'

Çin Dışişleri'nden ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları konusunda açıklama: 'Endişe duyuyoruz'

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları konusunda endişe duyulduğu belirtildi. 28.02.2026, Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarından derin endişe duyduğunu ifade ederek İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.Söz konusu açıklamada, "Çin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarından büyük endişe duymaktadır. İran'ın devlet egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerekmektedir" cümlesi yer aldı.Orta Doğu'da çatışmaların 'derhal' durdurulması çağrısıÇin Dışişleri Bakanlığı'nın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, bu tür gelişmelerin derin endişe yarattığı dile getirildi.Açıklamada ayrıca şu cümlelere yer verildi:

