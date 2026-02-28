Türkiye
Çin Dışişleri'nden ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları konusunda açıklama: 'Endişe duyuyoruz'
Çin Dışişleri'nden ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları konusunda açıklama: 'Endişe duyuyoruz'
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları konusunda endişe duyulduğu belirtildi. 28.02.2026, Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarından derin endişe duyduğunu ifade ederek İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.Söz konusu açıklamada, "Çin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarından büyük endişe duymaktadır. İran'ın devlet egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerekmektedir" cümlesi yer aldı.Orta Doğu'da çatışmaların 'derhal' durdurulması çağrısıÇin Dışişleri Bakanlığı'nın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, bu tür gelişmelerin derin endişe yarattığı dile getirildi.Açıklamada ayrıca şu cümlelere yer verildi:
Çin Dışişleri'nden ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları konusunda açıklama: 'Endişe duyuyoruz'

17:15 28.02.2026
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları konusunda endişe duyulduğu belirtildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarından derin endişe duyduğunu ifade ederek İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Söz konusu açıklamada, "Çin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarından büyük endişe duymaktadır. İran'ın devlet egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerekmektedir" cümlesi yer aldı.

Orta Doğu'da çatışmaların 'derhal' durdurulması çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, bu tür gelişmelerin derin endişe yarattığı dile getirildi.
Açıklamada ayrıca şu cümlelere yer verildi:
Çin, gerilimin daha da tırmanmasını engellemek amacıyla, Orta Doğu'daki askeri eylemlerin derhal sona erdirilmesini, diyalog ve müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve bölgedeki barış ile istikrarın korunmasını çağrısında bulunmaktadır.
