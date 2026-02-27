https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/abd-irana-gitmek-uzere-olan-venezuela-petrol-tankerine-ve-18-milyon-varil-petrole-el-koyulacak-1103880825.html
ABD: İran'a gitmek üzere olan Venezuela petrol tankerine ve 1.8 milyon varil petrole el koyulacak
ABD: İran'a gitmek üzere olan Venezuela petrol tankerine ve 1.8 milyon varil petrole el koyulacak
Sputnik Türkiye
ABD Adalet Bakanlığı, İran'a gitmek üzere olan Venezuela petrol tankerine ve 1,8 milyon varil petrole el koyulacağını bildirdi. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T22:38+0300
2026-02-27T22:38+0300
2026-02-27T22:39+0300
dünya
abd
karoline leavitt
i̇ran
venezuela
abd
pentagon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/03/1060749369_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_06a7613cfdeb3ff81de52fb58e56ec6c.jpg
ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela açıklarında ele geçirdiği ham petrol tankerini ve İran'a gönderilmek üzere olduğu iddia edilen 1.8 milyon varil petrole el koymak istediğini belirtti.Aralık ayında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya giden ve gelen yaptırım uygulanan petrol tankerlerine abluka emri vermesinin ardından Pentagon, Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) gönderilmek üzere petrol taşıdığı iddia edilen Guyana bayraklı Skipper ham petrol tankerine el koymuştu.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:Şikayette, en az 2021 yılından günümüze kadar uzanan bir süreçte, Devrim Muhafızları'nın menfaatine petrol ürünlerinin sevkiyatını ve satışını kolaylaştırmaya yönelik bir planın kurulduğu iddia ediliyor.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Aralık ayında Venezuela kıyılarında ele geçirilen petrol tankerinin gerekli yasal işlemlerin ardından müsadere edileceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/abd-baskani-trump-iran-nukleer-silaha-sahip-olamaz-1103879799.html
i̇ran
venezuela
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/03/1060749369_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f87f45204c5176bf76d929eaddc3790.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, karoline leavitt, i̇ran, venezuela, abd, pentagon
abd, karoline leavitt, i̇ran, venezuela, abd, pentagon
ABD: İran'a gitmek üzere olan Venezuela petrol tankerine ve 1.8 milyon varil petrole el koyulacak
22:38 27.02.2026 (güncellendi: 22:39 27.02.2026)
ABD Adalet Bakanlığı, İran'a gitmek üzere olan Venezuela petrol tankerine ve 1,8 milyon varil petrole el koyulacağını bildirdi.
ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela açıklarında ele geçirdiği ham petrol tankerini ve İran'a gönderilmek üzere olduğu iddia edilen 1.8 milyon varil petrole el koymak istediğini belirtti.
Aralık ayında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya giden ve gelen yaptırım uygulanan petrol tankerlerine abluka emri vermesinin ardından Pentagon, Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) gönderilmek üzere petrol taşıdığı iddia edilen Guyana bayraklı Skipper ham petrol tankerine el koymuştu.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
"Aralık 2025'te ABD tarafından açık denizlerde ele geçirilen ham petrol tankeri Motor Tanker Skipper'ın ve Venezuela'nın devlet petrol şirketi Petróleos de Venezuela, SA (PdVSA) tarafından tedarik edilen yaklaşık 1.8 milyon varil ham petrol yükünün müsadere edilmesi talebiyle Columbia Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde dava açılmıştır"
Şikayette, en az 2021 yılından günümüze kadar uzanan bir süreçte, Devrim Muhafızları'nın menfaatine petrol ürünlerinin sevkiyatını ve satışını kolaylaştırmaya yönelik bir planın kurulduğu iddia ediliyor.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Skipper adlı gemi, İran ve Venezuela'dan ham petrol taşıdı ve gemiden gemiye transferler yoluyla, diğer haydut rejimler de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerine teslim etti. Skipper, yasadışı faaliyetlerini gizlemek için konumlarını sahte göstererek, sahte bayraklar uçurarak ve rotalarını belirsizleştirmek ve yaptırımlardan kaçınmasını gizlemek için diğer taktikleri kullanarak kamufle etti"
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Aralık ayında Venezuela kıyılarında ele geçirilen petrol tankerinin gerekli yasal işlemlerin ardından müsadere edileceğini söylemişti.