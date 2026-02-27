https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/abd-irana-gitmek-uzere-olan-venezuela-petrol-tankerine-ve-18-milyon-varil-petrole-el-koyulacak-1103880825.html

ABD: İran'a gitmek üzere olan Venezuela petrol tankerine ve 1.8 milyon varil petrole el koyulacak

ABD Adalet Bakanlığı, İran'a gitmek üzere olan Venezuela petrol tankerine ve 1,8 milyon varil petrole el koyulacağını bildirdi. 27.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela açıklarında ele geçirdiği ham petrol tankerini ve İran'a gönderilmek üzere olduğu iddia edilen 1.8 milyon varil petrole el koymak istediğini belirtti.Aralık ayında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya giden ve gelen yaptırım uygulanan petrol tankerlerine abluka emri vermesinin ardından Pentagon, Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) gönderilmek üzere petrol taşıdığı iddia edilen Guyana bayraklı Skipper ham petrol tankerine el koymuştu.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:Şikayette, en az 2021 yılından günümüze kadar uzanan bir süreçte, Devrim Muhafızları'nın menfaatine petrol ürünlerinin sevkiyatını ve satışını kolaylaştırmaya yönelik bir planın kurulduğu iddia ediliyor.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Aralık ayında Venezuela kıyılarında ele geçirilen petrol tankerinin gerekli yasal işlemlerin ardından müsadere edileceğini söylemişti.

