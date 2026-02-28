https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/bill-clinton-suclarini-bilseydim-bizzat-ihbar-ederdim-1103882888.html
Bill Clinton: Epstein'ın suçlarını bilseydim bizzat ihbar ederdim
Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Jeffrey Epstein'le ilgili soruşturma kapsamında ifadesinin açılış konuşmasını yaptı. Clinton, sosyal medya hesabı üzerinden Komite üyelerine yaptığı konuşmasını paylaştı.Epstein'ın suçlarını bilmediğini öne süren Clinton, aynı zamanda kendisiyle tanışıklığının kısa süreli olduğunu ve söz konusu suçların ortaya çıkmasından seneler öncesinde iletişimlerinin sona erdiğini söyledi.Aynı zamanda Clinton, iletişimlerinin yıllar önce sonlanması sebebiyle pek çok soruya 'Hatırlamıyorum' yanıtı verebileceğini ifade etti.Clinton, şu ifadeleri kullandı:
Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Jeffrey Epstein'le ilgili soruşturma kapsamında ifadesinin açılış konuşmasını yaptı. Clinton, sosyal medya hesabı üzerinden Komite üyelerine yaptığı konuşmasını paylaştı.
Epstein'ın suçlarını bilmediğini öne süren Clinton, aynı zamanda kendisiyle tanışıklığının kısa süreli olduğunu ve söz konusu suçların ortaya çıkmasından seneler öncesinde iletişimlerinin sona erdiğini söyledi.
Aynı zamanda Clinton, iletişimlerinin yıllar önce sonlanması sebebiyle pek çok soruya 'Hatırlamıyorum' yanıtı verebileceğini ifade etti.
Clinton, şu ifadeleri kullandı:
Aile içi şiddetin yaşandığı bir evde büyümüş biri olarak, onun ne yaptığından en ufak bir haberim olsaydı, sadece onun uçağına binmezdim; onu bizzat ihbar eder ve suçlarından dolayı adaletin sağlanması için çağrıda bulunurdum, tatlı anlaşmalar yapılmasına izin vermezdim.