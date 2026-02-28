Bill Clinton: Epstein'ın suçlarını bilseydim bizzat ihbar ederdim

Aile içi şiddetin yaşandığı bir evde büyümüş biri olarak, onun ne yaptığından en ufak bir haberim olsaydı, sadece onun uçağına binmezdim; onu bizzat ihbar eder ve suçlarından dolayı adaletin sağlanması için çağrıda bulunurdum, tatlı anlaşmalar yapılmasına izin vermezdim.