Bill Clinton: Epstein'ın suçlarını bilseydim bizzat ihbar ederdim
Bill Clinton: Epstein'ın suçlarını bilseydim bizzat ihbar ederdim
Epstein soruşturmasıneski ABD Başkanı Bill Clinton, suçlardan haberdar olması halinde Epstein'i ihbar edeceğini ve adalet çağrısı yapacağını öne sürdü.
Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Jeffrey Epstein'le ilgili soruşturma kapsamında ifadesinin açılış konuşmasını yaptı. Clinton, sosyal medya hesabı üzerinden Komite üyelerine yaptığı konuşmasını paylaştı.
Bill Clinton: Epstein'ın suçlarını bilseydim bizzat ihbar ederdim

03:36 28.02.2026 (güncellendi: 03:37 28.02.2026)
Epstein soruşturmasıneski ABD Başkanı Bill Clinton, suçlardan haberdar olması halinde Epstein’i ihbar edeceğini ve adalet çağrısı yapacağını öne sürdü. Ayrıca Clinton, pek çok soruya "Hatırlamıyorum" yanıtı verebileceğini söyledi.
Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Jeffrey Epstein'le ilgili soruşturma kapsamında ifadesinin açılış konuşmasını yaptı. Clinton, sosyal medya hesabı üzerinden Komite üyelerine yaptığı konuşmasını paylaştı.
Epstein'ın suçlarını bilmediğini öne süren Clinton, aynı zamanda kendisiyle tanışıklığının kısa süreli olduğunu ve söz konusu suçların ortaya çıkmasından seneler öncesinde iletişimlerinin sona erdiğini söyledi.
Aynı zamanda Clinton, iletişimlerinin yıllar önce sonlanması sebebiyle pek çok soruya 'Hatırlamıyorum' yanıtı verebileceğini ifade etti.
Clinton, şu ifadeleri kullandı:
Aile içi şiddetin yaşandığı bir evde büyümüş biri olarak, onun ne yaptığından en ufak bir haberim olsaydı, sadece onun uçağına binmezdim; onu bizzat ihbar eder ve suçlarından dolayı adaletin sağlanması için çağrıda bulunurdum, tatlı anlaşmalar yapılmasına izin vermezdim.
Former US Secretary of State, Hillary Clinton speaks during an interview with Mariella Frostrup at the Cheltenham Literature Festival in Cheltenham, Britain October 15, 2017. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
DÜNYA
Hillary Clinton: Epstein’in suç faaliyetlerine ilişkin bilgim yok
26 Şubat, 19:32
