Hillary Clinton: Epstein’in suç faaliyetlerine ilişkin bilgim yok

Sputnik Türkiye

26.02.2026

Hillary Clinton’ın bugün New York eyaletindeki Chappaqua’daki kapalı oturumda ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nin, hüküm giymiş cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ve bağlantı ağını mercek altına alan soruşturması kapsamında Kongre’ye bağlı olarak yeminli ifade verdi.Hillary Clinton ifadesinde, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein'in suç faaliyetlerine ilişkin 'bilgim yok' ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump ile 2022'de başkanlık için yarışan Clinton, aynı zamanda kongre üyelerine ABD Başkanı Donald Trump’a yeminli ifade altında soru sormaları çağrısında bulundu.Hillary Clinton’ın bağlantısı var mı?Kamuya açık bilgilerde Hillary Clinton’ın Epstein ile doğrudan bir ilişkisine ya da faaliyetlerine dahil olduğuna dair kanıt bulunmuyor. ABD basınında yer alan haberlere göre adı Epstein dosyalarında yüzlerce kez geçse de, bunların büyük bölümünü 2016 başkanlık kampanyasına ilişkin haber paylaşımları oluşturuyor.Hillary Clinton, Epstein ile hiç tanışmadığını söyledi. Maxwell ile ise büyük etkinlikler çerçevesinde ‘birkaç kez’ karşılaştığını belirtti. Maxwell’in 2010’da Chelsea Clinton’ın düğününe katıldığı da basına yansımıştı.Kongre’ye bağlı ifade nedir?Kongre soruşturmalarında ‘ifade’, mahkeme salonu dışında ancak yemin altında verilen resmi tanıklık anlamına geliyor. Tanıklar kapalı oturumda, komite avukatları ve soruşturmacıların sorularını yanıtlıyor. Oturum kayda alınıyor ve tutanak haline getiriliyor. Bilerek yanlış beyanda bulunulması hukuki yaptırım doğurabiliyor.Clinton çifti başlangıçta ifadeye karşı çıkmış, soruşturmanın ‘politik motivasyonla’ yürütüldüğünü savunmuştu. Ancak Komite’nin, Kongre’ye saygısızlık oylamasına gidebileceği sinyalini vermesi üzerine ifade vermeyi kabul ettiler. Komite Başkanı Cumhuriyetçi Temsilci James Comer, Clinton’lara yönelik bir suçlama olmadığını, ancak ‘çok sayıda soru’ bulunduğunu söyledi.Süreç nasıl bu noktaya geldi?Bill Clinton için ilk ifade talebi Ekim 2025’te yapılmış, daha sonra Aralık ayına ertelenmişti. Ocak 2026 için çıkarılan yeni celbe rağmen Clinton ifade vermemişti. Hillary Clinton’ın ifadesi de benzer şekilde birkaç kez ertelenmiş, Ocak 2026’daki tarihe rağmen gerçekleşmemişti.Clinton’lar, celplerin hukuken geçersiz olduğunu savunarak sürecin, ABD Başkanı Donald Trump ile bağlantılı bir ‘siyasi misilleme’ kampanyasının parçası olduğunu ileri sürmüştü. Ancak Şubat ayı başında ifade vermeyi kabul ettiler ve hatta oturumların kamuya açık yapılmasını talep ettiler. Böylece ‘gizleyecek bir şeyleri olmadığını’ göstermek ve ifadelerin siyasallaştırılmasını azaltmak istediklerini belirttiler.Bu süreç, Bill Clinton’ın 1998’de, Paula Jones davası kapsamında altı saatlik video kaydıyla ifade verdiği dönemi yeniden gündeme getirdi. O ifadede, Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile ilişkisine dair sorular da yöneltilmişti. Clinton’ın o dönemki beyanları daha sonra yalan yere yemin suçlamalarına ve Temsilciler Meclisi tarafından azil sürecine yol açmıştı.Bill Clinton’ın Epstein ile bağlantısı neydi?Bill Clinton, 2000’li yılların başında Epstein’ı tanıdığını kabul etti. Uçuş kayıtları ve mahkeme belgeleri, Clinton’ın Epstein’a ait özel uçakla birden fazla kez seyahat ettiğini gösteriyor. ABD merkezli CNN’in analizine göre Clinton’ın adı 2002-2003 yılları arasında en az 16 uçuş kaydında yer alıyor.Eski ABD başkanı, söz konusu seyahatlerin Clinton Foundation faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu söyledi. Epstein’in suç faaliyetlerinden haberdar olmadığını ve tutuklanmasından yıllar önce kendisiyle temasının kesildiğini ifade etti.2024’te kamuoyuna açıklanan bazı mahkeme belgelerinde Clinton’ın adına atıf yapılmakla birlikte, herhangi bir suç isnadı yöneltilmedi. Daha sonra yayımlanan kayıtlarda Clinton’ın Epstein ve Maxwell ile birlikte çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.Komite neyi soruşturuyor?Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nin incelemesi, 2019’da reşit olmayan kız çocuklarına yönelik ‘cinsel istismar’ ve ‘cinsel insan kaçakçılığı’) suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken cezaevinde ölen Epstein ve yakın çevresine odaklanıyor.Komite şu başlıklarda inceleme yürütüyor:

