https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/bakan-uraloglu-acikladi-cocuklara-sosyal-medya-duzenlemesinde-sona-gelindi-1103882125.html
Bakan Uraloğlu açıkladı: Çocuklara sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Bakan Uraloğlu açıkladı: Çocuklara sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı... 28.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-28T00:42+0300
2026-02-28T00:42+0300
2026-02-28T00:42+0300
türki̇ye
abdulkadir uraloğlu
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
telefon
akıllı telefon
telefon operatörleri
sosyal medya zorbalığı
sosyal medya
sosyal güvenlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103062800_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_018edbc33f50ca5390547f2efd886a96.jpg
BTK Akademi tarafından düzenlenen iftar programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.Bakan Uraloğlu, hazırlanan kanun teklifine göre 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacağını belirtti. Çocukların yalnızca yaşlarına uygun oyunlara erişebileceğini ifade eden Uraloğlu, bu kapsamda kimlik doğrulama sisteminin hayata geçirileceğini söyledi.Sona gelinen düzenlemeyle internet servis sağlayıcıları ve sosyal ağ platformlarının sorumluluklarının artırılacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, denetimlerin de sıkılaştırılacağını kaydetti. Kamuoyu araştırmalarında söz konusu düzenlemelere desteğin yüzde 90’lara ulaştığını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/sosyal-medya-fenomeni-ozlem-oz-ve-esi-hakkinda-mahkemeden-yeni-karar-1103827197.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103062800_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ff73a518a728b5c1f8e10745ad6eee6a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abdulkadir uraloğlu, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), telefon, akıllı telefon, telefon operatörleri, sosyal medya zorbalığı, sosyal medya, sosyal güvenlik, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı, yerli ve milli sosyal medya
abdulkadir uraloğlu, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), telefon, akıllı telefon, telefon operatörleri, sosyal medya zorbalığı, sosyal medya, sosyal güvenlik, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı, yerli ve milli sosyal medya
Bakan Uraloğlu açıkladı: Çocuklara sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı. Düzenlemenin ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağı bildirildi.
BTK Akademi tarafından düzenlenen iftar programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Uraloğlu, hazırlanan kanun teklifine göre 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacağını belirtti. Çocukların yalnızca yaşlarına uygun oyunlara erişebileceğini ifade eden Uraloğlu, bu kapsamda kimlik doğrulama sisteminin hayata geçirileceğini söyledi.
Sona gelinen düzenlemeyle internet servis sağlayıcıları ve sosyal ağ platformlarının sorumluluklarının artırılacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, denetimlerin de sıkılaştırılacağını kaydetti. Kamuoyu araştırmalarında söz konusu düzenlemelere desteğin yüzde 90’lara ulaştığını dile getirdi.