Bakan Uraloğlu açıkladı: Çocuklara sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı... 28.02.2026, Sputnik Türkiye

BTK Akademi tarafından düzenlenen iftar programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.Bakan Uraloğlu, hazırlanan kanun teklifine göre 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacağını belirtti. Çocukların yalnızca yaşlarına uygun oyunlara erişebileceğini ifade eden Uraloğlu, bu kapsamda kimlik doğrulama sisteminin hayata geçirileceğini söyledi.Sona gelinen düzenlemeyle internet servis sağlayıcıları ve sosyal ağ platformlarının sorumluluklarının artırılacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, denetimlerin de sıkılaştırılacağını kaydetti. Kamuoyu araştırmalarında söz konusu düzenlemelere desteğin yüzde 90’lara ulaştığını dile getirdi.

