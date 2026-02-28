Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Laikliği birlikte savunuyoruz' bildirisine ilişkin soruşturma başlattı
Edinilen bilgiye göre MEB, 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı bildiri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Suç duyurusu dilekçesinde, bildiride kullanılan 'gerici azınlığın provokasyonu' ve 'şeriatçı dayatmalar' gibi ifadelerin toplumsal barışı bozmaya yönelik olduğu ve kamu idaresine yönelik ağır ithamlar içerdiği belirtildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bildiriye imza atan 168 kişi hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı.Başsavcılık tarafından verilen talimat doğrultusunda, şüphelilerin ifadelerinin bugün emniyet birimlerince alınmaya başlandığı öğrenildi.İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından hazırlanan evrakların, dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere savcılığa gönderileceği kaydedildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) suç duyurusu üzerine, 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı bildiriyi imzalayan 168 kişi hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre MEB, 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı bildiri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu dilekçesinde, bildiride kullanılan 'gerici azınlığın provokasyonu' ve 'şeriatçı dayatmalar' gibi ifadelerin toplumsal barışı bozmaya yönelik olduğu ve kamu idaresine yönelik ağır ithamlar içerdiği belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bildiriye imza atan 168 kişi hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık tarafından verilen talimat doğrultusunda, şüphelilerin ifadelerinin bugün emniyet birimlerince alınmaya başlandığı öğrenildi.
İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından hazırlanan evrakların, dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere savcılığa gönderileceği kaydedildi.
