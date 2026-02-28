Türkiye
ABD ve İsrail ilkokulu vurmuştu: 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
ABD ve İsrail ilkokulu vurmuştu: 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
2026-02-28T15:36+0300
2026-02-28T15:36+0300
15:36 28.02.2026
İsrail İran'a hava saldırısı düzenledi
Abone ol
İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı saldırı sonrası başkent Tahran’da şiddetli patlamalar meydana geldi. Bölgeden yükselen dumanlar dikkat çekerken, saldırılarda 51 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail Savunma Bakanı önleyici operasyon başlattıklarını açıklarken, ABD Başkanı Donald Trump “İran’a büyük operasyon başlattık” dedi.
İsrail ve ABD’nin İran’a saldırısı sonrası başkent Tahran’da patlama sesleri duyuldu. Kentin farklı noktalarından yoğun dumanların yükseldiği bildirildi. İranlı kaynaklar, saldırılarda aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İlk belirlemelere göre saldırılarda 51 çocuk öldü. Sivil kayıpların artabileceği belirtiliyor.

İsrail: Önleyici saldırı başlattık

İsrail Savunma Bakanı, yaptığı açıklamada, İran’dan kaynaklı tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla İran’a karşı önleyici saldırı başlatıldığını duyurdu.
Bakan, operasyonun İsrail’in ulusal güvenliğini korumaya yönelik olduğunu savundu. Açıklama, İsrail–İran geriliminin yeni bir aşamaya geçtiğine işaret etti.

Trump: 'Büyük operasyon yürütüyoruz'

ABD Başkanı Donald Trump da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “İran’a büyük bir operasyon başlattık” ifadelerini kullandı. Trump, operasyonun İran rejiminden kaynaklanan tehditleri bertaraf etmeyi amaçladığını belirtti.
Washington’ın doğrudan askeri angajmanı teyit etmesi, ABD–İran savaşı ihtimalini uluslararası gündemin üst sıralarına taşıdı.
THY kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
DÜNYA
THY tüm Ortadoğu uçuşlarını iptal etti
13:02
Haber akışı
