Zaharova: Deepfake’ler artık küresel bir tehdit

Moskova'daki bir forumda konuşan Zaharova, deepfake teknolojilerini küresel tehdit olarak niteledi. 27.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, deepfake teknolojilerinin küresel ölçekte bir tehdit haline geldiğini söyledi.Daha önce yapay zeka destekli sahte içeriklerin bireyleri hedef almak için kullanıldığını belirten Zaharova, “Son bir-iki yılda karşımızdakinin gerçek mi yoksa yapay zeka ürünü bir video mu olduğunu ayırt etmek zorlaştı” ifadelerini kullandı.'BM, Buça vakasının sahte olduğunu kabul etti'📢Zaharova'nın forumda yaptığı diğer önemli açıklamalar:🔴BM'den Buça'da ölenlerin listelerini vermesini ve bu konuda arabuluculuk yapmasını istedik🔴Hiçbir yanıt alamadık🔴Kulislerde, aynı BM yetkilileri bize şunları söyledi: 'Hepimiz bunun bir provokasyon olduğunu biliyoruz ve bu yüzden neredeyse hiç konuşmuyoruz''Bilgi, ulusal güç ve egemenliğin bir ölçütü haline geldi'🔴Bilgi, ulusal güç ve egemenliği değerlendirmek için stratejik bir kaynak haline geldi🔴Yeni nesil çatışmalar, 'barış' kelimesinin klasik anlamıyla, enformasyon, siyaset, ekonomi ve diğer sivil alanlardaki teknolojiler kullanılarak kapsamlı bir şekilde yürütülüyor🔴Küresel mimaride tektonik bir değişim yaşıyoruz🔴Günümüzde devletin gücünü zayıflatmak, toplumsal bilinci manipüle etmek, geleneksel manevi ve ahlaki değerleri yok etmek için teknolojinin kullanıldığını görüyoruz🔴Siber alemde tamamen yapay gerçeklikler ve dünyalar yaratılıyor, var olmayan sorunlar ve yapay çelişkiler ortaya çıkarılıyor'Hillary Clinton'ın ifadesi yalan'🔴Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton'un Epstein davasında verdiği ifade yalan🔴Eski ABD Başkanı Bill Clinton, pedofili suçundan hüküm giyen Epstein'in faaliyetleri hakkında her şeyi biliyorduMoskova-İslamabad Medya ForumuMoskova-İslamabad Medya Forumu, Moskova'da Sputnik Uluslararası Haber Ajansı'nda düzenleniyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in 3-5 Mart'ta yapacağı Moskova ziyareti vesilesiyle gerçekleştirilen forum kapsamında, Rus ve Pakistanlı gazeteciler, siyaset bilimciler ve diplomatlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve gelişme perspektifi ile Rusya-Pakistan ortaklığının modern dünyadaki siyaset, ekonomi ve enformasyon süreçlerindeki rolünü tartışıyor.

