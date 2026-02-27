https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/yasa-disi-bahis-operasyonu-hst-holdinge-kayyum-atandi-671-milyonluk-mal-varligina-el-konuldu-1103855056.html
Yasa dışı bahis operasyonu: HST Holding'e kayyum atandı, 671 milyonluk mal varlığına el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonu: HST Holding'e kayyum atandı, 671 milyonluk mal varlığına el konuldu
Yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında HST Holding ve bağlı şirketi HST Mobil A.Ş.'ye kayyum atandı. 27.02.2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında HST Holding ve bağlı şirketi HST Mobil A.Ş.'ye kayyum atandı. Soruşturmada 5,5 milyar TL'lik para trafiği mercek altına alındı, 671 milyon 255 bin TL’lik malvarlığına yönelik tedbir uygulandı. Sanal post cihaz temin ederek kumar sitelerinin kullanımına sunduBaşsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor ve dosya kapsamındaki mevcut deliller doğrultusunda, HST Holding A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren HST Mobil A.Ş’nin hesap hareketleri incelendi.Yapılan incelemelerde, şirketin çeşitli finansal kuruluşlarla anlaşarak sanal POS cihazları temin ettiği, bu cihazların Arfemisbet, Lunabet, Bets10 ve Casinometropol isimli yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile dolandırıcılık faaliyetinde bulunan alt üye işyerlerinin kullanımına sunulduğu belirlendi.5.5 milyar lira kara paranın aklanmasına aracılık etti iddiası Açıklamada, söz konusu yöntemle elde edilen suç gelirlerinin üçüncü kişilere ait hesaplara aktarıldığı, bu şekilde şirketin yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği ifade edildi. 2023-2025 yılları arasında toplam yaklaşık 5,5 milyar TL tutarındaki suç gelirinin aklanmasına aracılık edildiğinin tespit edildiği kaydedildi.Soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçunu işledikleri değerlendirilen 17 şüpheli hakkında 27 Şubat 2026 tarihinde gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Ayrıca şüpheliler ile suçta kullanıldığı değerlendirilen şirketlerin, suç tarihi itibarıyla tespit edilen taşınır ve taşınmaz malvarlıkları, banka hesapları ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.671 milyon liralık malvarlığına tedbir konulduBaşsavcılık, HST Mobil A.Ş ve HST Holding A.Ş’ye kayyum atandığını ve gerekli adli işlemlerin gerçekleştirildiğini bildirdi. El koyma sürecinde taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının toplam değerinin yaklaşık 551 milyon 255 bin TL, şirketlerin sermaye piyasa değerinin ise yaklaşık 120 milyon TL olduğu, toplamda 671 milyon 255 bin TL’lik malvarlığına yönelik tedbir uygulandığının değerlendirildiği belirtildi.Açıklamada, yasa dışı bahis ve kumar suçları ile bu suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturmaların kararlılıkla ve titizlikle sürdürüleceği vurgulandı.
