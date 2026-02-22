https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/icisleri-bakanligi-acikladi-324-supheliden-181i-tutuklandi-210-milyon-tl-degerinde-mal-varligina-el-1103703042.html

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 324 şüpheliden 181'i tutuklandı, 210 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 324 şüpheliden 181'i tutuklandı, 210 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde 28 ilde düzenlenen siber suçlarla operasyonlarında yakalanan 324 şüpheliden 181'i tutuklandı.Şüphelilere ait, suçtan elde edildiği... 22.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-22T18:04+0300

2026-02-22T18:04+0300

2026-02-22T18:29+0300

türki̇ye

i̇çişleri bakanlığı

soruşturma

yasadışı bahis

siber suçlar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0a/1054610492_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ad43cc4b96d02368ea290858cf045993.jpg

Yİçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 28 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasadışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 181'i tutuklandı, 87'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.Bakanlığın açıklamasında şüphelilerle ilgili;Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şu illerde operasyon düzenlendi: Yakalanan şüphelilerin haklarında soruşturma başlatılan operasyonlar sonucu şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen; 3 adet şirket, 1 adet futbol kulübü, 11 adet araç, 3 adet motosiklet, 7 adet daire, 6 adet arsa ve 1 adet iş yeri olmak üzere yaklaşık 210 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/istanbulda-bir-surucu-kendi-kullandigi-aracin-altinda-kaldi-1103701961.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇çişleri bakanlığı, soruşturma, yasadışı bahis, siber suçlar