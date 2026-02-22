İçişleri Bakanlığı açıkladı: 324 şüpheliden 181'i tutuklandı, 210 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu
18:04 22.02.2026 (güncellendi: 18:29 22.02.2026)
© AAYasadışı bahis oynayan 50 bin kişiye ceza
© AA
Abone ol
Türkiye genelinde 28 ilde düzenlenen siber suçlarla operasyonlarında yakalanan 324 şüpheliden 181'i tutuklandı.Şüphelilere ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 210 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
Yİçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 28 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasadışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 181'i tutuklandı, 87'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Bakanlığın açıklamasında şüphelilerle ilgili;
Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yatırım dolandırıcılığı, düşük faizli kredi dolandırıcılığı, bungalov kiralama, ürün satış dolandırıcılığı temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları,
Mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,
Yasadışı bahis ve kumar oynattıkları,
Yasadışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları,
Pos tefeciliği yaptıkları,
Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,
Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şu illerde operasyon düzenlendi:
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Yalova.
Yakalanan şüphelilerin haklarında soruşturma başlatılan operasyonlar sonucu şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen; 3 adet şirket, 1 adet futbol kulübü, 11 adet araç, 3 adet motosiklet, 7 adet daire, 6 adet arsa ve 1 adet iş yeri olmak üzere yaklaşık 210 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.