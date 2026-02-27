https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/yahya-ustun-iddialara-yanit-verdi-irana-ucak-seferleri-iptal-edildi-mi-1103880983.html
Yahya Üstün, iddialara yanıt verdi: İran'a uçak seferleri iptal edildi mi?
Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, İran seferlerine ilişkin sosyal medyada yer alan iptal iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
İran’a yönelik uçak seferlerinin iptal edildiği yönündeki iddialar sosyal medyada gündeme gelmişti.Konuyla ilgili THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, “İran'la ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Yahya Üstün, iddialara yanıt verdi: İran'a uçak seferleri iptal edildi mi?
