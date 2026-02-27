Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/yahya-ustun-iddialara-yanit-verdi-irana-ucak-seferleri-iptal-edildi-mi-1103880983.html
Yahya Üstün, iddialara yanıt verdi: İran'a uçak seferleri iptal edildi mi?
Yahya Üstün, iddialara yanıt verdi: İran'a uçak seferleri iptal edildi mi?
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, İran seferlerine ilişkin sosyal medyada yer alan iptal iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T22:54+0300
2026-02-27T22:54+0300
türki̇ye
türkiye
yahya üstün
i̇ran
türk hava yolları (thy)
thy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103258593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b88b40de2c9e2a6edc5bb728489ac04.jpg
İran’a yönelik uçak seferlerinin iptal edildiği yönündeki iddialar sosyal medyada gündeme gelmişti.Konuyla ilgili THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, “İran'la ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/abd-baskani-trump-iran-nukleer-silaha-sahip-olamaz-1103879799.html
türki̇ye
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103258593_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_33d34ec696bb76bc5862ea81a3ad0925.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, yahya üstün, i̇ran, türk hava yolları (thy), thy
türkiye, yahya üstün, i̇ran, türk hava yolları (thy), thy

Yahya Üstün, iddialara yanıt verdi: İran'a uçak seferleri iptal edildi mi?

22:54 27.02.2026
Uçak
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
Abone ol
Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, İran seferlerine ilişkin sosyal medyada yer alan iptal iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İran’a yönelik uçak seferlerinin iptal edildiği yönündeki iddialar sosyal medyada gündeme gelmişti.
Konuyla ilgili THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, “İran'la ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
DÜNYA
ABD Başkanı Trump: İran nükleer silaha sahip olamaz
21:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала