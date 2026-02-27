Türkiye
Venezuela’dan ABD’ye çağrı: 'Yaptırımları ve ablukaları kaldırın'
Venezuela’dan ABD’ye çağrı: 'Yaptırımları ve ablukaları kaldırın'
Sputnik Türkiye
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'den ülkesine yönelik tüm yaptırımların ve ablukaların derhal kaldırılmasını talep etti.
Venezuela’nın başkenti Caracas’ta genç aktivistlerle düzenlenen etkinlikte konuşan Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump’a doğrudan çağrıda bulundu.Rodriguez, ABD’yi 'dost ve ortak' olarak nitelendirerek, ülkesine uygulanan yaptırımların ve ablukanın sona erdirilmesini istedi.“Başkan Trump, ülkemize yönelik tüm yaptırımları ve ablukayı derhal sona erdirin çünkü bu abluka aynı zamanda Venezuela gençliğine karşıdır” ifadelerini kullandığı aktarıldı.Trump’a doğrudan mesajRodriguez, Trump’ın Venezuela’ya ilişkin kullandığı övgü dolu sözler için teşekkür etti.Venezuela’nın hiçbir zaman ABD’yi ya da başka bir ülkeyi tehdit eden bir ülke olmadığını savunduğu belirtildi.ABD ile her zaman dostluk ve işbirliğine dayalı jeopolitik bir anlayışı savunduklarını ifade ettiği aktarıldı.3 Ocak gelişmelerine atıfRodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in 3 Ocak’ta ABD tarafından alıkonulmasına değindi.“Bu yıl 3 Ocak’ta kötü bir başlangıç yaptık” dediği bildirildi.Ne olmuştu?ABD Başkanı Donald Trump, Maduro’ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına zorla çıkarıldığını duyurmuştu.ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.Venezuela yönetiminin ise ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrı yaptığı belirtilmişti.
27.02.2026
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD’den ülkesine yönelik tüm yaptırımların ve ablukaların derhal kaldırılmasını talep etti. Rodriguez, Washington ile yeni bir işbirliği gündemi başlatmak istediklerini söyledi.
Venezuela’nın başkenti Caracas’ta genç aktivistlerle düzenlenen etkinlikte konuşan Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump’a doğrudan çağrıda bulundu.
Rodriguez, ABD’yi 'dost ve ortak' olarak nitelendirerek, ülkesine uygulanan yaptırımların ve ablukanın sona erdirilmesini istedi.
Başkan Trump, ülkemize yönelik tüm yaptırımları ve ablukayı derhal sona erdirin çünkü bu abluka aynı zamanda Venezuela gençliğine karşıdır” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Trump’a doğrudan mesaj

Rodriguez, Trump’ın Venezuela’ya ilişkin kullandığı övgü dolu sözler için teşekkür etti.
Venezuela’nın hiçbir zaman ABD’yi ya da başka bir ülkeyi tehdit eden bir ülke olmadığını savunduğu belirtildi.
ABD ile her zaman dostluk ve işbirliğine dayalı jeopolitik bir anlayışı savunduklarını ifade ettiği aktarıldı.

3 Ocak gelişmelerine atıf

Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in 3 Ocak’ta ABD tarafından alıkonulmasına değindi.
Bu yıl 3 Ocak’ta kötü bir başlangıç yaptık” dediği bildirildi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, Maduro’ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına zorla çıkarıldığını duyurmuştu.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.
Venezuela yönetiminin ise ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrı yaptığı belirtilmişti.
