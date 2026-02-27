https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/venezueladan-abdye-cagri-yaptirimlari-ve-ablukalari-kaldirin-1103859899.html
Venezuela’dan ABD’ye çağrı: 'Yaptırımları ve ablukaları kaldırın'
Venezuela’dan ABD’ye çağrı: 'Yaptırımları ve ablukaları kaldırın'
Sputnik Türkiye
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD’den ülkesine yönelik tüm yaptırımların ve ablukaların derhal kaldırılmasını talep etti. Rodriguez... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T12:24+0300
2026-02-27T12:24+0300
2026-02-27T12:24+0300
dünya
abd
venezuela
washington
nicolas maduro
cilia flores
delcy rodriguez
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/12/1043051586_0:211:4418:2696_1920x0_80_0_0_67a83d57aa2070ca85e5e272c4dce94e.jpg
Venezuela’nın başkenti Caracas’ta genç aktivistlerle düzenlenen etkinlikte konuşan Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump’a doğrudan çağrıda bulundu.Rodriguez, ABD’yi 'dost ve ortak' olarak nitelendirerek, ülkesine uygulanan yaptırımların ve ablukanın sona erdirilmesini istedi.“Başkan Trump, ülkemize yönelik tüm yaptırımları ve ablukayı derhal sona erdirin çünkü bu abluka aynı zamanda Venezuela gençliğine karşıdır” ifadelerini kullandığı aktarıldı.Trump’a doğrudan mesajRodriguez, Trump’ın Venezuela’ya ilişkin kullandığı övgü dolu sözler için teşekkür etti.Venezuela’nın hiçbir zaman ABD’yi ya da başka bir ülkeyi tehdit eden bir ülke olmadığını savunduğu belirtildi.ABD ile her zaman dostluk ve işbirliğine dayalı jeopolitik bir anlayışı savunduklarını ifade ettiği aktarıldı.3 Ocak gelişmelerine atıfRodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in 3 Ocak’ta ABD tarafından alıkonulmasına değindi.“Bu yıl 3 Ocak’ta kötü bir başlangıç yaptık” dediği bildirildi.Ne olmuştu?ABD Başkanı Donald Trump, Maduro’ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına zorla çıkarıldığını duyurmuştu.ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.Venezuela yönetiminin ise ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrı yaptığı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/diaz-canel-kuba-kendini-terorist-ve-parali-asker-saldirilarina-karsi-kendini-koruyacak-1103841217.html
abd
venezuela
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/12/1043051586_272:0:4147:2906_1920x0_80_0_0_6ca42ab0bc71d3094fb893cb9d828ddb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, venezuela, washington, nicolas maduro, cilia flores, delcy rodriguez, donald trump
abd, venezuela, washington, nicolas maduro, cilia flores, delcy rodriguez, donald trump
Venezuela’dan ABD’ye çağrı: 'Yaptırımları ve ablukaları kaldırın'
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD’den ülkesine yönelik tüm yaptırımların ve ablukaların derhal kaldırılmasını talep etti. Rodriguez, Washington ile yeni bir işbirliği gündemi başlatmak istediklerini söyledi.
Venezuela’nın başkenti Caracas’ta genç aktivistlerle düzenlenen etkinlikte konuşan Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump’a doğrudan çağrıda bulundu.
Rodriguez, ABD’yi 'dost ve ortak' olarak nitelendirerek, ülkesine uygulanan yaptırımların ve ablukanın sona erdirilmesini istedi.
“Başkan Trump, ülkemize yönelik tüm yaptırımları ve ablukayı derhal sona erdirin çünkü bu abluka aynı zamanda Venezuela gençliğine karşıdır” ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Rodriguez, Trump’ın Venezuela’ya ilişkin kullandığı övgü dolu sözler için teşekkür etti.
Venezuela’nın hiçbir zaman ABD’yi ya da başka bir ülkeyi tehdit eden bir ülke olmadığını savunduğu belirtildi.
ABD ile her zaman dostluk ve işbirliğine dayalı jeopolitik bir anlayışı savunduklarını ifade ettiği aktarıldı.
3 Ocak gelişmelerine atıf
Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in 3 Ocak’ta ABD tarafından alıkonulmasına değindi.
“Bu yıl 3 Ocak’ta kötü bir başlangıç yaptık” dediği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Maduro’ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına zorla çıkarıldığını duyurmuştu.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.
Venezuela yönetiminin ise ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrı yaptığı belirtilmişti.