https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/genc-oyuncu-yasam-mucadelesi-veriyor-ibrahim-yildiz-icin-kan-araniyor-1098751703.html

Genç oyuncu yaşam mücadelesi veriyor: İbrahim Yıldız için kan aranıyor

Genç oyuncu yaşam mücadelesi veriyor: İbrahim Yıldız için kan aranıyor

Sputnik Türkiye

Kartal'da devrilen bir ağacın altında kalan oyuncu İbrahim Yıldız'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Genç oyuncu için kan arandığı duyurusu yapıldı. 21.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-21T17:36+0300

2025-08-21T17:36+0300

2025-08-21T17:36+0300

yaşam

i̇brahim yıldız

kan bağışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098751379_0:31:1201:706_1920x0_80_0_0_488b0e29c6bad8a20e9d9bf6695c9cf8.jpg

İstanbul Kartal'da 17 Ağustos'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Durumu ağır olan oyuncu için kan aranıyor. Genç oyuncunun yaşam savaşı sürüyor"Duy Beni", "Bir Zamanlar Kıbrıs'ta" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem'"de de rol alan 27 yaşındaki İbrahim Yıldız'ın Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor. Yıldız'ın meslektaşı Bahar Şahin sağlık durumu hakkında bilgi verirken Yıldız için kan arandığını duyurdu. Şahin ilk yaptığı paylaşımda, "Oyuncu Bahar Şahin; "İbrahim'in durumu iyiye gidiyormuş. Şu çocuk sansasyonel biri olsa hastane kapılarında yayın yaparlardı ama şimdi haberi güçlükle alıyoruz. Çok yazık. Dualarımız seninle İbrahim hepsi geçecek, inanıyorum" dedi.Acil kan aranıyor Şahin, bir sonraki paylaşımında da "Lütfen hızlı bir şekilde yayalım" notuyla Yıldız'ın kana ihtiyaç olduğunu duyurdu. Trombosit kan alımı için 0 RH (+) kana ihtiyaç olduğunu belirten Şahin, genç meslektaşı için dua istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/genc-oyuncu-devrilen-agacin-altinda-kaldi-yildizin-yogun-bakimdaki-tedavisi-devam-ediyor-1098655464.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇brahim yıldız, kan bağışı