Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/genc-oyuncu-yasam-mucadelesi-veriyor-ibrahim-yildiz-icin-kan-araniyor-1098751703.html
Genç oyuncu yaşam mücadelesi veriyor: İbrahim Yıldız için kan aranıyor
Genç oyuncu yaşam mücadelesi veriyor: İbrahim Yıldız için kan aranıyor
Sputnik Türkiye
Kartal'da devrilen bir ağacın altında kalan oyuncu İbrahim Yıldız'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Genç oyuncu için kan arandığı duyurusu yapıldı. 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T17:36+0300
2025-08-21T17:36+0300
yaşam
i̇brahim yıldız
kan bağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098751379_0:31:1201:706_1920x0_80_0_0_488b0e29c6bad8a20e9d9bf6695c9cf8.jpg
İstanbul Kartal'da 17 Ağustos'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Durumu ağır olan oyuncu için kan aranıyor. Genç oyuncunun yaşam savaşı sürüyor"Duy Beni", "Bir Zamanlar Kıbrıs'ta" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem'"de de rol alan 27 yaşındaki İbrahim Yıldız'ın Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor. Yıldız'ın meslektaşı Bahar Şahin sağlık durumu hakkında bilgi verirken Yıldız için kan arandığını duyurdu. Şahin ilk yaptığı paylaşımda, "Oyuncu Bahar Şahin; "İbrahim'in durumu iyiye gidiyormuş. Şu çocuk sansasyonel biri olsa hastane kapılarında yayın yaparlardı ama şimdi haberi güçlükle alıyoruz. Çok yazık. Dualarımız seninle İbrahim hepsi geçecek, inanıyorum" dedi.Acil kan aranıyor Şahin, bir sonraki paylaşımında da "Lütfen hızlı bir şekilde yayalım" notuyla Yıldız'ın kana ihtiyaç olduğunu duyurdu. Trombosit kan alımı için 0 RH (+) kana ihtiyaç olduğunu belirten Şahin, genç meslektaşı için dua istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/genc-oyuncu-devrilen-agacin-altinda-kaldi-yildizin-yogun-bakimdaki-tedavisi-devam-ediyor-1098655464.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098751379_0:0:1201:900_1920x0_80_0_0_70763046d98299cad059f4da4b613069.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇brahim yıldız, kan bağışı
i̇brahim yıldız, kan bağışı

Genç oyuncu yaşam mücadelesi veriyor: İbrahim Yıldız için kan aranıyor

17:36 21.08.2025
İbrahim Yıldız
İbrahim Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
Abone ol
Kartal'da devrilen bir ağacın altında kalan oyuncu İbrahim Yıldız'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Genç oyuncu için kan arandığı duyurusu yapıldı.
İstanbul Kartal'da 17 Ağustos'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Durumu ağır olan oyuncu için kan aranıyor.

Genç oyuncunun yaşam savaşı sürüyor

"Duy Beni", "Bir Zamanlar Kıbrıs'ta" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem'"de de rol alan 27 yaşındaki İbrahim Yıldız'ın Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor. Yıldız'ın meslektaşı Bahar Şahin sağlık durumu hakkında bilgi verirken Yıldız için kan arandığını duyurdu.
Şahin ilk yaptığı paylaşımda, "Oyuncu Bahar Şahin; "İbrahim'in durumu iyiye gidiyormuş. Şu çocuk sansasyonel biri olsa hastane kapılarında yayın yaparlardı ama şimdi haberi güçlükle alıyoruz. Çok yazık. Dualarımız seninle İbrahim hepsi geçecek, inanıyorum" dedi.
İbrahim yıldız
İbrahim yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
İbrahim yıldız

Acil kan aranıyor

Şahin, bir sonraki paylaşımında da "Lütfen hızlı bir şekilde yayalım" notuyla Yıldız'ın kana ihtiyaç olduğunu duyurdu. Trombosit kan alımı için 0 RH (+) kana ihtiyaç olduğunu belirten Şahin, genç meslektaşı için dua istedi.
Kartal'da fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız'ın tedavisi sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
TÜRKİYE
Genç oyuncu devrilen ağacın altında kaldı: Yıldız'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor
18 Ağustos, 00:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала