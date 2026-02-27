Uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı: Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/sarkici-edis-gozaltina-alindi-1103857274.html
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen şarkıcı Edis Görgülü havalimanında gözaltına alındı. 27.02.2026
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı verilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geçtiğimiz hafta ünlü şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı verilmişti. Görgülü yurt dışında olduğu belirtmişti.

Uyuşturucu soruşturmasında hangi isimler hakkında gözaltı kararı alındı?

Aynı operasyon kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Kemal ve oyuncu İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı.
11:38 27.02.2026 (güncellendi: 11:45 27.02.2026)
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı.
Hakkında yakalama kararı verilmişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geçtiğimiz hafta ünlü şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı verilmişti. Görgülü yurt dışında olduğu belirtmişti.
Uyuşturucu soruşturmasında hangi isimler hakkında gözaltı kararı alındı?
Aynı operasyon kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Kemal ve oyuncu İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı.