Uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı: Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen şarkıcı Edis Görgülü havalimanında gözaltına alındı. 27.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-27T11:38+0300

2026-02-27T11:38+0300

2026-02-27T11:45+0300

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı.Hakkında yakalama kararı verilmiştiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geçtiğimiz hafta ünlü şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı verilmişti. Görgülü yurt dışında olduğu belirtmişti. Uyuşturucu soruşturmasında hangi isimler hakkında gözaltı kararı alındı?Aynı operasyon kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Kemal ve oyuncu İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı.

