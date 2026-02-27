https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/umut-vakfi-siddet-raporunu-acikladi-1-yilda-2-bin-225-kisi-hayatini-kaybetti-1103868976.html

Umut Vakfı şiddet raporunu açıkladı: 1 yılda 2 bin 225 kişi hayatını kaybetti

Umut Vakfı şiddet raporunu açıkladı: 1 yılda 2 bin 225 kişi hayatını kaybetti

Umut Vakfı tarafından açıklanan 2025 yılı şiddet raporuna göre Türkiye'de geçen yıl 3 bin 422 silahlı şiddet olayı yaşandı ve bu olaylarda 2 bin 225 kişi... 27.02.2026, Sputnik Türkiye

Umut Vakfı'nın 2025 yılı şiddet raporu açıklandı. Rapora göre Türkiye genelinde geçen yıl 3 bin 422 silahlı şiddet olayı basına yansırken bu olaylarda 2 bin 225 kişi yaşamını yitirdi. En çok silahlı şiddet olayı Marmara Bölgesi'nde yaşanırken, olayların en çok yaşandığı il İstanbul oldu. İstanbul ilk sırada Rapora göre, 3 bin 422 silahlı şiddet olayının 638’inde her türlü kesici ve delici alet kullanılırken 2 bin 784 olayda tabancalardan tüfeklere ateşli silahlar kullanıldı. Bölge bazında yapılan incelemelerde Marmara Bölgesi’nde en çok silahlı şiddet olayının yaşandığı aktarıldı. 2025 yılında olayların en çok yaşandığı iller ise sırasıyla İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Bursa, İzmir, Konya, Samsun, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbakır oldu.12 yılda 26 bin 29 kişi hayatını kaybettiUmut Vakfı tarafından yapılan açıklamada yetkililere şu çağrıda bulunuldu:

