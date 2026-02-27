Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Kremlin: Rus istihbaratı, Kiev'in TürkAkım ve Mavi Akım'a yönelik sabotaj girişimlerini tespit ediyor
Kremlin: Rus istihbaratı, Kiev'in TürkAkım ve Mavi Akım'a yönelik sabotaj girişimlerini tespit ediyor
Kiev rejiminin Rusya'nın enerji hatlarına yönelik girişimlerini sürdürdüğü Kremlin tarafından bir kez daha vurgulandı. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus istihbarat servislerinin, Kiev rejiminin TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotaj girişimlerini tespit ettiğini belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki boru hattına yönelik sabotaj girişimlerinden bahsetmesiyle ilgili soruları yanıtlayan Peskov, Kiev rejiminin bu iki önemli enerji güzergahını sekteye uğratmak için çaba sarf ettiğini ve Rus istihbaratının bu faaliyetleri tespit ettiğini vurguladı.Peskov, bu bilgilerin Türk tarafına iletildiğinin de altını çizdi.Rus lider Putin, Salı günü Rusya Federal Güvenlik Servisi'ndeki (FSB) toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'dan Türkiye'ye ve Avrupa'ya gaz transferi gerçekleştirilen TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarına saldırı hazırlığı yapıldığına dair bilgi olduğunu vurgulamıştı.'Afganistan-Pakistan çatışmasının en kısa sürede duracağını umuyoruz'📢Kremlin Sözcüsü Peskov'un diğer açıklamaları şöyle:🔴Kremlin, Afganistan-Pakistan sınırındaki durumu izliyor🔴Çatışmaların en kısa sürede sonlanacağını umuyoruz🔴Vladimir Putin ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasında temas için hazırlık yapılıyor, kesin tarih daha sonra açıklanacak🔴Kirill Dmitriyev, Rusya-ABD grubu dahilinde ekonomik işbirliği konusunda çalışmalarına devam ediyor🔴Kiev'in müzakere tutumunda önemli değişiklik olduğuna dair bir emare yok🔴Charles de Gaulle uçak gemisinin yakınındaki İHA'nın Rusya'ya ait olduğu iddiaları, yakınlarda bir Rus gemisi olduğu dikkate alındığında, saçma geliyor🔴Avrupa ülkelerinin dondurulmuş Rus varlıklarının 'çalınmasını' daha fazla teşvik etme ve meşrulaştırma girişimleri sürecek🔴Bir dizi Avrupa ülkesi dondurulmuş Rus varlıklarının kamulaştırılmasının kaçınılmaz olumsuz sonuçları olacağının farkında
13:08 27.02.2026 (güncellendi: 13:30 27.02.2026)
Kiev rejiminin Rusya'nın enerji hatlarına yönelik girişimlerini sürdürdüğü Kremlin tarafından bir kez daha vurgulandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus istihbarat servislerinin, Kiev rejiminin TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotaj girişimlerini tespit ettiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki boru hattına yönelik sabotaj girişimlerinden bahsetmesiyle ilgili soruları yanıtlayan Peskov, Kiev rejiminin bu iki önemli enerji güzergahını sekteye uğratmak için çaba sarf ettiğini ve Rus istihbaratının bu faaliyetleri tespit ettiğini vurguladı.

Peskov, bu bilgilerin Türk tarafına iletildiğinin de altını çizdi.

Rus lider Putin, Salı günü Rusya Federal Güvenlik Servisi'ndeki (FSB) toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'dan Türkiye'ye ve Avrupa'ya gaz transferi gerçekleştirilen TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarına saldırı hazırlığı yapıldığına dair bilgi olduğunu vurgulamıştı.

'Afganistan-Pakistan çatışmasının en kısa sürede duracağını umuyoruz'

📢Kremlin Sözcüsü Peskov'un diğer açıklamaları şöyle:

🔴Kremlin, Afganistan-Pakistan sınırındaki durumu izliyor

🔴Çatışmaların en kısa sürede sonlanacağını umuyoruz

🔴Vladimir Putin ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasında temas için hazırlık yapılıyor, kesin tarih daha sonra açıklanacak

🔴Kirill Dmitriyev, Rusya-ABD grubu dahilinde ekonomik işbirliği konusunda çalışmalarına devam ediyor

🔴Kiev'in müzakere tutumunda önemli değişiklik olduğuna dair bir emare yok

🔴Charles de Gaulle uçak gemisinin yakınındaki İHA'nın Rusya'ya ait olduğu iddiaları, yakınlarda bir Rus gemisi olduğu dikkate alındığında, saçma geliyor

🔴Avrupa ülkelerinin dondurulmuş Rus varlıklarının 'çalınmasını' daha fazla teşvik etme ve meşrulaştırma girişimleri sürecek

🔴Bir dizi Avrupa ülkesi dondurulmuş Rus varlıklarının kamulaştırılmasının kaçınılmaz olumsuz sonuçları olacağının farkında
