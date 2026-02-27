https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/israil-basbakanlik-ofisi-modinin-ziyareti-sirasinda-israil-ve-hindistan-16-is-birligi-anlasmasi-1103847231.html

İsrail Başbakanlık Ofisi: Modi'nin ziyareti sırasında İsrail ve Hindistan 16 iş birliği anlaşması imzaladı

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ziyaretiyle birlikta iki ülke arasında 16 adet iş birliği anlaşması imzalandığını bildirdi. 27.02.2026, Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin İsrail ziyaretinin ardından İsrail ve Hindistan, yapay zeka, siber güvenlik ve eğitim de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda 16 iş birliği anlaşması imzaladı.Yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında İsrail ve Hindistan ayrıca tarımsal yenilik ve teknoloji, sivil insansız hava araçlarının kullanımı, uydu verileri, sulama ve gübre yönetimi, zararlı kontrolü, sera bitkileri ve ileri yetiştirme teknolojilerinde bilgi transferi konularında iş birliği anlaşmaları imzaladı.İsrail Dışişleri Bakanlığı, ziyaret sırasında Hindistan'da bir tarımsal araştırma ve inovasyon merkezi kurulmasına ilişkin bir mutabakat zaptının da imzalandığını kaydetti.Aynı zamanda Modi, Hindistan ve İsrail'in ilişkilerini özel stratejik ortaklık seviyesine yükseltmeye karar verdiklerini belirtti. İki ülkenin karşılıklı yarar sağlayan bir serbest ticaret anlaşması üzerindeki çalışmaları yakında tamamlayacağını da sözlerine ekledi.

