TMSF el koymuştu: Safkan İngiliz kısrağı satışa çıkıyor, muhammen bedel açıklandı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Karpuz Danışmanlık şirketine kayyum olarak atanan TMSF, şirkete ait safkan İngiliz kısrağı ve dişi tayı satışa çıkardı. 27.02.2026, Sputnik Türkiye

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında kayyum olarak görevlendirildiği Karpuz Danışmanlık Limited Şirketine ait safkan İngiliz kısrağı ile dişi tayı satışa çıkarıyor. Safkan İngiliz kısrağı için 600 bin lira, dişi tay için ise 2 milyon 500 bin lira muhammen bedel biçildi. Muhammen bedeli 2 milyon 500 bin lira Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir çiftlikte bulunan 2014 doğumlu safkan İngiliz kısrak "Louversey" ile kısraktan geçen yıl doğan dişi tay, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle ihale edilecek.Muhammen bedeli 600 bin lira olarak belirlenen kısrak için ihaleye katılacakların 60 bin lira, muhammen bedeli 2 milyon 500 bin lira olarak belirlenen dişi tay için ise 250 bin lira teminat yatırması gerekiyor. İhale, 24 Mart’ta saat 14.00'te TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

