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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/ibb-sorusturmalarinda-kayyum-atanan-sirketlere-ait-luks-araclar-ve-ozel-yapim-tekne-ihaleye-cikiyor-1097989671.html
İBB soruşturmalarında kayyum atanan şirketlere ait lüks araçlar ve özel yapım tekne ihaleye çıkıyor: TMSF satışa çıkardı
İBB soruşturmalarında kayyum atanan şirketlere ait lüks araçlar ve özel yapım tekne ihaleye çıkıyor: TMSF satışa çıkardı
Sputnik Türkiye
İBB soruşturmaları kapsamında kayyum atanan bazı şirketlere ait lüks araçlar ve özel yapım ahşap tekne TMSF tarafından satışa çıkarılıyor. Karpuz Danışmanlık... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T15:28+0300
2025-07-18T15:38+0300
ekonomi̇
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
tmsf
ihale
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İBB soruşturmaları kapsamında kayyum atanan şirketlere ait aralarında Cadillac, Land Rover, Mercedes, BMW ve Audi gibi lüks markaların yer aldığı 33 araç ve özel yapım ahşap tekne satışa çıkarılıyor. TMSF tarafından düzenlenecek ihaleler, 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Satışı yapılacak ve Karpuz Danışmanlık şirketine ait Khan isimli özel yapım ahşap tekne için 7.5 milyon lira muhammen bedel belirlendi. Kayyum atanan şirketlere ait araçlar satışa çıkıyorTMSF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında kayyım atanan ve İstanbul'daki döküm sahaları, maden alanları ve katı atık bertaraf tesislerini işleten şirketlere ait araçlar satılacak.Kuzey İstanbul Modern İnşaat, Kuzey İstanbul Çevre Yönetimi, Kuzey Geliştirme, Güney Cebeci Madencilik ve Kuzey İstanbul Gayrimenkul şirketlerine ait 33 araç için ihale düzenlenecek. Aralarında Cadillac, Land Rover, Mercedes, BMW ve Audi gibi lüks markaların da olduğu araçlar, 30 ve 31 Temmuz'da düzenlenecek ihalelerle yeni sahiplerini bulacak.Özel yapım ahşap tekne de listedeTMSF'nin kayyım olarak yönettiği Karpuz Danışmanlık şirketine ait 2020 yapımı, 14,30 metre boyunda, 4,20 metre eninde, 0,70 metre derinliğinde olan ve Muğla'da bir marinada bulunan Khan isimli özel yapım ahşap tekne de 7,5 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkacak. Satış ihalesi 30 Temmuz'da düzenlenecek.TMSF binasında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin detaylı bilgiye fonun internet adresinden ulaşılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/engin-polat-kayyumlarin-sirketini-zarara-ugrattigi-iddiasiyla-dava-acti-101-milyon-lira-50-milyon-1097517192.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), tmsf, ihale
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), tmsf, ihale

İBB soruşturmalarında kayyum atanan şirketlere ait lüks araçlar ve özel yapım tekne ihaleye çıkıyor: TMSF satışa çıkardı

15:28 18.07.2025 (güncellendi: 15:38 18.07.2025)
© AATMSF
TMSF - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© AA
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İBB soruşturmaları kapsamında kayyum atanan bazı şirketlere ait lüks araçlar ve özel yapım ahşap tekne TMSF tarafından satışa çıkarılıyor. Karpuz Danışmanlık şirketine ait lüks tekne, 7,5 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkacak
İBB soruşturmaları kapsamında kayyum atanan şirketlere ait aralarında Cadillac, Land Rover, Mercedes, BMW ve Audi gibi lüks markaların yer aldığı 33 araç ve özel yapım ahşap tekne satışa çıkarılıyor. TMSF tarafından düzenlenecek ihaleler, 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Satışı yapılacak ve Karpuz Danışmanlık şirketine ait Khan isimli özel yapım ahşap tekne için 7.5 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

Kayyum atanan şirketlere ait araçlar satışa çıkıyor

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında kayyım atanan ve İstanbul'daki döküm sahaları, maden alanları ve katı atık bertaraf tesislerini işleten şirketlere ait araçlar satılacak.
Kuzey İstanbul Modern İnşaat, Kuzey İstanbul Çevre Yönetimi, Kuzey Geliştirme, Güney Cebeci Madencilik ve Kuzey İstanbul Gayrimenkul şirketlerine ait 33 araç için ihale düzenlenecek. Aralarında Cadillac, Land Rover, Mercedes, BMW ve Audi gibi lüks markaların da olduğu araçlar, 30 ve 31 Temmuz'da düzenlenecek ihalelerle yeni sahiplerini bulacak.
TMSF
TMSF - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
TMSF

Özel yapım ahşap tekne de listede

TMSF'nin kayyım olarak yönettiği Karpuz Danışmanlık şirketine ait 2020 yapımı, 14,30 metre boyunda, 4,20 metre eninde, 0,70 metre derinliğinde olan ve Muğla'da bir marinada bulunan Khan isimli özel yapım ahşap tekne de 7,5 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkacak. Satış ihalesi 30 Temmuz'da düzenlenecek.
TMSF binasında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin detaylı bilgiye fonun internet adresinden ulaşılabilecek.
Dilan ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
YAŞAM
Engin Polat, 'kayyum'ların şirketini zarara uğrattığı iddiasıyla dava açtı: '101 milyon lira 50 milyon liraya düştü'
2 Temmuz, 11:24
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