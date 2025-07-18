https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/ibb-sorusturmalarinda-kayyum-atanan-sirketlere-ait-luks-araclar-ve-ozel-yapim-tekne-ihaleye-cikiyor-1097989671.html

İBB soruşturmalarında kayyum atanan şirketlere ait lüks araçlar ve özel yapım tekne ihaleye çıkıyor: TMSF satışa çıkardı

İBB soruşturmalarında kayyum atanan şirketlere ait lüks araçlar ve özel yapım tekne ihaleye çıkıyor: TMSF satışa çıkardı

Sputnik Türkiye

İBB soruşturmaları kapsamında kayyum atanan bazı şirketlere ait lüks araçlar ve özel yapım ahşap tekne TMSF tarafından satışa çıkarılıyor. Karpuz Danışmanlık... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T15:28+0300

2025-07-18T15:28+0300

2025-07-18T15:38+0300

ekonomi̇

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

tmsf

ihale

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/18/1042904710_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d52e76530bf5b9a5e3a1bffed019ad7b.jpg

İBB soruşturmaları kapsamında kayyum atanan şirketlere ait aralarında Cadillac, Land Rover, Mercedes, BMW ve Audi gibi lüks markaların yer aldığı 33 araç ve özel yapım ahşap tekne satışa çıkarılıyor. TMSF tarafından düzenlenecek ihaleler, 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Satışı yapılacak ve Karpuz Danışmanlık şirketine ait Khan isimli özel yapım ahşap tekne için 7.5 milyon lira muhammen bedel belirlendi. Kayyum atanan şirketlere ait araçlar satışa çıkıyorTMSF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında kayyım atanan ve İstanbul'daki döküm sahaları, maden alanları ve katı atık bertaraf tesislerini işleten şirketlere ait araçlar satılacak.Kuzey İstanbul Modern İnşaat, Kuzey İstanbul Çevre Yönetimi, Kuzey Geliştirme, Güney Cebeci Madencilik ve Kuzey İstanbul Gayrimenkul şirketlerine ait 33 araç için ihale düzenlenecek. Aralarında Cadillac, Land Rover, Mercedes, BMW ve Audi gibi lüks markaların da olduğu araçlar, 30 ve 31 Temmuz'da düzenlenecek ihalelerle yeni sahiplerini bulacak.Özel yapım ahşap tekne de listedeTMSF'nin kayyım olarak yönettiği Karpuz Danışmanlık şirketine ait 2020 yapımı, 14,30 metre boyunda, 4,20 metre eninde, 0,70 metre derinliğinde olan ve Muğla'da bir marinada bulunan Khan isimli özel yapım ahşap tekne de 7,5 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkacak. Satış ihalesi 30 Temmuz'da düzenlenecek.TMSF binasında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin detaylı bilgiye fonun internet adresinden ulaşılabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/engin-polat-kayyumlarin-sirketini-zarara-ugrattigi-iddiasiyla-dava-acti-101-milyon-lira-50-milyon-1097517192.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), tmsf, ihale