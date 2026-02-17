https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-sarkici-edis-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi--1103571718.html
Uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve... 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T15:38+0300
2026-02-17T15:38+0300
2026-02-17T15:51+0300
yaşam
edis görgülü
murat dalkılıç
kaan tangöze
duman
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093815067_0:13:660:385_1920x0_80_0_0_e4258f7cae90090a780c8dfc1e71bcad.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sanatçı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda sabahın erken saatlerinde 19 ismin gözaltına alındığı açıklandı.Gözaltına alınan 19 kişinin arasında iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/unlulere-uyusturucu-operasyonunda-yeni-gozaltilar-kaan-tangoze-murat-dalkilic-ismail-hacioglu-1103555717.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093815067_98:0:631:400_1920x0_80_0_0_0a3ea3733a2ffd0563ac38f5b75c1c26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
edis görgülü, murat dalkılıç, kaan tangöze, duman, cumhuriyet başsavcılığı
edis görgülü, murat dalkılıç, kaan tangöze, duman, cumhuriyet başsavcılığı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldı
15:38 17.02.2026 (güncellendi: 15:51 17.02.2026)
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şarkıcı Edis hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sanatçı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda sabahın erken saatlerinde 19 ismin gözaltına alındığı açıklandı.
Gözaltına alınan 19 kişinin arasında iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan yer alıyor.