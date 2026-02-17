Türkiye
Cenevre'de Rusya-ABD-Ukrayna müzakereleri başladı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve... 17.02.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sanatçı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda sabahın erken saatlerinde 19 ismin gözaltına alındığı açıklandı.Gözaltına alınan 19 kişinin arasında iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan yer alıyor.
15:38 17.02.2026 (güncellendi: 15:51 17.02.2026)
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şarkıcı Edis hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sanatçı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda sabahın erken saatlerinde 19 ismin gözaltına alındığı açıklandı.
Gözaltına alınan 19 kişinin arasında iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan yer alıyor.
