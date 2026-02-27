Türkiye
Rus buzkıranları Fin Körfezi’nde mahsur kalan gemilere müdahale ediyor
Rus buzkıranları Fin Körfezi’nde mahsur kalan gemilere müdahale ediyor
27.02.2026
2026-02-27T01:25+0300
2026-02-27T01:25+0300
Finlandiya Ulaşım Altyapı Ajansı’nın internet sitesinden duyurduğu bilgiye göre, kış sezonu deniz ulaştırmasında uygulanan standartlar gereği Fin Körfezi’nde buzların arasına sıkışan gemilere yardım sağlanıyor. Bu çerçevede, ajansın talebi üzerine Rus buzkıranları da bölgeye yönlendirildi.Açıklamada, “Uluslararası iş birliği kapsamında, zor koşullarda kalan gemilere destek verilmesi rutin bir uygulamadır. Finlandiya karasularında mahsur kalan kargo gemilerine de Rus buzkıranları müdahale edebilir” denildi.Açıklamada, bölgede etkili olan zorlu buz koşulları ve şiddetli rüzgarların, kargo gemilerinin Fin Körfezi’nin uluslararası sularında ve Finlandiya karasularında buzlar arasında mahsur kalmasına neden olduğu belirtildi. Uluslararası dayanışma vurgusunun ön planda tutulduğu açıklamada, Rus buzkıranlarının sağladığı desteğin, bölgedeki deniz trafiğinin güvenli şekilde sürdürülmesine büyük katkı sağladığı kaydedildi.
Rus buzkıranları Fin Körfezi’nde mahsur kalan gemilere müdahale ediyor

01:25 27.02.2026
© oaoosk.ru Rusya Federal Deniz ve Nehir Ulaşımı Ajansı’nın talimatıyla Vıyborg Tersanesi’nde yapılan dünyanın en güçlü buzkıran gemisi Vladivostok, direğindeki Rus bayrağı ile bu yıl şubat ayından beri Baltık Denizi ve Arktik Bölgesi’nde faaliyet gösteriyor.
Rusya Federal Deniz ve Nehir Ulaşımı Ajansı’nın talimatıyla Vıyborg Tersanesi’nde yapılan dünyanın en güçlü buzkıran gemisi Vladivostok, direğindeki Rus bayrağı ile bu yıl şubat ayından beri Baltık Denizi ve Arktik Bölgesi’nde faaliyet gösteriyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
© oaoosk.ru
Finlandiya Ulaşım Altyapı Ajansı, şiddetli buzlanma ve rüzgar nedeniyle Fin Körfezi’nde mahsur kalan gemilere uluslararası iş birliği kapsamında Rus buzkıranlarının yardım eli uzattığını açıkladı.
Finlandiya Ulaşım Altyapı Ajansı’nın internet sitesinden duyurduğu bilgiye göre, kış sezonu deniz ulaştırmasında uygulanan standartlar gereği Fin Körfezi’nde buzların arasına sıkışan gemilere yardım sağlanıyor. Bu çerçevede, ajansın talebi üzerine Rus buzkıranları da bölgeye yönlendirildi.
Açıklamada, “Uluslararası iş birliği kapsamında, zor koşullarda kalan gemilere destek verilmesi rutin bir uygulamadır. Finlandiya karasularında mahsur kalan kargo gemilerine de Rus buzkıranları müdahale edebilir” denildi.
Açıklamada, bölgede etkili olan zorlu buz koşulları ve şiddetli rüzgarların, kargo gemilerinin Fin Körfezi’nin uluslararası sularında ve Finlandiya karasularında buzlar arasında mahsur kalmasına neden olduğu belirtildi. Uluslararası dayanışma vurgusunun ön planda tutulduğu açıklamada, Rus buzkıranlarının sağladığı desteğin, bölgedeki deniz trafiğinin güvenli şekilde sürdürülmesine büyük katkı sağladığı kaydedildi.
