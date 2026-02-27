https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/rus-buzkiranlari-fin-korfezinde-mahsur-kalan-gemilere-mudahale-ediyor-1103846806.html
Rus buzkıranları Fin Körfezi’nde mahsur kalan gemilere müdahale ediyor
Finlandiya Ulaşım Altyapı Ajansı’nın internet sitesinden duyurduğu bilgiye göre, kış sezonu deniz ulaştırmasında uygulanan standartlar gereği Fin Körfezi’nde buzların arasına sıkışan gemilere yardım sağlanıyor. Bu çerçevede, ajansın talebi üzerine Rus buzkıranları da bölgeye yönlendirildi.Açıklamada, “Uluslararası iş birliği kapsamında, zor koşullarda kalan gemilere destek verilmesi rutin bir uygulamadır. Finlandiya karasularında mahsur kalan kargo gemilerine de Rus buzkıranları müdahale edebilir” denildi.Açıklamada, bölgede etkili olan zorlu buz koşulları ve şiddetli rüzgarların, kargo gemilerinin Fin Körfezi’nin uluslararası sularında ve Finlandiya karasularında buzlar arasında mahsur kalmasına neden olduğu belirtildi. Uluslararası dayanışma vurgusunun ön planda tutulduğu açıklamada, Rus buzkıranlarının sağladığı desteğin, bölgedeki deniz trafiğinin güvenli şekilde sürdürülmesine büyük katkı sağladığı kaydedildi.
2026
Rus buzkıranları Fin Körfezi’nde mahsur kalan gemilere müdahale ediyor
Finlandiya Ulaşım Altyapı Ajansı’nın internet sitesinden duyurduğu bilgiye göre, kış sezonu deniz ulaştırmasında uygulanan standartlar gereği Fin Körfezi’nde buzların arasına sıkışan gemilere yardım sağlanıyor. Bu çerçevede, ajansın talebi üzerine Rus buzkıranları da bölgeye yönlendirildi.
Açıklamada, “Uluslararası iş birliği kapsamında, zor koşullarda kalan gemilere destek verilmesi rutin bir uygulamadır. Finlandiya karasularında mahsur kalan kargo gemilerine de Rus buzkıranları müdahale edebilir” denildi.
Açıklamada, bölgede etkili olan zorlu buz koşulları ve şiddetli rüzgarların, kargo gemilerinin Fin Körfezi’nin uluslararası sularında ve Finlandiya karasularında buzlar arasında mahsur kalmasına neden olduğu belirtildi. Uluslararası dayanışma vurgusunun ön planda tutulduğu açıklamada, Rus buzkıranlarının sağladığı desteğin, bölgedeki deniz trafiğinin güvenli şekilde sürdürülmesine büyük katkı sağladığı kaydedildi.