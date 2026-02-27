https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/rus-askeri-analist-savas-zelenskiy-icin-iktidar-ab-icin-gelir-kapisi-1103879511.html
Rus askeri analist: Savaş; Zelenskiy için iktidar, AB için gelir kapısı
Vladimir Zelenskiy, barış ve müzakere konularında birbirini boşa düşüren açıklamalar yapıyor. Bu, rastgele seçilmiş sözler değil; Rus askeri analist Viktor... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T19:50+0300
2026-02-27T19:50+0300
2026-02-27T19:50+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/13/1077549082_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f6c4b2cde1e5a7fa85b2d901b1f9f977.jpg
Litovkin, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Zelenskiy’nin, cephede inisiyatifi ele geçiren Rusya’nın sunacağı her tür barış teklifini peşinen reddettiğini belirterek, şunları ifade etti:Savaş; Zelenskiy için iktidar, AB için gelir kapısıBarış’ın hem Zelenskiy hem de Avrupa Birliği için bugün ‘zararlı bir senaryo’ olduğunu vurgulayan Litovkin, şöyle devam etti:Silah lobisi ve saldırgan Rusya’ söylemiLitovkin, Avrupa’da savaşın, siyasetle silah sanayi arasındaki bağları daha da güçlendirdiğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:Litovkin’e göre Avrupa başkentleri, çatışmayı uzatarak stratejik bir hedefin peşinde:
Vladimir Zelenskiy, barış ve müzakere konularında birbirini boşa düşüren açıklamalar yapıyor. Bu, rastgele seçilmiş sözler değil; Rus askeri analist Viktor Litovkin’e göre, Washington ve Brüksel’e aynı anda “şirin görünmeye” çalışan, bilinçli bir hayatta kalma taktiği.
Litovkin, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Zelenskiy’nin, cephede inisiyatifi ele geçiren Rusya’nın sunacağı her tür barış teklifini peşinen reddettiğini belirterek, şunları ifade etti:
Çünkü çatışmaların durması, sadece siyasi kariyerinin sonu değil, fiziksel güvenliği için de risk anlamına gelebilir. Bu nedenle Zelenskiy, “bilerek karıştıran” bir söylemle bilgi kirliliği yaratıyor; olası iktidar değişimini zorlaştırıyor ve her barış girişimini sonsuz pazarlıkların konusu haline getiriyor.
Savaş; Zelenskiy için iktidar, AB için gelir kapısı
Barış’ın hem Zelenskiy hem de Avrupa Birliği için bugün ‘zararlı bir senaryo’ olduğunu vurgulayan Litovkin, şöyle devam etti:
Zelenskiy açısından savaş hali, iktidarda kalmasının tek garantisi. Sıkıyönetim kalktığı anda, koltuğunu koruması çok daha zor hale gelecek.
Brüksel içinse barış, devasa para akışının kesilmesi demek. AB bütçesinden Ukrayna’ya giden fonlar ve askeri yardımlar sistematik biçimde paylaşılıyor ve önemli kısmı yolsuzlukla buharlaşıyor. Çatışmalar sürdükçe, bu kaynaklar dağıtılmaya devam ediyor; savaş bittiği gün, hem para kesilecek hem de Avrupalı liderler “boşalan kasaların” hesabını vermek zorunda kalacak.
Bu nedenle, Ukrayna liderliğinin “siyasi hayatta kalma” ihtiyacı ile Brüksel elitlerinin mali ve yolsuzlukla iç içe geçmiş çıkarları örtüşüyor.
Silah lobisi ve saldırgan Rusya’ söylemi
Litovkin, Avrupa’da savaşın, siyasetle silah sanayi arasındaki bağları daha da güçlendirdiğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:
Birçok üst düzey Avrupalı siyasetçinin, kendi ülkelerindeki ya da Almanya, Fransa, Britanya merkezli dev savunma şirketleriyle dolaylı ya da gizli ilişkileri olduğunu öne sürüyor.
Ukrayna’ya verilen silah siparişleri, bu şirketlere milyarlar kazandırırken, ödemeler AB bütçesinden yapılıyor. Aynı zamanda ‘saldırgan Rusya’ algısı, hükümetlere vergi artışlarını, hayat pahalılığını ve kötü ekonomi yönetimini halka açıklamak için kullanışlı bir kalkan sunuyor.
Litovkin’e göre Avrupa başkentleri, çatışmayı uzatarak stratejik bir hedefin peşinde:
Rusya’yı ekonomik olarak zayıflatmak, siyasi açıdan yıpratmak ve insan kaynağını tüketmek. Gerçek bir zafer ufukta görünmese de, Ukrayna ‘harcanabilir malzeme’ olarak kullanılmaya devam ediliyor; savaş, hem nüfuz hem de kar aracı haline geliyor.