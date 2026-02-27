Zelenskiy açısından savaş hali, iktidarda kalmasının tek garantisi. Sıkıyönetim kalktığı anda, koltuğunu koruması çok daha zor hale gelecek.

Brüksel içinse barış, devasa para akışının kesilmesi demek. AB bütçesinden Ukrayna’ya giden fonlar ve askeri yardımlar sistematik biçimde paylaşılıyor ve önemli kısmı yolsuzlukla buharlaşıyor. Çatışmalar sürdükçe, bu kaynaklar dağıtılmaya devam ediyor; savaş bittiği gün, hem para kesilecek hem de Avrupalı liderler “boşalan kasaların” hesabını vermek zorunda kalacak.

Bu nedenle, Ukrayna liderliğinin “siyasi hayatta kalma” ihtiyacı ile Brüksel elitlerinin mali ve yolsuzlukla iç içe geçmiş çıkarları örtüşüyor.