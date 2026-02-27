https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/bati-medyasi-ingiliz-ve-fransiz-ukraynaya-inis-yapmaya-hazir-1103873449.html

Batı medyası: İngiliz ve Fransız Ukrayna'ya iniş yapmaya hazır

Sputnik Türkiye

İngiliz ve Fransız hava indirme birliklerinin Ukrayna’da misyona başlamaya hazır duruma getirildiğini belirtildi. 27.02.2026, Sputnik Türkiye

İngiliz gazetesi The Telegraph, İngiliz ve Fransız hava indirme askerlerinin, ‘barış koruma’ adı verilen misyonunun bir parçası olarak Ukrayna'ya konuşlandırılmak üzere hazırlıklarını tamamladığını yazdı.İngiltere’nin Bretonya bölgesinde, İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nin 16. Hava İndirme Tugayı'ndan 600'den fazla asker, Fransız 11. Hava İndirme Tugayı'ndan askerlerle birlikte, Ukrayna'ya çıkarma tatbikatının simülasyonunu gerçekleştirdi.Haberde, “İngiliz ve Fransız hava indirme askerleri, Ukrayna'da olası bir barış gücü görevi için son hazırlıklarını tamamladılar” ifadesi kullanıldı.Bretonya’daki tatbikatın, NATO güçlerinin bir parçası olarak dünyanın herhangi bir yerinde görevlendirilmeye hazırlanan hava indirme birlikleri için son hazırlık tatbikatı olduğu belirtildi.Daha önce ‘istekliler koalisyonu’ adı verilen bir dizi Avrupa ülkesi, Ukrayna’ya ‘güvenlik garantisi’ olarak askerlerini göndermeyi planladıklarını açıklamıştı.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, hiçbir koşul altında NATO birliklerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasına asla onay vermeyeceklerini vurgulamıştı.

