Pakistan ordusu açıkladı: Afganistan’la karşılıklı saldırılarda 12 asker hayatını kaybetti
Pakistan ordusu, Afganistan ile karşılıklı düzenlenen saldırılarda 12 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 27 askerin yaralandığını bildirdi.
The Express Tribune’un haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, iki ülke arasındaki son gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Chaudhry, Pakistan’ın gerçekleştirdiği hava saldırılarında Afganistan genelinde 22 askeri hedefin vurulduğunu ve en az 83 mevzinin imha edildiğini söyledi.
“274 Taliban savaşçısı öldürüldü” iddiası
Korgeneral Chaudhry, Pakistan’ın operasyonlarında 274 Taliban savaşçısının öldürüldüğünü ve 400’den fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.
Afganistan tarafı ise henüz Pakistan’ın açıkladığı kayıp sayılarına ilişkin resmi bir doğrulama yapmadı.
Geo News’un aktardığına göre, Pakistan hükümeti ülke genelinde özel ve ticari insansız hava araçlarının (İHA) uçuşlarını yasakladı. Kararın, artan güvenlik riski nedeniyle alındığı belirtildi.
Sınır hattında gerilim nasıl başladı?
Pakistan Enformasyon Bakanlığı 22 Şubat’ta yaptığı açıklamada, son dönemde ülkede artan bombalı saldırıların ardından Afganistan sınır hattındaki 7 noktanın “terör kampı” olduğu gerekçesiyle hedef alındığını duyurmuştu.
Afganistan Savunma Bakanlığı ise bu saldırılara “uygun zamanda uygun ve ölçülü yanıt verileceğini” açıklamıştı.
Afganistan Kızılayı, Pakistan’ın saldırıları sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirmişti.
TTP ve Durand Hattı krizi
İslamabad yönetimi, 2021’de Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinden bu yana, Pakistan Talibanı (TTP) konusunda Kabil’in adım atmasını talep ediyor.
Pakistan, terör örgütü olarak sınıflandırdığı TTP’nin Afganistan’da mevzilendiğini ve buradan Pakistan topraklarına yönelik saldırılar düzenlediğini savunuyor.
Afganistan yönetimi ise TTP’nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini ileri sürüyor.
TTP’nin, İngiliz sömürge döneminde çizilen ve fiili sınır kabul edilen Durand Hattı boyunca iki ülkeye yayılan Peştun aşiret bölgelerini aktif olarak kullandığı belirtiliyor.