https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/pakistan-ordusu-acikladi-afganistanla-karsilikli-saldirilarda-12-asker-hayatini-kaybetti-1103876731.html

Pakistan ordusu açıkladı: Afganistan’la karşılıklı saldırılarda 12 asker hayatını kaybetti

Pakistan ordusu açıkladı: Afganistan’la karşılıklı saldırılarda 12 asker hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Pakistan ordusu, Afganistan ile yaşanan karşılıklı saldırılarda 12 askerin öldüğünü, 27 askerin yaralandığını duyurdu. İslamabad yönetimi, hava... 27.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-27T17:59+0300

2026-02-27T17:59+0300

2026-02-27T17:59+0300

dünya

taliban

afganistan savunma bakanlığı

transpasifik ortaklığı anlaşması (ttp)

i̇slamabad

afganistan

pakistan

asya & pasifik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100623261_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_792d87cef07312de0fb8c866d5cb73d8.jpg

Pakistan ordusu, Afganistan ile karşılıklı düzenlenen saldırılarda 12 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 27 askerin yaralandığını bildirdi.The Express Tribune’un haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, iki ülke arasındaki son gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.Chaudhry, Pakistan’ın gerçekleştirdiği hava saldırılarında Afganistan genelinde 22 askeri hedefin vurulduğunu ve en az 83 mevzinin imha edildiğini söyledi.“274 Taliban savaşçısı öldürüldü” iddiasıKorgeneral Chaudhry, Pakistan’ın operasyonlarında 274 Taliban savaşçısının öldürüldüğünü ve 400’den fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.Afganistan tarafı ise henüz Pakistan’ın açıkladığı kayıp sayılarına ilişkin resmi bir doğrulama yapmadı.İHA yasağı kararıGeo News’un aktardığına göre, Pakistan hükümeti ülke genelinde özel ve ticari insansız hava araçlarının (İHA) uçuşlarını yasakladı. Kararın, artan güvenlik riski nedeniyle alındığı belirtildi.Sınır hattında gerilim nasıl başladı?Pakistan Enformasyon Bakanlığı 22 Şubat’ta yaptığı açıklamada, son dönemde ülkede artan bombalı saldırıların ardından Afganistan sınır hattındaki 7 noktanın “terör kampı” olduğu gerekçesiyle hedef alındığını duyurmuştu.Afganistan Savunma Bakanlığı ise bu saldırılara “uygun zamanda uygun ve ölçülü yanıt verileceğini” açıklamıştı.Afganistan Kızılayı, Pakistan’ın saldırıları sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirmişti.TTP ve Durand Hattı kriziİslamabad yönetimi, 2021’de Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinden bu yana, Pakistan Talibanı (TTP) konusunda Kabil’in adım atmasını talep ediyor.Pakistan, terör örgütü olarak sınıflandırdığı TTP’nin Afganistan’da mevzilendiğini ve buradan Pakistan topraklarına yönelik saldırılar düzenlediğini savunuyor.Afganistan yönetimi ise TTP’nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini ileri sürüyor.TTP’nin, İngiliz sömürge döneminde çizilen ve fiili sınır kabul edilen Durand Hattı boyunca iki ülkeye yayılan Peştun aşiret bölgelerini aktif olarak kullandığı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/afganistan-ve-pakistan-arasinda-son-askeri-guc-karsilastirmasi-rakamlar-ne-soyluyor-1103867760.html

i̇slamabad

afganistan

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taliban, afganistan savunma bakanlığı, transpasifik ortaklığı anlaşması (ttp), i̇slamabad, afganistan, pakistan, asya & pasifik