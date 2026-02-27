Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/pakistan-disisleri-afganistandan-askeri-provokasyonlara-karsi-mesru-mudafaa-hakkimizi-kullandik-1103876520.html
Pakistan Dışişleri: Afganistan'dan askeri provokasyonlara karşı meşru müdafaa hakkımızı kullandık
Pakistan Dışişleri: Afganistan'dan askeri provokasyonlara karşı meşru müdafaa hakkımızı kullandık
Sputnik Türkiye
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’dan gerçekleştirilen terör saldırılarına ve Taliban rejiminin “haksız, provokatif” eylemlerine karşı düzenlenen... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T17:50+0300
2026-02-27T17:50+0300
dünya
pakistan
dışişleri bakanlığı
afganistan
taliban
meşru müdafaa
provokasyon
terör saldırısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103854413_0:192:2960:1857_1920x0_80_0_0_ff09bf48f47b21aa1d10f2bf535e395b.jpg
Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Afganistan kaynaklı terör saldırıları ve Taliban yönetiminin “haksız ve provokatif eylemleri”ne karşı düzenlenen operasyonların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği, bundan sonraki her türlü provokasyonun “kararlı ve orantılı” biçimde yanıtlanacağı belirtildi.Açıklamada ayrıca, Afganistan topraklarından Pakistan’a yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırılarına karşılık verildiği, buu kapsamda, ‘Fitna el-Havaric’ ve ‘Fitna el-Hindustan’ adlı yapılardan kaynaklanan saldırılar ile Taliban yönetiminin son dönemdeki “haksız ve provokatif eylemlerine” cevap olarak hedefli operasyonlar düzenlendiği kaydedildi. Operasyonlarda Afganistan’daki söz konusu terör gruplarına “ağır zayiat” verildiği, bu örgütlerin lojistik ve ikmal üslerinin vurulduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/afganistan-pakistanin-farkli-noktalari-hedef-alindi-1103861031.html
pakistan
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103854413_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_b55067dfeb0b69f92b38d7204a3d9154.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pakistan, dışişleri bakanlığı, afganistan, taliban, meşru müdafaa, provokasyon, terör saldırısı
pakistan, dışişleri bakanlığı, afganistan, taliban, meşru müdafaa, provokasyon, terör saldırısı

Pakistan Dışişleri: Afganistan'dan askeri provokasyonlara karşı meşru müdafaa hakkımızı kullandık

17:50 27.02.2026
© REUTERS StringerAfganistan askerleri
Afganistan askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
© REUTERS Stringer
Abone ol
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’dan gerçekleştirilen terör saldırılarına ve Taliban rejiminin “haksız, provokatif” eylemlerine karşı düzenlenen operasyonların ülkenin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapıldığını, benzer adımların kararlı ve orantılı şekilde karşılanacağını açıkladı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Afganistan kaynaklı terör saldırıları ve Taliban yönetiminin “haksız ve provokatif eylemleri”ne karşı düzenlenen operasyonların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği, bundan sonraki her türlü provokasyonun “kararlı ve orantılı” biçimde yanıtlanacağı belirtildi.
Pakistan’ın eylemleri, meşru müdafaa hakkını kullanma ve kendi vatandaşlarının yanı sıra bölge ve bölge ötesindeki insanların güvenliğini sağlama amacıyla gerçekleştirilmiştir. Taliban rejiminin ilerideki herhangi bir provokasyonu ya da herhangi bir terör örgütünün Pakistan halkının güvenliğini ve refahını baltalamaya dönük girişimi; ölçülü, kararlı ve uygun bir karşılıkla yanıt bulacaktır.
Açıklamada ayrıca, Afganistan topraklarından Pakistan’a yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırılarına karşılık verildiği, buu kapsamda, ‘Fitna el-Havaric’ ve ‘Fitna el-Hindustan’ adlı yapılardan kaynaklanan saldırılar ile Taliban yönetiminin son dönemdeki “haksız ve provokatif eylemlerine” cevap olarak hedefli operasyonlar düzenlendiği kaydedildi. Operasyonlarda Afganistan’daki söz konusu terör gruplarına “ağır zayiat” verildiği, bu örgütlerin lojistik ve ikmal üslerinin vurulduğu ifade edildi.
Afganistan askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
DÜNYA
Afganistan: 'Pakistan’ın farklı noktaları hedef alındı'
12:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала