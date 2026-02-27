https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/pakistan-disisleri-afganistandan-askeri-provokasyonlara-karsi-mesru-mudafaa-hakkimizi-kullandik-1103876520.html
Pakistan Dışişleri: Afganistan'dan askeri provokasyonlara karşı meşru müdafaa hakkımızı kullandık
Pakistan Dışişleri: Afganistan'dan askeri provokasyonlara karşı meşru müdafaa hakkımızı kullandık
Sputnik Türkiye
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’dan gerçekleştirilen terör saldırılarına ve Taliban rejiminin “haksız, provokatif” eylemlerine karşı düzenlenen... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T17:50+0300
2026-02-27T17:50+0300
2026-02-27T17:50+0300
dünya
pakistan
dışişleri bakanlığı
afganistan
taliban
meşru müdafaa
provokasyon
terör saldırısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103854413_0:192:2960:1857_1920x0_80_0_0_ff09bf48f47b21aa1d10f2bf535e395b.jpg
Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Afganistan kaynaklı terör saldırıları ve Taliban yönetiminin “haksız ve provokatif eylemleri”ne karşı düzenlenen operasyonların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği, bundan sonraki her türlü provokasyonun “kararlı ve orantılı” biçimde yanıtlanacağı belirtildi.Açıklamada ayrıca, Afganistan topraklarından Pakistan’a yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırılarına karşılık verildiği, buu kapsamda, ‘Fitna el-Havaric’ ve ‘Fitna el-Hindustan’ adlı yapılardan kaynaklanan saldırılar ile Taliban yönetiminin son dönemdeki “haksız ve provokatif eylemlerine” cevap olarak hedefli operasyonlar düzenlendiği kaydedildi. Operasyonlarda Afganistan’daki söz konusu terör gruplarına “ağır zayiat” verildiği, bu örgütlerin lojistik ve ikmal üslerinin vurulduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/afganistan-pakistanin-farkli-noktalari-hedef-alindi-1103861031.html
pakistan
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103854413_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_b55067dfeb0b69f92b38d7204a3d9154.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pakistan, dışişleri bakanlığı, afganistan, taliban, meşru müdafaa, provokasyon, terör saldırısı
pakistan, dışişleri bakanlığı, afganistan, taliban, meşru müdafaa, provokasyon, terör saldırısı
Pakistan Dışişleri: Afganistan'dan askeri provokasyonlara karşı meşru müdafaa hakkımızı kullandık
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’dan gerçekleştirilen terör saldırılarına ve Taliban rejiminin “haksız, provokatif” eylemlerine karşı düzenlenen operasyonların ülkenin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapıldığını, benzer adımların kararlı ve orantılı şekilde karşılanacağını açıkladı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Afganistan kaynaklı terör saldırıları ve Taliban yönetiminin “haksız ve provokatif eylemleri”ne karşı düzenlenen operasyonların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği, bundan sonraki her türlü provokasyonun “kararlı ve orantılı” biçimde yanıtlanacağı belirtildi.
Pakistan’ın eylemleri, meşru müdafaa hakkını kullanma ve kendi vatandaşlarının yanı sıra bölge ve bölge ötesindeki insanların güvenliğini sağlama amacıyla gerçekleştirilmiştir. Taliban rejiminin ilerideki herhangi bir provokasyonu ya da herhangi bir terör örgütünün Pakistan halkının güvenliğini ve refahını baltalamaya dönük girişimi; ölçülü, kararlı ve uygun bir karşılıkla yanıt bulacaktır.
Açıklamada ayrıca, Afganistan topraklarından Pakistan’a yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırılarına karşılık verildiği, buu kapsamda, ‘Fitna el-Havaric’ ve ‘Fitna el-Hindustan’ adlı yapılardan kaynaklanan saldırılar ile Taliban yönetiminin son dönemdeki “haksız ve provokatif eylemlerine” cevap olarak hedefli operasyonlar düzenlendiği kaydedildi. Operasyonlarda Afganistan’daki söz konusu terör gruplarına “ağır zayiat” verildiği, bu örgütlerin lojistik ve ikmal üslerinin vurulduğu ifade edildi.