https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/pakistan-disisleri-afganistandan-askeri-provokasyonlara-karsi-mesru-mudafaa-hakkimizi-kullandik-1103876520.html

Pakistan Dışişleri: Afganistan'dan askeri provokasyonlara karşı meşru müdafaa hakkımızı kullandık

Pakistan Dışişleri: Afganistan'dan askeri provokasyonlara karşı meşru müdafaa hakkımızı kullandık

Sputnik Türkiye

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’dan gerçekleştirilen terör saldırılarına ve Taliban rejiminin “haksız, provokatif” eylemlerine karşı düzenlenen... 27.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-27T17:50+0300

2026-02-27T17:50+0300

2026-02-27T17:50+0300

dünya

pakistan

dışişleri bakanlığı

afganistan

taliban

meşru müdafaa

provokasyon

terör saldırısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103854413_0:192:2960:1857_1920x0_80_0_0_ff09bf48f47b21aa1d10f2bf535e395b.jpg

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Afganistan kaynaklı terör saldırıları ve Taliban yönetiminin “haksız ve provokatif eylemleri”ne karşı düzenlenen operasyonların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği, bundan sonraki her türlü provokasyonun “kararlı ve orantılı” biçimde yanıtlanacağı belirtildi.Açıklamada ayrıca, Afganistan topraklarından Pakistan’a yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırılarına karşılık verildiği, buu kapsamda, ‘Fitna el-Havaric’ ve ‘Fitna el-Hindustan’ adlı yapılardan kaynaklanan saldırılar ile Taliban yönetiminin son dönemdeki “haksız ve provokatif eylemlerine” cevap olarak hedefli operasyonlar düzenlendiği kaydedildi. Operasyonlarda Afganistan’daki söz konusu terör gruplarına “ağır zayiat” verildiği, bu örgütlerin lojistik ve ikmal üslerinin vurulduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/afganistan-pakistanin-farkli-noktalari-hedef-alindi-1103861031.html

pakistan

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pakistan, dışişleri bakanlığı, afganistan, taliban, meşru müdafaa, provokasyon, terör saldırısı