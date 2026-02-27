https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/afganistan-pakistanin-farkli-noktalari-hedef-alindi-1103861031.html

Afganistan: 'Pakistan’ın farklı noktaları hedef alındı'

Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan’ın çeşitli bölgelerine misilleme hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Hedef alınan noktalar arasında... 27.02.2026, Sputnik Türkiye

Afganistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ülkenin hava kuvvetleri yerel saatle 11.00’de Pakistan’ın farklı noktalarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.Açıklama, sosyal medya üzerinden duyuruldu.Bakanlık, saldırıların Pakistan’ın Faisalabad kenti yakınlarındaki askeri kamp, Nowshera’daki ordu kışlası ile Jamrud ve Abbottabad bölgelerini hedef aldığını bildirdi.Saldırılarda Pakistan’a ait askeri merkezler, tesisler ve kurulumların vurulduğu ifade edildi.Hedef alınan askeri noktalarAfganistan tarafı, operasyonun 'misilleme' niteliğinde olduğunu belirtti.Hava saldırılarında ölü ya da yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Öte yandan daha önce Pakistan tarafından düzenlenen operasyonlarda Afganistan tarafında 133 kişinin öldüğü, 200’den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.Afganistan’ın misilleme operasyonlarında ise 55 Pakistan askerinin öldüğü, 23 askerin cesedinin ve çok sayıda silahın ele geçirildiği açıklanmıştı.

