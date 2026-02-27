https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/afganistan-pakistanin-farkli-noktalari-hedef-alindi-1103861031.html
Afganistan: 'Pakistan’ın farklı noktaları hedef alındı'
Afganistan: 'Pakistan’ın farklı noktaları hedef alındı'
Sputnik Türkiye
Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan’ın çeşitli bölgelerine misilleme hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Hedef alınan noktalar arasında... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T12:47+0300
2026-02-27T12:47+0300
2026-02-27T12:47+0300
dünya
pakistan
afganistan
afganistan savunma bakanlığı
hava saldırısı
bombardıman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103854413_0:192:2960:1857_1920x0_80_0_0_ff09bf48f47b21aa1d10f2bf535e395b.jpg
Afganistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ülkenin hava kuvvetleri yerel saatle 11.00’de Pakistan’ın farklı noktalarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.Açıklama, sosyal medya üzerinden duyuruldu.Bakanlık, saldırıların Pakistan’ın Faisalabad kenti yakınlarındaki askeri kamp, Nowshera’daki ordu kışlası ile Jamrud ve Abbottabad bölgelerini hedef aldığını bildirdi.Saldırılarda Pakistan’a ait askeri merkezler, tesisler ve kurulumların vurulduğu ifade edildi.Hedef alınan askeri noktalarAfganistan tarafı, operasyonun 'misilleme' niteliğinde olduğunu belirtti.Hava saldırılarında ölü ya da yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Öte yandan daha önce Pakistan tarafından düzenlenen operasyonlarda Afganistan tarafında 133 kişinin öldüğü, 200’den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.Afganistan’ın misilleme operasyonlarında ise 55 Pakistan askerinin öldüğü, 23 askerin cesedinin ve çok sayıda silahın ele geçirildiği açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/venezueladan-abdye-cagri-yaptirimlari-ve-ablukalari-kaldirin-1103859899.html
pakistan
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103854413_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_b55067dfeb0b69f92b38d7204a3d9154.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pakistan, afganistan, afganistan savunma bakanlığı, hava saldırısı, bombardıman
pakistan, afganistan, afganistan savunma bakanlığı, hava saldırısı, bombardıman
Afganistan: 'Pakistan’ın farklı noktaları hedef alındı'
Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan’ın çeşitli bölgelerine misilleme hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Hedef alınan noktalar arasında Faisalabad'daki askeri kamp ve Nowshera’daki kışlaların bulunduğu bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ülkenin hava kuvvetleri yerel saatle 11.00’de Pakistan’ın farklı noktalarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Açıklama, sosyal medya üzerinden duyuruldu.
Bakanlık, saldırıların Pakistan’ın Faisalabad kenti yakınlarındaki askeri kamp, Nowshera’daki ordu kışlası ile Jamrud ve Abbottabad bölgelerini hedef aldığını bildirdi.
Saldırılarda Pakistan’a ait askeri merkezler, tesisler ve kurulumların vurulduğu ifade edildi.
Hedef alınan askeri noktalar
Afganistan tarafı, operasyonun 'misilleme' niteliğinde olduğunu belirtti.
Hava saldırılarında ölü ya da yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan daha önce Pakistan tarafından düzenlenen operasyonlarda Afganistan tarafında 133 kişinin öldüğü, 200’den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Afganistan’ın misilleme operasyonlarında ise 55 Pakistan askerinin öldüğü, 23 askerin cesedinin ve çok sayıda silahın ele geçirildiği açıklanmıştı.