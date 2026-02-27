Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/afganistan-pakistanin-farkli-noktalari-hedef-alindi-1103861031.html
Afganistan: 'Pakistan’ın farklı noktaları hedef alındı'
Afganistan: 'Pakistan’ın farklı noktaları hedef alındı'
Sputnik Türkiye
Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan’ın çeşitli bölgelerine misilleme hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Hedef alınan noktalar arasında... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T12:47+0300
2026-02-27T12:47+0300
dünya
pakistan
afganistan
afganistan savunma bakanlığı
hava saldırısı
bombardıman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103854413_0:192:2960:1857_1920x0_80_0_0_ff09bf48f47b21aa1d10f2bf535e395b.jpg
Afganistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ülkenin hava kuvvetleri yerel saatle 11.00’de Pakistan’ın farklı noktalarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.Açıklama, sosyal medya üzerinden duyuruldu.Bakanlık, saldırıların Pakistan’ın Faisalabad kenti yakınlarındaki askeri kamp, Nowshera’daki ordu kışlası ile Jamrud ve Abbottabad bölgelerini hedef aldığını bildirdi.Saldırılarda Pakistan’a ait askeri merkezler, tesisler ve kurulumların vurulduğu ifade edildi.Hedef alınan askeri noktalarAfganistan tarafı, operasyonun 'misilleme' niteliğinde olduğunu belirtti.Hava saldırılarında ölü ya da yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Öte yandan daha önce Pakistan tarafından düzenlenen operasyonlarda Afganistan tarafında 133 kişinin öldüğü, 200’den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.Afganistan’ın misilleme operasyonlarında ise 55 Pakistan askerinin öldüğü, 23 askerin cesedinin ve çok sayıda silahın ele geçirildiği açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/venezueladan-abdye-cagri-yaptirimlari-ve-ablukalari-kaldirin-1103859899.html
pakistan
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103854413_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_b55067dfeb0b69f92b38d7204a3d9154.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pakistan, afganistan, afganistan savunma bakanlığı, hava saldırısı, bombardıman
pakistan, afganistan, afganistan savunma bakanlığı, hava saldırısı, bombardıman

Afganistan: 'Pakistan’ın farklı noktaları hedef alındı'

12:47 27.02.2026
© REUTERS StringerAfganistan askerleri
Afganistan askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
© REUTERS Stringer
Abone ol
Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan’ın çeşitli bölgelerine misilleme hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Hedef alınan noktalar arasında Faisalabad'daki askeri kamp ve Nowshera’daki kışlaların bulunduğu bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ülkenin hava kuvvetleri yerel saatle 11.00’de Pakistan’ın farklı noktalarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Açıklama, sosyal medya üzerinden duyuruldu.
Bakanlık, saldırıların Pakistan’ın Faisalabad kenti yakınlarındaki askeri kamp, Nowshera’daki ordu kışlası ile Jamrud ve Abbottabad bölgelerini hedef aldığını bildirdi.
Saldırılarda Pakistan’a ait askeri merkezler, tesisler ve kurulumların vurulduğu ifade edildi.

Hedef alınan askeri noktalar

Afganistan tarafı, operasyonun 'misilleme' niteliğinde olduğunu belirtti.
Hava saldırılarında ölü ya da yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan daha önce Pakistan tarafından düzenlenen operasyonlarda Afganistan tarafında 133 kişinin öldüğü, 200’den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Afganistan’ın misilleme operasyonlarında ise 55 Pakistan askerinin öldüğü, 23 askerin cesedinin ve çok sayıda silahın ele geçirildiği açıklanmıştı.
Delcy Rodriguez - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
DÜNYA
Venezuela’dan ABD’ye çağrı: 'Yaptırımları ve ablukaları kaldırın'
12:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала