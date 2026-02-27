https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/pakistan-afganistana-savas-ilan-etti-modinin-israil-ziyareti-sonrasi-gelen-bu-catisma-tesaduf-degil-1103869784.html

Pakistan Afganistan'a savaş ilan etti: ‘Modi'nin İsrail ziyareti sonrası gelen bu çatışma tesadüf değil’

Pakistan Afganistan'a savaş ilan etti: ‘Modi'nin İsrail ziyareti sonrası gelen bu çatışma tesadüf değil’

Pakistan ile Afganistan arasında Durand Hattı boyunca yaşanan çatışmalar bölgedeki tansiyonu artırdı. İki tarafta da onlarca can kaybı var. Peki gerilim daha... 27.02.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103854392_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_d9a813cd176579a7b03574bf463fe0a8.jpg

Pakistan ile Afganistan arasında, iki ülke arasındaki fiili sınır kabul edilen Durand Hattı boyunca yaşanan karşılıklı saldırılar tansiyonu bir anda yükseltti. Pakistan Savunma Bakanlığı, çatışmaların ardından yaptığı açıklamada “Sabrımız taştı, Afganistan ile açık savaşa girdik” ifadelerini kullandı. Karşılıklı saldırılarda Afganistan tarafında 133 kişinin, Pakistan tarafında ise 55 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Peki bu çatışmalar daha da büyür mü? İran sınırına yakın bir hatta yaşanan bu gerilim bölgesel dengeleri nasıl etkiler? Hindistan Başbakanı Modi’nin İsrail ziyareti sonrasında böyle bir gelişmenin yaşanması tesadüf mü? Hindistan ve Çin bu krizde nasıl bir pozisyon alır? Taraflar arasında kısa vadede bir ateşkes mümkün mü? Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Sputnik’e anlattı.‘Bölgedeki birçok aktör iki ülkeyi karşı karşıya getirmek için kullanılmakta’Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Afganistan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlığın 1893 yılında İngiliz sömürge yönetimi Dışişleri Bakanı Durand'ın çizdiği yapay sınır meselesine dayandığını söyledi:‘Modi'nin İsrail ziyareti sonrası gelen bu çatışma tesadüf değil’Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, çatışmaların Hindistan Başbakanı Modi'nin İsrail ziyareti ardından başlamasının tesadüf olmadığının altını çizerken Hindistan'ın çatışmaları körüklemesinin hem kendisi için hem de İsrail'in İran politikası ile alakasının bulunduğunu aktardı:“Hindistan Başbakanı Modi'nin İsrail ziyareti ardından gelen bu çatışmanın tesadüf olmadığını da belirtmek gerekiyor. Hindistan ve Pakistan Afganistan hükümeti ile iyi ilişkiler kurma niyetinde. Günümüzde bunu Hindistan gerçekleştirmiş durumda. Hindistan'ın çatışmaları körüklemesinin hem kendisi için hem de İsrail'in İran politikasıyla alakası bulunmaktadır. Kendisiyle olan ilişkisi kronik Pakistan-Hindistan gerilimidir. İsrail açısından ise İsrail'in ya da ABD'nin muhtemel bir İran saldırısı karşısında İran güçlerinin özellikle mobil durumdaki füzelerinin Pakistan ve Afganistan topraklarına çekilmesi ve gizlenmesi ihtimali bulunmaktadır. Afganistan ve Pakistan İran'a destek verebileceklerini açıklamışlardır. İsrail açısından bu desteklerin kesilmesi önemlidir.”‘İsrail, Pakistan’dan İran’a gelebilecek olası desteği düşünerek Hindistan üzerinden ülkeyi zayıflatmayı düşünüyor’Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Hindistan ve İsrail'in İslam karşıtlığı bir politika izlediğini söyleyerek olası bir İran’a desteğin önünü kesmeyi planladıklarını belirtti:‘Çin ve Hindistan arasındaki gerilim ise çatışmaya dönmez bu ABD’nin ekmeğine yağ sürer’Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Pakistan ve Afganistan çatışmanın bölgedeki ülkeler arasındaki gerilimi artıracağını kaydetti:“Çin ve Hindistan arasındaki gerilim iki ülke arasında bir çatışmaya dönüşmez. Ancak Pakistan, Afganistan üzerinden birbirlerini yıpratacak politikalar olabilir. Çin Afganistan ve Pakistan coğrafyasında istikrara ihtiyacı olan bir ülke. Doğu-Batı istikametindeki ticaret yolları ile Çin'den başlayan ve Pakistan'ın Gvadar limanına giden "Bir kuşak bir yol" projesinin sağlıklı işlemesi bu bölgede çatışmadan ziyade istikrara ihtiyacın olduğu göstermektedir. Dolayısıyla Çin müdahil olur. Ama taraflar arasındaki sorunu çözmek adına adım atabilir. Bu tam sağlanamazsa Hindistan'ın dikkatini dağıtabilmek için Hindistan'ın Çin sınırında sorunları olan Tibet, Nepal, Bhutan gibi ülkeleri üzerinde politikalar oluşturabilir. Çin daha önce de bu politikaları uygulamıştır. Hindistan ile doğrudan savaşa girmeyeceğini düşünüyorum. Böyle bir gelişme ABD'nin ekmeğine yağ sürmek anlamına gelir. ABD karşısında tamamen güçlenmeden askeri çatışmalardan uzak durmaya çalışan bir Çin politikasının olduğu gözlemlemekteyiz.”

2026

türkiye, pakistan, afganistan, i̇ran, taliban, i̇srail, hindistan başbakanı narendra modi, narendra modi, benyamin netanyahu