Pakistan Afganistan'a savaş ilan etti: ‘Modi'nin İsrail ziyareti sonrası gelen bu çatışma tesadüf değil’
15:23 27.02.2026 (güncellendi: 15:24 27.02.2026)
© REUTERS StringerAfganistan askerleri
© REUTERS Stringer
Özel
Pakistan ile Afganistan arasında Durand Hattı boyunca yaşanan çatışmalar bölgedeki tansiyonu artırdı. İki tarafta da onlarca can kaybı var. Peki gerilim daha da büyür mü? İran sınırındaki hareketlilik bölgeyi nasıl etkiler? Hindistan ve Çin bu tabloda nerede duruyor, ateşkes mümkün mü?
Pakistan ile Afganistan arasında, iki ülke arasındaki fiili sınır kabul edilen Durand Hattı boyunca yaşanan karşılıklı saldırılar tansiyonu bir anda yükseltti. Pakistan Savunma Bakanlığı, çatışmaların ardından yaptığı açıklamada “Sabrımız taştı, Afganistan ile açık savaşa girdik” ifadelerini kullandı. Karşılıklı saldırılarda Afganistan tarafında 133 kişinin, Pakistan tarafında ise 55 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Peki bu çatışmalar daha da büyür mü? İran sınırına yakın bir hatta yaşanan bu gerilim bölgesel dengeleri nasıl etkiler? Hindistan Başbakanı Modi’nin İsrail ziyareti sonrasında böyle bir gelişmenin yaşanması tesadüf mü? Hindistan ve Çin bu krizde nasıl bir pozisyon alır? Taraflar arasında kısa vadede bir ateşkes mümkün mü? Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Sputnik’e anlattı.
‘Bölgedeki birçok aktör iki ülkeyi karşı karşıya getirmek için kullanılmakta’
Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Afganistan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlığın 1893 yılında İngiliz sömürge yönetimi Dışişleri Bakanı Durand'ın çizdiği yapay sınır meselesine dayandığını söyledi:
“Afganistan ve Pakistan arasındaki sınır anlaşmazlığı 1893'den beri devam etmektedir. İngiliz sömürge yönetimi Dışişleri Bakanı Durand'ın çizdiği yapay sınır Peştun bölgesini ikiye bölerek ileriki dönemin çatışma alanı haline getirdi. Afganistan 1949'da bu sınırı tanımadığını belirtti. Bu anlaşmazlık halen zaman zaman çatışmalarla devam etmektedir. Bölgedeki birçok aktör tarafından da iki ülkeyi karşı karşıya getirmek ve istikrarsız hale getirmek için kullanılmaktadır. Bunların başında da Hindistan gelmektedir. Pakistan'ın savaş ilanı Afganistan'daki Talibanların Pakistan içlerindeki bazı bölgelere yapmış olduğu saldırılar olarak değerlendirilmekte. Asıl sorun ABD'nin 11 Eylül 2001'den sonra Taliban güçlerine Peşaver merkezli düzenlediği İHA saldırıları ve bu saldırıların müsebbibi olarak Afganistan Talibanı tarafından Pakistan'ın görülmesi ile sınır anlaşmalığı olduğu belirtilebilir.”
‘Modi'nin İsrail ziyareti sonrası gelen bu çatışma tesadüf değil’
Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, çatışmaların Hindistan Başbakanı Modi'nin İsrail ziyareti ardından başlamasının tesadüf olmadığının altını çizerken Hindistan'ın çatışmaları körüklemesinin hem kendisi için hem de İsrail'in İran politikası ile alakasının bulunduğunu aktardı:
“Hindistan Başbakanı Modi'nin İsrail ziyareti ardından gelen bu çatışmanın tesadüf olmadığını da belirtmek gerekiyor. Hindistan ve Pakistan Afganistan hükümeti ile iyi ilişkiler kurma niyetinde. Günümüzde bunu Hindistan gerçekleştirmiş durumda. Hindistan'ın çatışmaları körüklemesinin hem kendisi için hem de İsrail'in İran politikasıyla alakası bulunmaktadır. Kendisiyle olan ilişkisi kronik Pakistan-Hindistan gerilimidir. İsrail açısından ise İsrail'in ya da ABD'nin muhtemel bir İran saldırısı karşısında İran güçlerinin özellikle mobil durumdaki füzelerinin Pakistan ve Afganistan topraklarına çekilmesi ve gizlenmesi ihtimali bulunmaktadır. Afganistan ve Pakistan İran'a destek verebileceklerini açıklamışlardır. İsrail açısından bu desteklerin kesilmesi önemlidir.”
‘İsrail, Pakistan’dan İran’a gelebilecek olası desteği düşünerek Hindistan üzerinden ülkeyi zayıflatmayı düşünüyor’
Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Hindistan ve İsrail'in İslam karşıtlığı bir politika izlediğini söyleyerek olası bir İran’a desteğin önünü kesmeyi planladıklarını belirtti:
“İsrail iki ülkenin verebileceği destekleri analiz ettiğinde Pakistan'dan gelebilecek desteğin daha ağır bastığını düşünerek Hindistan üzerinden Pakistan'ı zayıflatmayı düşünürken aynı zamanda Afganistan'ın da dikkatini dağıtmaktadır. Bir diğer husus ise hem Hindistan ve hem de İsrail'de İslam karşıtlığı bir politika izlendiği görülmektedir. Tarafların bir ittifak kurduğu belirtilebilir. Bu gelişmeler İran'ı cephe gerisinde sıkıntıya sokabilir.”
‘Çin ve Hindistan arasındaki gerilim ise çatışmaya dönmez bu ABD’nin ekmeğine yağ sürer’
Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Pakistan ve Afganistan çatışmanın bölgedeki ülkeler arasındaki gerilimi artıracağını kaydetti:
“Çin ve Hindistan arasındaki gerilim iki ülke arasında bir çatışmaya dönüşmez. Ancak Pakistan, Afganistan üzerinden birbirlerini yıpratacak politikalar olabilir. Çin Afganistan ve Pakistan coğrafyasında istikrara ihtiyacı olan bir ülke. Doğu-Batı istikametindeki ticaret yolları ile Çin'den başlayan ve Pakistan'ın Gvadar limanına giden "Bir kuşak bir yol" projesinin sağlıklı işlemesi bu bölgede çatışmadan ziyade istikrara ihtiyacın olduğu göstermektedir. Dolayısıyla Çin müdahil olur. Ama taraflar arasındaki sorunu çözmek adına adım atabilir. Bu tam sağlanamazsa Hindistan'ın dikkatini dağıtabilmek için Hindistan'ın Çin sınırında sorunları olan Tibet, Nepal, Bhutan gibi ülkeleri üzerinde politikalar oluşturabilir. Çin daha önce de bu politikaları uygulamıştır. Hindistan ile doğrudan savaşa girmeyeceğini düşünüyorum. Böyle bir gelişme ABD'nin ekmeğine yağ sürmek anlamına gelir. ABD karşısında tamamen güçlenmeden askeri çatışmalardan uzak durmaya çalışan bir Çin politikasının olduğu gözlemlemekteyiz.”
“Büyük ihtimalle birkaç gün sonra ateşkes sağlanabilir. Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinden bu yönde arabuluculuk teklifi açık ya da kapalı kapı diplomasisi bağlamında gerçekleşebilir. Rusya ve Çin taraflar arasında arabuluculuk yapabileceklerini belirtmişti. Türkiye de bu konuda tarafların dinleyebileceği bir ülkedir.”