Modifiye araçlara ağır cezalar geldi: Trafikten men edilecekler

Yeni trafik düzenlemeleri yürürlüğe girdi. Düzenlemede görünümü değiştirilen, orijinal halinden çıkan çıkarılan, ekleme yapılan, rahatsız edici ses sistemleri kullanan araçlara ve sürücülere de ağır cezalar getirildi. Mevzuata aykırı ekleme yapılan araçlar trafikten men edilecek, mevzuata uygun hale getirilmeden sahibine teslim edilmeyecek. İzin almadan aracında değişiklik yapana ağır ceza NTV'nin haberine göre, yeni trafik düzenleme, araçlar üzerinde değişiklik yapmayı da yasakladı.Araçlarda izin almadan değişiklik yapılamayacağı gibi, bu araçlar trafikten men edilecek, yapılan eklemeler de sökülecek.Düzenlemedeki madde şöyle:Sokaklarda yüksek sesle gezen araçlara da ceza kesilecekYeni düzenlemeye göre, yüksek sesle sokaklarda gezen araçlar da ceza alacak. Araçlara sürücünün görüş alanına giren kamera veya ekran da konulamayacak.Yasa düzenlemesinde, araçlara takılan gürültülü ve rahatsız edici ses sistemleri konusunda, "Araçlarda kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır. Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar otuz gün süreyle trafikten menedilir.” denildi.Araba yarıştıranların ehliyetlerine el konulacakŞehirlerde araba yarışı düzenleyen ve trafikte araç yarıştıranlara da yeni yaptırımlar getirdi. Yeni düzenlemede, “İzin alınmadan yapılan yarış ve koşuları düzenleyen ilgililer hakkında 16 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınır. Yarış yapılan araçlar altmış gün süreyle trafikten menedilir.” denildi.Düzenlemeye göre, bu kuralı ihlal edenler ayrıca psikolojik testten de geçirilecek. Yasa maddesinde, “Bu madde kapsamında geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için, geri alma süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin ibrazı ve bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zorunludur.” da denildi.Bu kurallara uymamaya devam edenlerin ehliyetleri ikinci kez alınırsa, bu kez sürücü belgesi iptal edilecek. Ehliyeti iptal edilenler 2 yıl bekleyecek ve süreyi doldurunca ehliyet kursuna gidecek. Kursa gitmeleri için de psikolojik testi geçmiş olmaları gerekecek.Yeniden ehliyet kursuna gidecekler Düzenlemede dikkat çeken başka bir madde ise trafik şeritlerinin ihlali, yerleşim yerlerinde ters şeritte gitme, yaya yollarında araç sürme, dönüşlerde şerit ihlalleri yapma, taşıt trafiğine kapalı veya belirli taşıtlar için ayrılmış yollarda izin verilenler dışındaki araçları sürme, kol veya grup halinde araç sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak hareketler yapmaya, trafiği durdurmaya yaptırımlar oldu. Bu ihlallere 180 bin liraya kadar para cezası öngörülürken, sürücülerin ehliyetlerine de belirli koşullarda el konulacak. Düzenlemede, “Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. Sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir.” ifadesine yer verildi.

