Milano'da tramvay raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var
İtalya’nın kuzeyindeki Milano şehrinde, kalabalık bir tramvayın raydan çıkması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 40 kişi yaralandı. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
Milano kenti merkezi Vittorio Veneto Caddesi’nde yüksek hızla ilerleyen tramvay, kontrolden çıkarak bir binanın yan cephesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir iş yerinin camı kırılırken, tramvay daha sonra bir ağaca çarparak durabildi. Yerel kaynaklar, ilk hayatını kaybeden kişinin tramvayın altında bulunduğunu bildirdi. Yaralıların büyük bölümünün yolculardan oluştuğu belirtildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişinin daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaklaşık 40 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Milano kenti merkezi Vittorio Veneto Caddesi’nde yüksek hızla ilerleyen tramvay, kontrolden çıkarak bir binanın yan cephesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bir iş yerinin camı kırılırken, tramvay daha sonra bir ağaca çarparak durabildi. Yerel kaynaklar, ilk hayatını kaybeden kişinin tramvayın altında bulunduğunu bildirdi. Yaralıların büyük bölümünün yolculardan oluştuğu belirtildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişinin daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaklaşık 40 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
