https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/osloda-tramvay-raydan-cikti-zemin-kattaki-magazaya-girdi-1089809524.html
Oslo'da tramvay raydan çıktı: Zemin kattaki mağazaya girdi
Oslo'da tramvay raydan çıktı: Zemin kattaki mağazaya girdi
Sputnik Türkiye
Norveç'in başkenti Oslo'da içerisinde 20 yolcunun bulunduğu tramvay henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkarak teknoloji ürünleri satan zemin kattaki mağazaya... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T20:13+0300
2024-10-29T20:13+0300
2024-10-29T20:13+0300
dünya
norveç
kaza
kaza sebebi
tramvay
mağaza
tren
tren kazası
tren yolu
tren seferi
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Norveç polisi tarafından yapılan açıklamaya göre Oslo'da tramvay zemin katta bulunan mağazaya çarptı.Oslo'da içerisinde 20 yolcunun bulunduğu tramvay bir binanın zemin katında bulunan mağazaya girdi. Kazada Norveç polisi sürücü ve 3 kişinin yaralandığını ifade etti. Raydan çıkan tramvayın çarptığı mağazada ağır hasar yaşanırken binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edildiği açıklandı. Olay hakkında yetkililer soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/almanyada-kopru-coktu-10-dakika-oncesinde-ustunden-tramvay-gecmisti-1087925683.html
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norveç, kaza, kaza sebebi, tramvay, mağaza, tren, tren kazası, tren yolu, tren seferi, tren istasyonu
norveç, kaza, kaza sebebi, tramvay, mağaza, tren, tren kazası, tren yolu, tren seferi, tren istasyonu
Oslo'da tramvay raydan çıktı: Zemin kattaki mağazaya girdi
Norveç'in başkenti Oslo'da içerisinde 20 yolcunun bulunduğu tramvay henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkarak teknoloji ürünleri satan zemin kattaki mağazaya girdi. Kazada tramvay sürücüsü ve 3 yolcu yaralandı.
Norveç polisi tarafından yapılan açıklamaya göre Oslo'da tramvay zemin katta bulunan mağazaya çarptı.
Oslo'da içerisinde 20 yolcunun bulunduğu tramvay bir binanın zemin katında bulunan mağazaya girdi. Kazada Norveç polisi sürücü ve 3 kişinin yaralandığını ifade etti. Raydan çıkan tramvayın çarptığı mağazada ağır hasar yaşanırken binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edildiği açıklandı. Olay hakkında yetkililer soruşturma başlattı.