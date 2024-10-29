https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/osloda-tramvay-raydan-cikti-zemin-kattaki-magazaya-girdi-1089809524.html

Oslo'da tramvay raydan çıktı: Zemin kattaki mağazaya girdi

Oslo'da tramvay raydan çıktı: Zemin kattaki mağazaya girdi

Sputnik Türkiye

Norveç'in başkenti Oslo'da içerisinde 20 yolcunun bulunduğu tramvay henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkarak teknoloji ürünleri satan zemin kattaki mağazaya... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

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Norveç polisi tarafından yapılan açıklamaya göre Oslo'da tramvay zemin katta bulunan mağazaya çarptı.Oslo'da içerisinde 20 yolcunun bulunduğu tramvay bir binanın zemin katında bulunan mağazaya girdi. Kazada Norveç polisi sürücü ve 3 kişinin yaralandığını ifade etti. Raydan çıkan tramvayın çarptığı mağazada ağır hasar yaşanırken binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edildiği açıklandı. Olay hakkında yetkililer soruşturma başlattı.

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norveç, kaza, kaza sebebi, tramvay, mağaza, tren, tren kazası, tren yolu, tren seferi, tren istasyonu