Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün’e hakaret eden şüpheli hakkında kamu davası

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün’e yönelik dini değerleri hedef alarak hakaret ettiği iddia edilen şüpheli hakkında kamu davası açıldı. 27.02.2026, Sputnik Türkiye

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e kıyafeti üzerinden hakaret ettiği iddia edilen sanık Mehmet Emin Korkmaz hakkında soruşturma tamamlandı.Savcılık iddianamesinde, tutuklu şüphelinin sosyal medyada Belediye Başkanı Güneş’e hakaret ettiği ve paylaşımın kamuoyunda infiale yol açtığı belirtildi. İddianame, Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 17 Nisan 2026’da görülecek.

