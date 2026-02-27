https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/mihalgazi-belediye-baskani-akgune-hakaret-eden-supheli-hakkinda-kamu-davasi-1103875763.html
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün’e hakaret eden şüpheli hakkında kamu davası
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün’e hakaret eden şüpheli hakkında kamu davası
Sputnik Türkiye
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün’e yönelik dini değerleri hedef alarak hakaret ettiği iddia edilen şüpheli hakkında kamu davası açıldı. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T17:15+0300
2026-02-27T17:15+0300
2026-02-27T17:29+0300
türki̇ye
türkiye
dava
hakaret davası
eskişehir
eskişehir valiliği
eskişehir büyükşehir belediyesi
mihalgazi belediye başkanı zeynep güneş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103341631_0:303:783:743_1920x0_80_0_0_09f4aafc436532f6e52ee430ef58a34a.jpg
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e kıyafeti üzerinden hakaret ettiği iddia edilen sanık Mehmet Emin Korkmaz hakkında soruşturma tamamlandı.Savcılık iddianamesinde, tutuklu şüphelinin sosyal medyada Belediye Başkanı Güneş’e hakaret ettiği ve paylaşımın kamuoyunda infiale yol açtığı belirtildi. İddianame, Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 17 Nisan 2026’da görülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/cumhurbaskani-erdogan-mihalgazi-belediye-baskani-gunesle-telefonda-gorustu-1103379725.html
türki̇ye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103341631_0:230:783:817_1920x0_80_0_0_b60d06bb987e0a49f6cf35d055987c2c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, dava, hakaret davası, eskişehir, eskişehir valiliği, eskişehir büyükşehir belediyesi, mihalgazi belediye başkanı zeynep güneş
türkiye, dava, hakaret davası, eskişehir, eskişehir valiliği, eskişehir büyükşehir belediyesi, mihalgazi belediye başkanı zeynep güneş
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün’e hakaret eden şüpheli hakkında kamu davası
17:15 27.02.2026 (güncellendi: 17:29 27.02.2026)
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün’e yönelik dini değerleri hedef alarak hakaret ettiği iddia edilen şüpheli hakkında kamu davası açıldı.
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e kıyafeti üzerinden hakaret ettiği iddia edilen sanık Mehmet Emin Korkmaz hakkında soruşturma tamamlandı.
Savcılık iddianamesinde, tutuklu şüphelinin sosyal medyada Belediye Başkanı Güneş’e hakaret ettiği ve paylaşımın kamuoyunda infiale yol açtığı belirtildi.
İddianame, Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 17 Nisan 2026’da görülecek.