Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/mihalgazi-belediye-baskani-akgune-hakaret-eden-supheli-hakkinda-kamu-davasi-1103875763.html
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün’e hakaret eden şüpheli hakkında kamu davası
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün’e hakaret eden şüpheli hakkında kamu davası
Sputnik Türkiye
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün’e yönelik dini değerleri hedef alarak hakaret ettiği iddia edilen şüpheli hakkında kamu davası açıldı. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T17:15+0300
2026-02-27T17:29+0300
türki̇ye
türkiye
dava
hakaret davası
eskişehir
eskişehir valiliği
eskişehir büyükşehir belediyesi
mihalgazi belediye başkanı zeynep güneş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103341631_0:303:783:743_1920x0_80_0_0_09f4aafc436532f6e52ee430ef58a34a.jpg
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e kıyafeti üzerinden hakaret ettiği iddia edilen sanık Mehmet Emin Korkmaz hakkında soruşturma tamamlandı.Savcılık iddianamesinde, tutuklu şüphelinin sosyal medyada Belediye Başkanı Güneş’e hakaret ettiği ve paylaşımın kamuoyunda infiale yol açtığı belirtildi. İddianame, Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 17 Nisan 2026’da görülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/cumhurbaskani-erdogan-mihalgazi-belediye-baskani-gunesle-telefonda-gorustu-1103379725.html
türki̇ye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103341631_0:230:783:817_1920x0_80_0_0_b60d06bb987e0a49f6cf35d055987c2c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, dava, hakaret davası, eskişehir, eskişehir valiliği, eskişehir büyükşehir belediyesi, mihalgazi belediye başkanı zeynep güneş
türkiye, dava, hakaret davası, eskişehir, eskişehir valiliği, eskişehir büyükşehir belediyesi, mihalgazi belediye başkanı zeynep güneş

Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün’e hakaret eden şüpheli hakkında kamu davası

17:15 27.02.2026 (güncellendi: 17:29 27.02.2026)
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
Abone ol
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün’e yönelik dini değerleri hedef alarak hakaret ettiği iddia edilen şüpheli hakkında kamu davası açıldı.
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e kıyafeti üzerinden hakaret ettiği iddia edilen sanık Mehmet Emin Korkmaz hakkında soruşturma tamamlandı.
Savcılık iddianamesinde, tutuklu şüphelinin sosyal medyada Belediye Başkanı Güneş’e hakaret ettiği ve paylaşımın kamuoyunda infiale yol açtığı belirtildi.
İddianame, Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 17 Nisan 2026’da görülecek.
Erdoğan telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'le telefonda görüştü
9 Şubat, 22:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала