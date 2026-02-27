https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/meteorolojiden-firtina-uyarisi-cati-ucmasi-ve-agac-devrilmesine-karsi-dikkatli-olun-1103846152.html

Meteorolojiden fırtına uyarısı: Çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı dikkatli olun

Meteorolojiden fırtına uyarısı: Çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı dikkatli olun

Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Kahramanmaraş, Mersin ve Adana'nın bazı bölgelerinde akşama kadar süreceğini belirterek...

Doğu Akdeniz’de etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerine kadar Kahramanmaraş ve Mersin’in kuzey ve batısıyla, Adana’nın kuzey ilçelerinde devam edeceği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi tehlikelere karşı halkı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da önlem alınması istendi.

