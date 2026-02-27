https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/meteorolojiden-firtina-uyarisi-cati-ucmasi-ve-agac-devrilmesine-karsi-dikkatli-olun-1103846152.html
Meteorolojiden fırtına uyarısı: Çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı dikkatli olun
Meteorolojiden fırtına uyarısı: Çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı dikkatli olun
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, Doğu Akdeniz’de etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Kahramanmaraş, Mersin ve Adana’nın bazı bölgelerinde akşama kadar süreceğini belirterek... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T00:40+0300
2026-02-27T00:40+0300
2026-02-27T00:40+0300
türki̇ye
kahramanmaraş
mersin
meteoroloji genel müdürlüğü
adana
adana büyükşehir belediyesi
adana valiliği
rüzgar
şiddetli rüzgar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/12/1075552391_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9a95a30c4ecfcfa9dc4bbee1ad6721d9.jpg
Doğu Akdeniz’de etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerine kadar Kahramanmaraş ve Mersin’in kuzey ve batısıyla, Adana’nın kuzey ilçelerinde devam edeceği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi tehlikelere karşı halkı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da önlem alınması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/istanbulda-karla-karisik-yagmur-beklenen-ilceler-belli-oldu-1103819637.html
türki̇ye
kahramanmaraş
mersin
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/12/1075552391_204:0:852:486_1920x0_80_0_0_f76f28a074dfd754cb146b1c1e64c958.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kahramanmaraş, mersin, meteoroloji genel müdürlüğü, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana valiliği, rüzgar, şiddetli rüzgar
kahramanmaraş, mersin, meteoroloji genel müdürlüğü, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana valiliği, rüzgar, şiddetli rüzgar
Meteorolojiden fırtına uyarısı: Çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı dikkatli olun
Meteoroloji, Doğu Akdeniz’de etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Kahramanmaraş, Mersin ve Adana’nın bazı bölgelerinde akşama kadar süreceğini belirterek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesine karşı dikkatli olunmasını istedi.
Doğu Akdeniz’de etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerine kadar Kahramanmaraş ve Mersin’in kuzey ve batısıyla, Adana’nın kuzey ilçelerinde devam edeceği açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi tehlikelere karşı halkı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da önlem alınması istendi.