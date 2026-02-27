Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Meteorolojiden fırtına uyarısı: Çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı dikkatli olun
Meteorolojiden fırtına uyarısı: Çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı dikkatli olun
Meteoroloji, Doğu Akdeniz’de etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Kahramanmaraş, Mersin ve Adana’nın bazı bölgelerinde akşama kadar süreceğini belirterek... 27.02.2026, Sputnik Türkiye
Doğu Akdeniz’de etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerine kadar Kahramanmaraş ve Mersin’in kuzey ve batısıyla, Adana’nın kuzey ilçelerinde devam edeceği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi tehlikelere karşı halkı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da önlem alınması istendi.
Meteorolojiden fırtına uyarısı: Çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı dikkatli olun

00:40 27.02.2026
Meteoroloji, Doğu Akdeniz’de etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Kahramanmaraş, Mersin ve Adana’nın bazı bölgelerinde akşama kadar süreceğini belirterek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesine karşı dikkatli olunmasını istedi.
Doğu Akdeniz’de etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerine kadar Kahramanmaraş ve Mersin’in kuzey ve batısıyla, Adana’nın kuzey ilçelerinde devam edeceği açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi tehlikelere karşı halkı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da önlem alınması istendi.
