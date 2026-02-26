https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/istanbulda-karla-karisik-yagmur-beklenen-ilceler-belli-oldu-1103819637.html
İstanbul’da karla karışık yağmur beklenen ilçeler belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Yeni hafta başına kadar gökyüzünün çoğunlukla kapalı olması, aralıklarla hafif yağış geçişleri görülmesi ve sıcaklıkların 5-8°C aralığında, kış değerlerine yakın seyretmesi bekleniyor.Meteoroloji’den karla karışık yağmur uyarısıMeteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul’da karla karışık yağmur beklenen ilçelere tahmininde yer verdi. Yapılan tahminlere göre, özellikle yüksek ve kuzey kesimlerde yer yer kar yağışı da görülebilecek.Kar yağışı ve karla karışık yağmur beklenen ilçeler şöyle sıralandı:Valilikten fırtına ve yağış uyarısıİstanbul Valiliği, bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceğini belirterek, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulundu. Yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'u terk etmesi bekleniyor.
Meteoroloji ve İstanbul Valiliği, kenti etkisi altına alan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yağışların öğleden sonra İstanbul’u terk etmesi bekleniyor.
İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Yeni hafta başına kadar gökyüzünün çoğunlukla kapalı olması, aralıklarla hafif yağış geçişleri görülmesi ve sıcaklıkların 5-8°C aralığında, kış değerlerine yakın seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji’den karla karışık yağmur uyarısı
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul’da karla karışık yağmur beklenen ilçelere tahmininde yer verdi. Yapılan tahminlere göre, özellikle yüksek ve kuzey kesimlerde yer yer kar yağışı da görülebilecek.
Kar yağışı ve karla karışık yağmur beklenen ilçeler şöyle sıralandı:
Valilikten fırtına ve yağış uyarısı
İstanbul Valiliği, bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceğini belirterek, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulundu. Yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'u terk etmesi bekleniyor.