Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/istanbulda-karla-karisik-yagmur-beklenen-ilceler-belli-oldu-1103819637.html
İstanbul’da karla karışık yağmur beklenen ilçeler belli oldu
İstanbul’da karla karışık yağmur beklenen ilçeler belli oldu
Sputnik Türkiye
Meteoroloji ve İstanbul Valiliği, kenti etkisi altına alan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-26T10:46+0300
2026-02-26T10:47+0300
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul kar yağışı
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102724405_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_06878159bf89d4b2c9de83cecdb0ee92.jpg
İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Yeni hafta başına kadar gökyüzünün çoğunlukla kapalı olması, aralıklarla hafif yağış geçişleri görülmesi ve sıcaklıkların 5-8°C aralığında, kış değerlerine yakın seyretmesi bekleniyor.Meteoroloji’den karla karışık yağmur uyarısıMeteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul’da karla karışık yağmur beklenen ilçelere tahmininde yer verdi. Yapılan tahminlere göre, özellikle yüksek ve kuzey kesimlerde yer yer kar yağışı da görülebilecek.Kar yağışı ve karla karışık yağmur beklenen ilçeler şöyle sıralandı:Valilikten fırtına ve yağış uyarısıİstanbul Valiliği, bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceğini belirterek, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulundu. Yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'u terk etmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/istanbulda-fabrika-yangini-cok-sayida-itfaiye-mudahale-ediyor-1103818204.html
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102724405_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_920ed6060927faa255a6afb49422e39f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji, i̇stanbul, kar yağışı, karla karışık yağmur, sibirya kökenli soğuk hava dalgası, i̇stanbul valiliği
meteoroloji, i̇stanbul, kar yağışı, karla karışık yağmur, sibirya kökenli soğuk hava dalgası, i̇stanbul valiliği

İstanbul’da karla karışık yağmur beklenen ilçeler belli oldu

10:46 26.02.2026 (güncellendi: 10:47 26.02.2026)
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
© AA
Abone ol
Meteoroloji ve İstanbul Valiliği, kenti etkisi altına alan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yağışların öğleden sonra İstanbul’u terk etmesi bekleniyor.
İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Yeni hafta başına kadar gökyüzünün çoğunlukla kapalı olması, aralıklarla hafif yağış geçişleri görülmesi ve sıcaklıkların 5-8°C aralığında, kış değerlerine yakın seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den karla karışık yağmur uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul’da karla karışık yağmur beklenen ilçelere tahmininde yer verdi. Yapılan tahminlere göre, özellikle yüksek ve kuzey kesimlerde yer yer kar yağışı da görülebilecek.
Kar yağışı ve karla karışık yağmur beklenen ilçeler şöyle sıralandı:
Arnavutköy
Başakşehir
Beykoz
Beylikdüzü
Büyükçekmece
Çatalca
Çekmeköy
Esenyurt
Eyüp
Kağıthane
Sancaktepe
Sarıyer
Şile
Silivri
Sultanbeyli
Sultangazi
Ümraniye

Valilikten fırtına ve yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceğini belirterek, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulundu. Yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'u terk etmesi bekleniyor.
İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda itfaiye müdahale ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
TÜRKİYE
İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda itfaiye müdahale ediyor
09:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала