Meteoroloji'den 31 il için sarı kodlu uyarı: 5 bölgede kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar Türkiye genelinde düşük seyrediyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu... 27.02.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Şubat hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığı Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.31 il için sarı kodlu kar, sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı: Adana, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kars, Malatya, K.Maraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, IğdırMeteoroloji'den uyarılarKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Tokat'ın kuzey ve doğu, Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar,vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Kıyı Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE – 10°C – Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL – 7°C – Parçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ – 9°C – Parçalı ve çok bulutluKOCAELİ – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluEGEAz bulutlu, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – 2°C – Parçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ – 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutluİZMİR – 13°C – Az bulutluMANİSA – 10°C – Parçalı bulutluAKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.ADANA – 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutluANTALYA – 17°C – Parçalı bulutluHATAY – 13°C – Parçalı, yer yer çok bulutluMERSİN – 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlıKAYSERİ – 0°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKONYA – 3°C – Parçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıDÜZCE – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKASTAMONU – 2°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıZONGULDAK – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Samsun, Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Tokat'ın kuzey ve doğu, Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA – 5°C – Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıSAMSUN – 6°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTOKAT – 3°C – Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON – 7°C – Çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.ERZURUM – -2°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS – -3°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA – 2°C – Çok bulutluVAN – 2°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 9°C – Çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıGAZİANTEP – 8°C – Parçalı ve çok bulutluSİİRT – 6°C – Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıŞANLIURFA – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

