Melania Trump BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık edecek

Melania Trump BM Güvenlik Konseyi’ne başkanlık edecek

ABD First Lady'si Melania Trump, pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Birleşmiş Milletler, bunun tarihte ilk kez bir first... 27.02.2026

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, Melania Trump’ın başkan koltuğuna oturmasının bir ilk olacağını belirtti.ABD, mart ayı boyunca 15 üyeli konseyin dönem başkanlığını yürütüyor.Eğitim ve barış vurgusuFirst Lady’nin ofisinden yapılan açıklamada, toplantının “eğitimin hoşgörü ve dünya barışındaki rolüne” odaklanacağı bildirildi.Trump’ın BM’ye yönelik eleştirileriBu gelişme, Başkan Donald Trump’ın Birleşmiş Milletler’e yönelik eleştirileri sürerken yaşandı.Trump’ın daha önce BM’nin potansiyelini tam olarak kullanamadığını söylediği ve ABD’yi bazı BM kuruluşlarından çektiği aktarıldı.ABD’nin BM’ye milyarlarca dolar borcu bulunduğu, bu ayın başına kadar 2025 yılı düzenli bütçe payını ödemediği belirtildi.ABD’nin 4 milyar dolara yaklaşan toplam borcun yaklaşık 160 milyon dolarını, yani yüzde 4’ünü ödediği bildirildi.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, finansman kuralları değiştirilmez ya da üyeler aidatlarını ödemezse BM’nin 'mali çöküş riskiyle' karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.ABD hangi BM kurumlarından çekildi?Açık kaynaklara ve Trump'ın 7 Ocak'ta imzaladığı yürütme emrine göre ABD, 31 civarında BM kurumlarından çekildi. Başkan Trump, göreve döndükten hemen sonra ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) ve Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi sürecini başlattı.Trump, göreve başladığı ilk gün ayrıca Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) Küresel Vergi Anlaşması'na, BM İnsan Hakları Konseyi'ne (BMHRC) ve BM Yakın Doğu Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) gelecekte herhangi bir fon sağlanmasını yasaklayan bir Başkanlık Kararnamesi imzalamıştı.ABD'nin çekildiği Birleşmiş Milletler kurumları arasında; Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi — Afrika Ekonomik Komisyonu, ECOSOC — Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu, ECOSOC — Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu, ECOSOC — Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu, Uluslararası Hukuk Komisyonu, Ceza Mahkemeleri için Uluslararası Artık Mekanizma, Uluslararası Ticaret Merkezi, Afrika Özel Danışmanlığı Ofisi, Silahlı Çatışmalarda Çocuklar için Genel Sekreter Özel Temsilcisi Ofisi, Genel Sekreterin Çatışmalarda Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Ofisi, Genel Sekreterin Çocuklara Karşı Şiddet Konusundaki Özel Temsilcisi Ofisi, Barış İnşa Komisyonu, Barış İnşa Fonu, Afrika Kökenli İnsanlar Daimi Forumu, BM Medeniyetler İttifakı, Gelişmekte Olan Ülkelerde Ormansızlaşma ve Orman Bozulmasından Kaynaklanan Emisyonların Azaltılmasına İlişkin BM İşbirliği Programı, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı, BM Demokrasi Fonu, BM Enerji, BM Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Kurumu, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, BM İnsan Yerleşimleri Programı, BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, BM Okyanusları, BM Nüfus Fonu, BM Konvansiyonel Silahlar Sicili, BM Sistemi Baş Yöneticiler Koordinasyon Kurulu, BM Sistem Personel Koleji, BM Su, BM Üniversitesi yer almıştı.

